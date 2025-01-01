Сирота Маня с юности влюблена в Володю, брата своей лучшей подруги. К счастью девушки, тот отвечает ей взаимностью и обещает жениться, когда вернется из армии. Маня с трепетом ждет каждого письма от возлюбленного, хранит все послания, а некоторые даже помнит наизусть. Но со временем весточки приходят все реже, а вскоре Володя возвращается в деревню, и не один, а с невестой. Оскорбленная до глубины души, Маня подумывает о самоубийстве. От отчаянного шага ее спасает неожиданное предложение - вдовец Алексей Иванович предлагает девушке стать его женой. Маня соглашается, но брак с нелюбимым человеком становится для нее испытанием...
Маня и Володя полюбили друг друга еще в седьмом классе сельской школы. Потом Володя ушел в армию, и девушка ждала его возвращения. Когда выяснилось, что у Володи завелась новая подружка, Маня назло всем вышла замуж за молодого вдовца Алексея. Работящий и хозяйственный мужчина мог бы стать для своей жены «каменной стеной», но оказалось, что путь к настоящему семейному счастью долог и тернист…
|5 марта 1979
|СССР