Александра Ермолюк в одиночку воспитывает троих детей. Нет, ее муж не умер и не подал на развод - однажды Митька просто уехал из деревни в поисках лучшей жизни и не вернулся. Шура уже не чаяла снова увидеть муженька, когда тот объявился как ни в чем не бывало и позвал семью к себе в город. В душе женщины все еще жива обида на Митьку, однако ради детей, соскучившихся по отцу, она готова дать благоверному второй шанс. Ситуация осложняется еще больше, когда Александра понимает, что влюблена в нового участкового, и это чувство взаимно…
Трогательная история любви молодой женщины, которую с тремя детьми бросил муж, а сам уехал в город искать «смысл жизни» и пропал в поисках лучший доли, и участкового милиционера, человека положительного во всех отношениях.
Он сумел растопить сердце женщины и вернуть ей веру в любовь. Только появилась надежда на новую жизнь и семейное счастье, как в деревню возвращается непутевый муж…
|1 января 1972
|Россия
|16+
|11 декабря 1972
|США