Впервые замужем, 1979

Героиня фильма, Тоня Болотникова, проводит ночь со своим любимым. Узнав о том, что девушка забеременела, Аркадий бесследно исчезает из города, не оставив даже адреса или номера телефона. Антонину ждет нелегкая доля матери-одиночки. Чтобы обеспечить всем необходимым любимую дочку Томочку, женщина работает на износ. Тамара вырастает избалованной эгоисткой, которая стыдится своей матери-судомойки, и, выйдя замуж, выгоняет ее из дома. С помощью подруги Тоне удается найти себе жилье в глухой деревне. Здесь она знакомится со вдовцом Ефимом Пурышевым, который и становится самым главным человеком в ее жизни…
В 20 лет Тося родила дочку — одна, без мужа. В 30 — личное счастье стало недостижимой мечтой. Всю себя она посвятила любимой дочери. Знала бы она, что наступит время, когда та станет тяготиться ею и фактически выживать ее из дома. Но вот в 40 лет жизнь будто сделала круг и вернулась в исходную точку. Терять уже нечего — а значит, можно рискнуть, начать все с начала. Мама — впервые замужем, и эгоистичной дочери с этим трудно смириться…