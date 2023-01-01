Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вызов" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мама (1972)
Киноафиша Фильмы Мама (1972)

Мама (1972), 1972

1972 / СССР
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

О том, как опасно оставлять детей без присмотра.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1972
Возраст 0+
Режиссер
Роман Качанов
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Новичок (1961)
Новичок (1961) (1961)
6.1
Метаморфоза
Метаморфоза (1978)
6.3
Чебурашка идет в школу
Чебурашка идет в школу (1983)
7.6
Волшебное лекарство
Волшебное лекарство (1982)
6.2
Шапокляк
Шапокляк (1974)
7.2
Чебурашка
Чебурашка (1972)
7.6363635
Письмо
Письмо (1970)
6.7
Пластилиновый ёжик
Пластилиновый ёжик (1969)
6.3
Лягушонок ищет папу
Лягушонок ищет папу (1965)
6.4
Портрет
Портрет (1965)
6.5
Алёшины сказки
Алёшины сказки (1964)
6.2
Как котёнку построили дом
Как котёнку построили дом (1963)
6.4
Мультфильм находится в подборках
Советские фильмы семидесятых годов Советские фильмы семидесятых годов
Постер мультфильма Мама (1972) 1 постер
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян
2023, Франция, приключения
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа
2023, Россия, анимация, семейный
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Зверолэнд
Зверолэнд
2022, Китай / Иран, приключения, анимация, фэнтези
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Приложение киноафиши