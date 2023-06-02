Телепрограмма на июнь: 7 главных кинопремьер месяца

Рассказываем о новых отечественных проектах, а также о том, какие зарубежные фильмы впервые покажут на телевизионных экранах.

Девушка из прошлого

Когда: 3 июня

Где: Россия-1

Мини-сериал Андрея Селиванова, который до этого работал над « Склифосовским ». Главные героини — сестры Варя и Алена. Их родители погибли, когда Алена была еще подростком, и все заботы о ней взяла на себя старшая сестра. Теперь Варя работает акушером-гинекологом в перинатальном центре и вместе с мужем планирует усыновить ребенка, а Алена делает успешную карьеру в строительной компании. Однажды сестры попадают в ДТП по вине другого автомобиля. Но когда Алена приходит в себя, все окружающие начинают убеждать ее в том, что никакой другой машины на дороге не было. Пытаясь докопаться до правды, девушка начинает собственное расследование.

Роль Алены сыграла молодая актриса Ксения Утехина, до этого появившаяся в роли Екатерины I в сериале « Петр I: Последний царь и первый император ». А роль Вари досталась востребованной телевизионной актрисе Ольге Павловец , которая появлялась в таких сериалах как «Страсти по Чапаю», «Куприн. Яма», «Сколько живет любовь».

Девушка из прошлого

Когда: 7 июня

Где: Кинопремьера

Впервые на российском ТВ драматический триллер со звездой « Войны и мира » Джеймсом Нортоном . Его герой — обаятельный мошенник, который, знакомясь с девушками, выдает себя за агента спецслужб, «вербует» их и вымогает деньги. Однако одна из его жертв оказывается не так проста, как он думал, и решает вывести афериста на чистую воду.

Фильм основан на биографии знаменитого британского мошенника Роберта Хенди-Фригарда, который в 2005 году был приговорен к пожизненному заключению за похищения людей и кражи, однако через несколько лет был освобожден по апелляции. О его жизни также снят документальный проект Netflix «Хозяин Марионеток: Охота на величайшего мошенника.

Шпион, которого не было

Невидимая нить

Когда: 10 июня

Где: Россия-1

Мини-сериал о том, как по случайности переплетаются судьбы двух абсолютно разных девушек. Лада — воспитанница детдома, работающая медсестрой в небольшом поселке. Рада — девушка из состоятельной семьи и наследница промышленной империи. Однажды машина Рады попадает в аварию неподалеку от дома Лады, и медсестра оказывает ей помощь. В благодарность за свое спасение Рада знакомит новую подругу с семьей и предлагает ей работу в семейной компании. Так Лада погружается в интриги большого дома, каждому из членов которого есть что скрывать.

Исполнительницу роли Лады Александру Хромову вы могли видеть в сериалах « Мир! Дружба! Жвачка! » и « Домашнее поле », а роль Рады исполнила Анастасия Дворянская , известная по проектам « Анна-детективъ » и « Вампир Алеша ».

Невидимая нить

Когда: 13 июня

Где: ТНТ

Главная героиня Вика в исполнении Аглаии Тарасовой — решительная бескомпромиссная женщина, которая не собирается мириться с хамством и несправедливостью. Когда на улице она ввязывается в потасовку с пьяным хулиганом, она случайно выбивает ему глаз, из-за чего на несколько лет попадает в женскую колонию. Выйдя из тюрьмы, Вика с горечью обнаруживает, что ее возвращения не очень-то и ждали: муж ушел к лучшей подруге, мать нашла применение ее квартире, а сын попал в интернат. Однако Вика не отчаивается и решает наладить свою жизнь, вопреки всем невзгодам.

Автор сценария Илья Петрухин, который для этого работал над сериалом « Ольга », описывает новый проект так:

«Наша героиня – это собирательный образ, хотя мы чуть-чуть ориентировались на идею, что это Данила Багров в женском обличье. И из-за того, что он «в юбке», у него ещё очень много дел, кроме наведения справедливости. Есть семья, ребенок, бывший муж, с которыми нашей героине тоже приходится разруливать ситуации. Быть женщиной – Данилой Багровым куда сложнее».

Вика-ураган

Когда: 14 июня

Где: Кинопремьера

Кирилл Кяро и Юлия Александрова в детективном триллере о сотруднице полиции Вере Седовой. Во время дежурства в колледже она убивает подростка, который, по ее словам, готовил теракт. Однако никакого оружия, о котором говорит Вера, при убитом не находят. Женщину обвиняют в убийстве, и только ее адвокат готов поверить, что его подзащитная говорит правду.

Режиссер Анна Курбатова так обозначила главную проблему, поднимаемую в фильме:

«Я не разделяю мнение, что современные подростки глобально отличаются от нашего поколения в этом возрасте. Их также ранит одиночество, им также нужны поддержка, забота и любовь родителей. Мы говорим о важной социальной проблеме нашего общества – разобщенности. Главная мысль, которую несет наше кино — необходимость задуматься о том, что ответственность за проблемы нового поколения во многом лежит на нас. Надеюсь, мы заставим кого-то стать внимательнее к своим близким».

Дополнительный урок

Когда: 21 июня

Где: Кинопремьера

Участник Венецианского фестиваля, фильм итальянского режиссера Юри Анкарани о замкнутом молодом человеке Даниэле, который живет на уединенном острове Сант-Эразмо. Главное развлечение местной молодежи — гонки на моторных лодках. Даниэль мечтает стать лидером гонки, но все его усилия по достижению цели приводят к противоположному результату.

Это дебютный полнометражный фильм режиссера, который снял в нем начинающих и непрофессиональных актеров.

Атлантида

Когда: 21 июня

Где: Кинопремьера

Фильм ужасов о пилоте британских королевских ВВС Кейт Синклер, которая терпит крушение во время миссии в Афганистане. Спасаясь от преследователей, герой прячется в заброшенном бункере. Однако убежище только поначалу кажется безопасным, ведь бункер использовался как лаборатория, где создали ужасающее чудовище — гибрид человека и инопланетянина.

«Логово» — это вторая совместная работа режиссера Нила Маршалла и актрисы Шарлотты Кирк , которая в 2020 году сыграла главную роль в его хорроре « Проклятие ведьмы ».