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Киноафиша Подборки Ремейки советских фильмов, переснятые российскими режиссерами

Ремейки советских фильмов, переснятые российскими режиссерами

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Денискины рассказы
Денискины рассказы
приключения, комедия, семейный 2025, Россия
7.0
Сто лет тому вперед
Сто лет тому вперед
приключения, семейный, фантастика 2024, Россия
7.0
Летучий корабль
Летучий корабль
сказка 2024, Россия
4.0
Иван Васильевич меняет все
Иван Васильевич меняет все
комедия, музыка 2023, Россия
4.0
Чук и Гек. Большое приключение
Чук и Гек. Большое приключение
семейный, приключения 2022, Россия
5.0
Парадокс
Парадокс
фантастика, комедия 2017, Россия
5.0
Экипаж
Экипаж
драма, приключения, триллер 2016, Россия
7.0
Убежать, догнать, влюбиться
Убежать, догнать, влюбиться
комедия 2015, Россия
4.0
Вий 3D
Вий 3D
приключения, триллер, фэнтези 2014, Германия / Россия / Чехия / Великобритания / Украина
5.0
Еще один год
Еще один год
драма 2014, Россия
5.0
Веселые ребята;)
Веселые ребята;)
комедия 2014, Россия
3.0
Кавказская пленница!
Кавказская пленница!
комедия 2014, Россия
1.0
12 месяцев. Новая сказка
12 месяцев. Новая сказка
фэнтези, семейный 2014, Россия
4.0
Джентльмены, удачи!
Джентльмены, удачи!
драма, криминал, комедия 2012, Россия
4.0
Служебный роман. Наше время
Служебный роман. Наше время
комедия, драма 2011, Россия
5.0
Пять невест
Пять невест
комедия 2011, Россия
7.0
Ирония Судьбы. Продолжение
Ирония Судьбы. Продолжение
комедия, мелодрама 2008, Россия
5.0
Розыгрыш
Розыгрыш
семейный, драма 2008, Россия
6.0
Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя
Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя
мюзикл, комедия 2006, Россия
2.0
Настя
Настя
мистика, комедия 1993, Россия
6.0
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