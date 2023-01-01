Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вызов"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Мама (1972)
Мама (1972), 1972
1972 / СССР
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Жанр:
анимация
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
О том, как опасно оставлять детей без присмотра.
Развернуть
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1972
Возраст
0+
Режиссер
Роман Качанов
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Новичок (1961)
(1961)
6.1
Метаморфоза
(1978)
6.3
Чебурашка идет в школу
(1983)
7.6
Волшебное лекарство
(1982)
6.2
Шапокляк
(1974)
7.2
Чебурашка
(1972)
7.6363635
Письмо
(1970)
6.7
Пластилиновый ёжик
(1969)
6.3
Лягушонок ищет папу
(1965)
6.4
Портрет
(1965)
6.5
Алёшины сказки
(1964)
6.2
Как котёнку построили дом
(1963)
6.4
Мультфильм находится в
подборках
Советские фильмы семидесятых годов
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о мультфильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
10
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
На солнце, вдоль рядов кукурузы
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, боевик
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Поехавшая
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Отзывы
2023, США, фэнтези
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, приключения
Моё прекрасное несчастье
Отзывы
2023, США, комедия, мелодрама
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Коты Эрмитажа
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Зверолэнд
Отзывы
2022, Китай / Иран, приключения, анимация, фэнтези
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез