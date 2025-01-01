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Молодая жена

Molodaya zhena 18+
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О фильме

Сирота Маня с юности влюблена в Володю, брата своей лучшей подруги. К счастью девушки, тот отвечает ей взаимностью и обещает жениться, когда вернется из армии. Маня с трепетом ждет каждого письма от возлюбленного, хранит все послания, а некоторые даже помнит наизусть. Но со временем весточки приходят все реже, а вскоре Володя возвращается в деревню, и не один, а с невестой. Оскорбленная до глубины души, Маня подумывает о самоубийстве. От отчаянного шага ее спасает неожиданное предложение - вдовец Алексей Иванович предлагает девушке стать его женой. Маня соглашается, но брак с нелюбимым человеком становится для нее испытанием...

  • Основой для сценария послужил рассказ “За каменной стеной” советской писательницы Ирины Велембовской. 
  • В одной из сцен героиня Анны Каменковой дает пощечину своему бывшему жениху. Чтобы все выглядело как можно более достоверно, режиссер Леонид Менакер попросил актрису бить партнера по съемкам по-настоящему. Поскольку сцену снимали с нескольких дублей, Сергей Проханов (Володя) на три дня оглох на одно ухо.
  • Изначально на роль Алексея Ивановича приглашали Армена Джигарханяна. 
  • По результатам опроса, проведенного журналом “Советский экран”, картина была признана лучшей в 1978 году.

Маня и Володя полюбили друг друга еще в седьмом классе сельской школы. Потом Володя ушел в армию, и девушка ждала его возвращения. Когда выяснилось, что у Володи завелась новая подружка, Маня назло всем вышла замуж за молодого вдовца Алексея. Работящий и хозяйственный мужчина мог бы стать для своей жены «каменной стеной», но оказалось, что путь к настоящему семейному счастью долог и тернист…

Страна СССР
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1978
Премьера в мире 3 марта 1979
Дата выхода
5 марта 1979 СССР
Производство Киностудия «Ленфильм», Vtoroe Tvorcheskoe Obedinenie
Другие названия
Molodaya zhena, Młoda żona, Young Wife, Молодая жена
Режиссер
Леонид Менакер
В ролях
Анна Каменкова
Анна Каменкова
Сергей Проханов
Сергей Проханов
Анатолий Рудаков
Анатолий Рудаков
Любовь Соколова
Любовь Соколова
Елена Мельникова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.0
Оцените 11 голосов
7 IMDb
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Молодая жена

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