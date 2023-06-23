Что смотреть на выходных: новый сериал Marvel и продолжение истории Кэрри Брэдшоу

На этой неделе стриминги предлагают спасти Землю от нашествия инопланетян, повидаться со старыми друзьями, открыть ресторан и сделать знаменитой Бриджит Бардо.

21 июня, Disney +

Кому смотреть: фанатам мегапроекта Кевина Файги.

Пятая фаза MCU началась фильмом «Человек-муравей и Оса: Квантомания». А первым сериалом нового этапа стало «Секретное вторжение», сольник начальника специальной организации Щ.И.Т. Ника Фьюри. Главная приманка нового марвеловского триллера — звезда, зажженная Квентином Тарантино: Сэмюэл Л. Джексон. Его герою придется предотвратить захват Земли инопланетной расой скруллов, способных принимать облик людей. Кроме Джексона, в касте задействованы Эмилия Кларк, Коби Смолдерс, Оливия Колман, Мартин Фриман и Дон Чидл. Создателем сериала выступил Кайл Брэдстрит, знающий толк в триллерах (он был продюсером «Мистера Робота»). Все шесть серий мини-сериала поставил Али Селим, работавший на телевидении в таких проектах, как «Призрачная башня» и «Призвание». В прессе сериал назвали «одним из самых зрелых проектов Marvel на сегодняшний день».

Секретное вторжение

22 июня, max, Амедиатека

Кому смотреть: тем, кому по-прежнему интересно узнать, как обстоят дела у Кэрри, Шарлотты и Миранды.

У создателя «Секса в большом городе» Даррена Стара дела идут совсем неплохо. Снимается четвертый сезон «Эмили в Париже», продюсером которого он выступает, и о финале пока речи не идет. Отлично стартовало продолжение «Секса в большом городе», которому удалось и повестку прокомментировать, и рассказать о современных проблемах жительниц Нью-Йорка в возрасте за 50. Во втором сезоне в жизни Кэрри Брэдшоу вновь появится Эйдан (Джон Корбетт), самый надежный из ее бывших ухажеров. Кроме того, подруг проведает Саманта Джонс (Ким Кэттролл сдалась на уговоры и гонорары). Ожидается камео поп-певца Сэма Смита. Всего во втором сезоне будет одиннадцать серий.

И просто так

22 июня, Hulu

Кому смотреть: тем, кто любит динамичные сюжеты, и поклонникам сериала.

Еще один камбэк на этой неделе совершает Джереми Аллен Уайт («Бесстыжие»). За первый сезон сериала «Медведь» о невероятно стрессоустойчивом шеф-поваре, управляющем закусочной в Чикаго, актер получил свой первый «Золотой глобус», а сам сериал стал любимцем критиков. Во втором сезоне его герой ставит новую амбициозную цель — открыть полноценный ресторан. Обо всех проблемах, с которыми придется столкнуться молодому шеф-повару, и о том, как он пытается их разгрести, и пойдет речь в новых эпизодах. К касту сериала присоединились Молли Гордон («Образование») и Боб Оденкерк («Лучше звоните Солу»). Cоздателем шоу по-прежнему выступает Кристофер Сторер, для которого «Медведь» стал прорывом в карьере. Всего поклонников ждет десять свежих серий.

Медведь

23 июня, Paramount

Кому смотреть: тем, кто обожает авантюрные сюжеты и британские сериалы.

Мини-сериал BBC основан на реальных событиях, произошедших в 80-х годах в Великобритании. Группа грабителей напала на склада Бринкс-Мэт, планируя забрать сумму в три миллиона фунтов стерлингов наличными. Однако им улыбнулась неслыханная удача, и они смогли проникнуть в хранилище, откуда украли золотые слитки и драгоценности на 26 миллионов. Сериал рассказывает историю этого безумного ограбления, за которым последовало масштабное отмывание денег, повлиявшее на рынок недвижимости в Лондоне. В главных ролях Хью Бонневилль («Аббатство Даунтон»), Доминик Купер («Проповедник»), Джек Лауден («Медленные лошади»). Сценаристом шестисерийного шоу, тепло встреченного британской прессой, выступил Нил Форсайт («Вина»).

Золото

19 июня, START, Okko

Кому смотреть: тем, кто любит вместо фильмографии кинозвезд смотреть байопики о них.

Французский сериал рассказывает о периоде 1950-х в жизни Брижит Бардо, европейского секс-символа эпохи (в Америке этот почетный статус был у Мэрилин Монро). В эти годы она начала свою карьеру в кино и встретила свою первую любовь, режиссера Роже Вадима, который сделал ее суперзвездой, сняв в своем фильме «И бог создал женщину». Сериал также осветит сложнейшее время в ее жизни после обрушившихся на нее славы и ненависти, совпавшее со съемками в шедевре Анри-Жоржа Клузо «Истина». Главную роль исполняет дебютантка Жюлия де Нуньес. Роже Вадима играет внук Жана-Поля Бельмондо Виктор. Сериал поставили для французского телевидения мать и сын Даниэль и Кристофер Томпсон.

Брижит Бардо: Искусство жить

23 июня, ivi

Кому смотреть: тем, кто любит Тони Коллет и легкие комедии.

Режиссер фильма «Сумерки» Кэтрин Хардвик, хотя и не смогла повторить успех поп-культурного феномена, продолжает оставаться в профессии. Ее последний фильм «Мама мафия» — криминальная комедия про американскую домохозяйку, которой умерший дед оставляет наказ принять дела его мафиозной империи и стать крестной матерью. Главную роль в картине исполнила Тони Коллетт. Советницу почившего босса, обучающую новенькую, играет Моника Беллуччи. Западная пресса приняла фильм в штыки, посчитав, что таланты обеих прекрасных актрис потрачены впустую. Однако многим зрителям картина показалась очень забавной, и тем, кому нравится Коллетт и итальянские пейзажи, ее все еще можно осторожно рекомендовать.

Мама мафия

23 июня, ivi

Кому смотреть: тем, кто любит отечественные сериалы.

Действие сериала происходит в 90-е. Кристина Асмус и Дмитрий Чеботарев играют одноклассников, которые встречаются спустя 20 лет на юбилее выпуска в родном городке. В разгар праздника из водоема поблизости достают затонувшую машину, где обнаруживают труп и кусок метеорита. Оба героя оказываются вовлечены в сумасбродное расследование. Шоу снял молодой режиссер-дебютант Данил Чащин. Продюсированием проекта занималась компания «Среда», ответственная за такие сериалы, как «Пищеблок» и «Мажор». Премьера детективной комедии состоялась на 45-м Московском международном кинофестивале.

Райцентр

23 июня, в Сети

Кому смотреть: тем, кто любит невротичных комедийных персонажей в комедиях в духе Вуди Аллена.

Бет пишет мемуары и занимается консультированием людей, которые только хотели бы этим заниматься. Она работает над романом и постоянно сомневается в себе. К счастью, у нее есть супруг, всегда готовый прочитать ее черновики и поддержать. Однако она узнает, что мужу на самом деле вовсе не нравятся ее произведения. Режиссера Николь Холофсенер после новой картины снова спешат поставить в один ряд с Вуди Алленом и Джаддом Апатоу. Американская комедиограф и сценаристка после своего заметного дебюта «Гуляют, болтают» много работала на телевидении, в том числе на проектах «Клиент всегда мертв» и «Секс в большом городе». В новом фильме, спродюсированном студией А24, она вновь обаятельно шутит про отношения в браке и тревоги современных жителей мегаполиса. Главные роли в ее новой комедии сыграли Джулия Луис-Дрейфус («Ханна и ее сестры») и Тобайас Мензис («Корона»).