Трогательная история любви молодой женщины, которую с тремя детьми бросил муж, а сам уехал в город искать «смысл жизни» и пропал в поисках лучший доли, и участкового милиционера, человека положительного во всех отношениях.

Он сумел растопить сердце женщины и вернуть ей веру в любовь. Только появилась надежда на новую жизнь и семейное счастье, как в деревню возвращается непутевый муж…