В 1 сезоне 10 серии сериала «Императрица Ки» Танашири вне себя от ярости из-за беременности одной из наложниц Та Хвана. На западной границе начинается кровавая битва между двумя древними государствами.
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