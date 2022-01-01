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Впервые замужем, 1979

1979 / СССР
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Героиня фильма, Тоня Болотникова, проводит ночь со своим любимым. Узнав о том, что девушка забеременела, Аркадий бесследно исчезает из города, не оставив даже адреса или номера телефона. Антонину ждет нелегкая доля матери-одиночки. Чтобы обеспечить всем необходимым любимую дочку Томочку, женщина работает на износ. Тамара вырастает избалованной эгоисткой, которая стыдится своей матери-судомойки, и, выйдя замуж, выгоняет ее из дома. С помощью подруги Тоне удается найти себе жилье в глухой деревне. Здесь она знакомится со вдовцом Ефимом Пурышевым, который и становится самым главным человеком в ее жизни…

  • Сценарий фильма основан на одноименном рассказе Павла Нилина – советского писателя, драматурга и сценариста. 
  • Изначально фильм должен был называться «22 года из жизни женщины». 
  • Роль Ефима Емельяновича Пурышева исполнил народный артист РСФСР Николай Волков-младший. Однако озвучил персонажа другой актер – Александр Демьяненко. 
  • Евгения Глушенко (Тоня Болотникова) старше своей экранной дочери Светланы Смирновой (Томочка) всего на четыре года. 
  • В 1980 году исполнительница главной роли Евгения Глушенко была отмечена призом за лучшую женскую роль на Всесоюзном кинофестивале.

В 20 лет Тося родила дочку — одна, без мужа. В 30 — личное счастье стало недостижимой мечтой. Всю себя она посвятила любимой дочери. Знала бы она, что наступит время, когда та станет тяготиться ею и фактически выживать ее из дома. Но вот в 40 лет жизнь будто сделала круг и вернулась в исходную точку. Терять уже нечего — а значит, можно рискнуть, начать все с начала. Мама — впервые замужем, и эгоистичной дочери с этим трудно смириться…

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 1 декабря 1979
Возраст 12+
Режиссер
Иосиф Хейфиц
Иосиф Хейфиц
В ролях
Евгения Глушенко
Валентина Теличкина
Валентина Теличкина
Светлана Смирнова
Игорь Старыгин
Игорь Старыгин
Елена Соловьева
Елена Соловьева
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