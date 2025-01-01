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Здравствуй и прощай

Zdravstvuy i proshchay 18+
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О фильме

Александра Ермолюк в одиночку воспитывает троих детей. Нет, ее муж не умер и не подал на развод - однажды Митька просто уехал из деревни в поисках лучшей жизни и не вернулся. Шура уже не чаяла снова увидеть муженька, когда тот объявился как ни в чем не бывало и позвал семью к себе в город. В душе женщины все еще жива обида на Митьку, однако ради детей, соскучившихся по отцу, она готова дать благоверному второй шанс. Ситуация осложняется еще больше, когда Александра понимает, что влюблена в нового участкового, и это чувство взаимно…

  • Режиссером фильма выступил Виталий Мельников. Другие его известные работы - “Начальник Чукотки” (1966), “Семь невест ефрейтора Збруева” (1970), “Царская охота” (1990). 
  • Людмила Зайцева (Александра Ермолюк) гораздо моложе своей героини - на момент съемок актрисе было всего 26 лет. 
  • Никто из юных артистов, исполнивших роли детей Шуры и Митьки, в дальнейшем не связал свою судьбу с кино. 
  • Роль Александры стала второй работой Людмилы Зайцевой в кино. В 1972 году она дебютировала в картине Василия Шукшина “Печки-лавочки” в роли сестры главного героя. 
  • Как и Людмила Зайцева, ее экранная подруга Наталья Гундарева была практически дебютанткой - до роли Нади она появилась только в эпизоде фильма “Хмырь” (1966).

Трогательная история любви молодой женщины, которую с тремя детьми бросил муж, а сам уехал в город искать «смысл жизни» и пропал в поисках лучший доли, и участкового милиционера, человека положительного во всех отношениях.

Он сумел растопить сердце женщины и вернуть ей веру в любовь. Только появилась надежда на новую жизнь и семейное счастье, как в деревню возвращается непутевый муж…

Страна СССР
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1972
Премьера в мире 1 января 1972
Дата выхода
1 января 1972 Россия 16+
11 декабря 1972 США
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Zdravstvuy i proshchay, Hello and Goodbye, Wybacz i żegnaj, Здравствуй и прощай
Режиссер
Виталий Мельников
Виталий Мельников
В ролях
Людмила Зайцева
Людмила Зайцева
Олег Ефремов
Олег Ефремов
Михаил Кононов
Михаил Кононов
Александр Демьяненко
Александр Демьяненко
Наталья Гундарева
Наталья Гундарева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.2
Оцените 15 голосов
7.2 IMDb
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Здравствуй и прощай

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