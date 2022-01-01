Впервые замужем, 1979

В 20 лет Тося родила дочку — одна, без мужа. В 30 — личное счастье стало недостижимой мечтой. Всю себя она посвятила любимой дочери. Знала бы она, что наступит время, когда та станет тяготиться ею и фактически выживать ее из дома. Но вот в 40 лет жизнь будто сделала круг и вернулась в исходную точку. Терять уже нечего — а значит, можно рискнуть, начать все с начала. Мама — впервые замужем, и эгоистичной дочери с этим трудно смириться…