В 70-е годы в советском кинематографе появились десятки фильмов, со временем ставших культовыми.

Пять лучших советских фильмов 70-х

Со времен съемок этих картин прошло уже несколько десятилетий, но многие из них не теряют актуальности и сегодня. Советские режиссеры затрагивали вечные темы, поэтому ленты 70-х порой несут более глубокий смысл, чем современные фильмы. В тот период популярны были комедии. Однако еще не успели забыться печальные события Великой Отечественной войны. Поэтому режиссеры продолжали снимать фильмы на военную тему. Образы главных героев на экране получались невероятно живыми, а многие фразы из этих картин стали культовыми.

«Москва слезам не верит»

Эта лента стала известной не только в Советском Союзе, но и за его пределами. Картина завоевала «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Здесь несколько главных героинь, каждая из которых пытается устроить свою судьбу. Амбициозная Людмила собирается покорить столицу, для чего хочет успешно выйти замуж. Скромная Антонина мечтает о простом семейном счастье. А Екатерина как будто не до конца понимает, чего хочет.

Последовав совету Людмилы, Катя выдаст себя за богатую москвичку. И вскоре забеременеет от Рудольфа. Но ему будет неинтересна скромная и работящая девушка. Катя останется одна с ребенком.

И вскоре поймет, что Москва слезам не верит и каждый сам строит свое счастье.

«Ирония судьбы, или С легким паром!»

Новогодняя комедия ежегодно собирает у экранов телевизоров миллионы российских семей. История незадачливого Жени Лукашина заставляет вновь и вновь сопереживать главным героям.

Каждый год мужчина с друзьями отправляется в баню. Но в этот раз компания слегка перебрала с алкоголем и отправила Женю в Ленинград. Не понимая, что находится в чужом городе, он отправляется по своему московскому адресу.

И знакомится с женщиной, которая переворачивает всю его жизнь.

«Иван Васильевич меняет профессию»

Культовая комедия Леонида Гайдая снята по пьесе Михаила Булгакова. Изобретатель Шурик создал машину времени. Но во время испытаний что-то пошло не так, и он потерял сознание. Когда мужчина очнулся, домой вернулась жена. Она заявила, что бросает его ради известного режиссера.

Самому Шурику приходится выслушивать недовольства соседей. Они требуют от него прекратить опасные эксперименты в жилом доме. И тогда изобретатель решает доказать, что сконструировал нечто невероятное.

С помощью машины времени он открывает портал в прошлое, откуда появляется сам Иван Грозный.

«Джентльмены удачи»

На создание этой криминальной комедии режиссера Александра Серого вдохновил собственный опыт. В конце 50-х годов его осудили за драку. В местах лишения свободы режиссер провел четыре года.

История, которую он рассказывает зрителям, знакомит с несколькими главными персонажами. Во время раскопок в Средней Азии группа бандитов крадет бесценный шлем Александра Македонского. Глава группировки как две капли воды похож на заведующего одного из детских садов Москвы.

Мужчине предлагают сыграть роль Доцента, чтобы узнать у подельников, где они спрятали шлем.

«А зори здесь тихие»

Военная драма является экранизацией одноименного романа. Действие ленты происходит в 1942 году в Карелии. Здесь под начало старшины Федора Васкова попадают несколько девушек, которых он должен научить сражаться.

Одна из них случайно замечает в лесу немецких разведчиков. Старшина вместе с девушками отправляется за ними, чтобы проследить. Но выясняется, что врагов намного больше, чем они рассчитывали.