В 1 сезоне 41 серии сериала «Императрица Ки» наложница Нян выясняет местонахождение тайника канцлера и вместе с королём Ван Ю планирует вывезти золота. Бэк Ан тоже пытается завладеть богатством Ён Чхоля, а Тал Тал обнаруживает, что его обманули.
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