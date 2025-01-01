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Ремейки советских фильмов, переснятые российскими режиссерами
Ремейки советских фильмов, переснятые российскими режиссерами
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Денискины рассказы
приключения, комедия, семейный
2025, Россия
7.0
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Сто лет тому вперед
приключения, семейный, фантастика
2024, Россия
7.0
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Летучий корабль
сказка
2024, Россия
4.0
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Иван Васильевич меняет все
комедия, музыка
2023, Россия
4.0
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Чук и Гек. Большое приключение
семейный, приключения
2022, Россия
5.0
Парадокс
фантастика, комедия
2017, Россия
5.0
Экипаж
драма, приключения, триллер
2016, Россия
7.0
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Убежать, догнать, влюбиться
комедия
2015, Россия
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Вий 3D
приключения, триллер, фэнтези
2014, Германия / Россия / Чехия / Великобритания / Украина
5.0
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Еще один год
драма
2014, Россия
5.0
Веселые ребята;)
комедия
2014, Россия
3.0
Кавказская пленница!
комедия
2014, Россия
1.0
12 месяцев. Новая сказка
фэнтези, семейный
2014, Россия
4.0
Джентльмены, удачи!
драма, криминал, комедия
2012, Россия
4.0
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Служебный роман. Наше время
комедия, драма
2011, Россия
5.0
Пять невест
комедия
2011, Россия
7.0
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Ирония Судьбы. Продолжение
комедия, мелодрама
2008, Россия
5.0
Розыгрыш
семейный, драма
2008, Россия
6.0
Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя
мюзикл, комедия
2006, Россия
2.0
Настя
мистика, комедия
1993, Россия
6.0
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