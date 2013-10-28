В 1 сезоне 30 серии сериала «Императрица Ки» после изгнания из дворца Танашири клянётся отомстить дерзкой наложнице и свекрови. Нян Ын и Ван Ю наконец-то удаётся встретиться и поговорить. Фэй Су расшифровывает книгу, найденную в доме Хук Су.
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