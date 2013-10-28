В 1 сезоне 11 серии сериала «Императрица Ки» Нян Ын удаётся пройти проверку Танашири и принцесса просит девушку вызвать выкидыш у наложницы супруга. Та Хван начинает подозревать, кем на самом деле является дворцовая служанка.
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