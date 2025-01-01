Однажды в руки юного смельчака-романтика Джима Хокинса попадает старинная морская карта, ведущая к кладу легендарного капитана Флинта. Вместе с доктором Ливси, сквайром Трелони и капитаном Смоллеттом Джим в качестве юнги выходит в опасное плавание на шхуне «Эспаньола».
Когда в таверне «Адмирал Бенбоу» поселился старый пират Билли Бонс, юный Джим Хокинс еще не знал, что его жизнь очень скоро круто переменится.
Но ему посчастливилось обнаружить в сундучке морского бродяги карту Острова Сокровищ. И Джим в компании доктора Ливси, сквайра Трелони, капитана Смоллетта, корабельного кока Джона Сильвера и его говорящего попугая отправляется в далекое и опасное путешествие…
|15 мая 1972
|Россия
|0+
|15 мая 1972
|СССР
|20 декабря 1972
|США
|10 сентября 1972
|Финляндия
|26 августа 1973
|Швеция