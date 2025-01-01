Сирота Маня с юности влюблена в Володю, брата своей лучшей подруги. К счастью девушки, тот отвечает ей взаимностью и обещает жениться, когда вернется из армии. Маня с трепетом ждет каждого письма от возлюбленного, хранит все послания, а некоторые даже помнит наизусть. Но со временем весточки приходят все реже, а вскоре Володя возвращается в деревню, и не один, а с невестой. Оскорбленная до глубины души, Маня подумывает о самоубийстве. От отчаянного шага ее спасает неожиданное предложение - вдовец Алексей Иванович предлагает девушке стать его женой. Маня соглашается, но брак с нелюбимым человеком становится для нее испытанием...