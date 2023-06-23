Что смотреть на выходных: новый сериал Marvel и продолжение истории Кэрри Брэдшоу
На этой неделе стриминги предлагают спасти Землю от нашествия инопланетян, повидаться со старыми друзьями, открыть ресторан и сделать знаменитой Бриджит Бардо.
Секретное вторжение
21 июня, Disney +
Кому смотреть: фанатам мегапроекта Кевина Файги.
Пятая фаза MCU началась фильмом «Человек-муравей и Оса: Квантомания». А первым сериалом нового этапа стало «Секретное вторжение», сольник начальника специальной организации Щ.И.Т. Ника Фьюри. Главная приманка нового марвеловского триллера — звезда, зажженная Квентином Тарантино: Сэмюэл Л. Джексон. Его герою придется предотвратить захват Земли инопланетной расой скруллов, способных принимать облик людей. Кроме Джексона, в касте задействованы Эмилия Кларк, Коби Смолдерс, Оливия Колман, Мартин Фриман и Дон Чидл. Создателем сериала выступил Кайл Брэдстрит, знающий толк в триллерах (он был продюсером «Мистера Робота»). Все шесть серий мини-сериала поставил Али Селим, работавший на телевидении в таких проектах, как «Призрачная башня» и «Призвание». В прессе сериал назвали «одним из самых зрелых проектов Marvel на сегодняшний день».
И просто так (2-й сезон)
22 июня, max, Амедиатека
Кому смотреть: тем, кому по-прежнему интересно узнать, как обстоят дела у Кэрри, Шарлотты и Миранды.
У создателя «Секса в большом городе» Даррена Стара дела идут совсем неплохо. Снимается четвертый сезон «Эмили в Париже», продюсером которого он выступает, и о финале пока речи не идет. Отлично стартовало продолжение «Секса в большом городе», которому удалось и повестку прокомментировать, и рассказать о современных проблемах жительниц Нью-Йорка в возрасте за 50. Во втором сезоне в жизни Кэрри Брэдшоу вновь появится Эйдан (Джон Корбетт), самый надежный из ее бывших ухажеров. Кроме того, подруг проведает Саманта Джонс (Ким Кэттролл сдалась на уговоры и гонорары). Ожидается камео поп-певца Сэма Смита. Всего во втором сезоне будет одиннадцать серий.
Медведь (2-й сезон)
22 июня, Hulu
Кому смотреть: тем, кто любит динамичные сюжеты, и поклонникам сериала.
Еще один камбэк на этой неделе совершает Джереми Аллен Уайт («Бесстыжие»). За первый сезон сериала «Медведь» о невероятно стрессоустойчивом шеф-поваре, управляющем закусочной в Чикаго, актер получил свой первый «Золотой глобус», а сам сериал стал любимцем критиков. Во втором сезоне его герой ставит новую амбициозную цель — открыть полноценный ресторан. Обо всех проблемах, с которыми придется столкнуться молодому шеф-повару, и о том, как он пытается их разгрести, и пойдет речь в новых эпизодах. К касту сериала присоединились Молли Гордон («Образование») и Боб Оденкерк («Лучше звоните Солу»). Cоздателем шоу по-прежнему выступает Кристофер Сторер, для которого «Медведь» стал прорывом в карьере. Всего поклонников ждет десять свежих серий.
Золото
23 июня, Paramount
Кому смотреть: тем, кто обожает авантюрные сюжеты и британские сериалы.
Мини-сериал BBC основан на реальных событиях, произошедших в 80-х годах в Великобритании. Группа грабителей напала на склада Бринкс-Мэт, планируя забрать сумму в три миллиона фунтов стерлингов наличными. Однако им улыбнулась неслыханная удача, и они смогли проникнуть в хранилище, откуда украли золотые слитки и драгоценности на 26 миллионов. Сериал рассказывает историю этого безумного ограбления, за которым последовало масштабное отмывание денег, повлиявшее на рынок недвижимости в Лондоне. В главных ролях Хью Бонневилль («Аббатство Даунтон»), Доминик Купер («Проповедник»), Джек Лауден («Медленные лошади»). Сценаристом шестисерийного шоу, тепло встреченного британской прессой, выступил Нил Форсайт («Вина»).
Брижит Бардо: Искусство жить
19 июня, START, Okko
Кому смотреть: тем, кто любит вместо фильмографии кинозвезд смотреть байопики о них.
Французский сериал рассказывает о периоде 1950-х в жизни Брижит Бардо, европейского секс-символа эпохи (в Америке этот почетный статус был у Мэрилин Монро). В эти годы она начала свою карьеру в кино и встретила свою первую любовь, режиссера Роже Вадима, который сделал ее суперзвездой, сняв в своем фильме «И бог создал женщину». Сериал также осветит сложнейшее время в ее жизни после обрушившихся на нее славы и ненависти, совпавшее со съемками в шедевре Анри-Жоржа Клузо «Истина». Главную роль исполняет дебютантка Жюлия де Нуньес. Роже Вадима играет внук Жана-Поля Бельмондо Виктор. Сериал поставили для французского телевидения мать и сын Даниэль и Кристофер Томпсон.
Мама мафия
23 июня, ivi
Кому смотреть: тем, кто любит Тони Коллет и легкие комедии.
Режиссер фильма «Сумерки» Кэтрин Хардвик, хотя и не смогла повторить успех поп-культурного феномена, продолжает оставаться в профессии. Ее последний фильм «Мама мафия» — криминальная комедия про американскую домохозяйку, которой умерший дед оставляет наказ принять дела его мафиозной империи и стать крестной матерью. Главную роль в картине исполнила Тони Коллетт. Советницу почившего босса, обучающую новенькую, играет Моника Беллуччи. Западная пресса приняла фильм в штыки, посчитав, что таланты обеих прекрасных актрис потрачены впустую. Однако многим зрителям картина показалась очень забавной, и тем, кому нравится Коллетт и итальянские пейзажи, ее все еще можно осторожно рекомендовать.
Райцентр
23 июня, ivi
Кому смотреть: тем, кто любит отечественные сериалы.
Действие сериала происходит в 90-е. Кристина Асмус и Дмитрий Чеботарев играют одноклассников, которые встречаются спустя 20 лет на юбилее выпуска в родном городке. В разгар праздника из водоема поблизости достают затонувшую машину, где обнаруживают труп и кусок метеорита. Оба героя оказываются вовлечены в сумасбродное расследование. Шоу снял молодой режиссер-дебютант Данил Чащин. Продюсированием проекта занималась компания «Среда», ответственная за такие сериалы, как «Пищеблок» и «Мажор». Премьера детективной комедии состоялась на 45-м Московском международном кинофестивале.
Ты ранил мои чувства
23 июня, в Сети
Кому смотреть: тем, кто любит невротичных комедийных персонажей в комедиях в духе Вуди Аллена.
Бет пишет мемуары и занимается консультированием людей, которые только хотели бы этим заниматься. Она работает над романом и постоянно сомневается в себе. К счастью, у нее есть супруг, всегда готовый прочитать ее черновики и поддержать. Однако она узнает, что мужу на самом деле вовсе не нравятся ее произведения. Режиссера Николь Холофсенер после новой картины снова спешат поставить в один ряд с Вуди Алленом и Джаддом Апатоу. Американская комедиограф и сценаристка после своего заметного дебюта «Гуляют, болтают» много работала на телевидении, в том числе на проектах «Клиент всегда мертв» и «Секс в большом городе». В новом фильме, спродюсированном студией А24, она вновь обаятельно шутит про отношения в браке и тревоги современных жителей мегаполиса. Главные роли в ее новой комедии сыграли Джулия Луис-Дрейфус («Ханна и ее сестры») и Тобайас Мензис («Корона»).