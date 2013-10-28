В 1 сезоне 32 серии сериала «Императрица Ки» Нян Ын уклоняется от обвинений канцлера и выставляет губернатора причастным к давнему покушению на жизнь изгнанного принца. Та Хван решает, что больше не будет правителем-марионеткой.
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