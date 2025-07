Страна СССР / Финляндия

Продолжительность 1 час 40 минут

Год выпуска 1980

Премьера онлайн 15 апреля 2023

Премьера в мире 18 января 1980

Бюджет 2 987 770 FIM

Производство Мосфильм, Suomi-Filmi

Другие названия

Za spichkami, За спичками, A kölcsönkért gyufa, Borrowing Matchsticks, Eine fröhliche Fuhre, For the Matches, Gugurtga ketib, Išėjo degtukų, Låna tändstickor, Out to Borrow Matches, Po zapałki, Tuletikke laenamas, Tulitikkuja lainaamassa, За сірниками