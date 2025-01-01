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Постер фильма Остров сокровищ
Постер фильма Остров сокровищ
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 6.9
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2 постера
Киноафиша Фильмы Остров сокровищ

Остров сокровищ

Ostrov sokrovishch 18+
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О фильме

Однажды в руки юного смельчака-романтика Джима Хокинса попадает старинная морская карта, ведущая к кладу легендарного капитана Флинта. Вместе с доктором Ливси, сквайром Трелони и капитаном Смоллеттом Джим в качестве юнги выходит в опасное плавание на шхуне «Эспаньола».

  • Вторая из трех советская экранизация приключенческого романа Роберта Стивенсона. Предыдущая вышла в 1934 году.
  • Специально для съемок при участии инженера-конструктора Валерия Павлотоса, работавшего на Ялтинской киностудии, парусно-дизельная шхуна «Клим Ворошилов» была перестроена в бригантину «Эспаньола». С 1953 года «Клим Ворошилов» перевозил арбузы и виноматериалы в Черном и Азовском морях. Когда режиссеру Евгению Фридману понадобился для фильма парусник, его нашли вмерзшим в лед на Днепре и выкупили у Херсонского винзавода. Позднее судно было задействовано в лентах «Русалочьи отмели» и «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», а затем – отдано в ведение «Интуриста» и превращено в ресторан у пляжа гостиницы «Ореанда».
  • Основные съемки прошли на южном берегу Крыма, включая урочище Сосняк, Никитскую расщелину, Красный камень и скалу Шаан-Кая.
  • Написанная для фильма музыка дала старт звездной карьере композитора Алексея Рыбникова. Песню «Малютка Дженни», написанную в стиле рок, из фильма в итоге вырезали, но позднее она транслировалась по радио и приобрела популярность среди слушателей. Так Рыбникова заметил Марк Захаров, с которым композитор в итоге сделал рок-оперы «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и «Юнона и Авось».

Когда в таверне «Адмирал Бенбоу» поселился старый пират Билли Бонс, юный Джим Хокинс еще не знал, что его жизнь очень скоро круто переменится.

Но ему посчастливилось обнаружить в сундучке морского бродяги карту Острова Сокровищ. И Джим в компании доктора Ливси, сквайра Трелони, капитана Смоллетта, корабельного кока Джона Сильвера и его говорящего попугая отправляется в далекое и опасное путешествие…

Страна СССР
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1971
Премьера в мире 1 января 1971
Дата выхода
15 мая 1972 Россия 0+
15 мая 1972 СССР
20 декабря 1972 США
10 сентября 1972 Финляндия
26 августа 1973 Швеция
MPAA PG
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Ostrov sokrovishch, Treasure Island, Aarete saar, Aarresaari, Define adası, Jim Hawkins wundersame Abenteuer - Die Schatzinsel, L'Île au trésor, La isla del tesoro, Skatteøen, Skattkammarön, To nisi tou thisavron, Wyspa skarbów, Остров сокровищ, 宝島（1972）
Режиссер
Евгений Фридман
В ролях
Борис Андреев
Борис Андреев
Ааре Лаанеметс
Лаймонас Норейка
Альгимантас Масюлис
Юозас Урманавичюс
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
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Остров сокровищ

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