В 1 сезоне 32 серии сериала «Императрица Ки» Нян Ын уклоняется от обвинений канцлера и выставляет губернатора причастным к давнему покушению на жизнь изгнанного принца. Та Хван решает, что больше не будет правителем-марионеткой.