Валико Мизандари - пилот вертолета, живущий в небольшом грузинском горном селе Телави. Его работа заключается, в основном, в перевозке почты, продуктов и домашнего скота. Однажды Валико встречает своего бывшего однокурсника, который летает на международных линиях на самолете Ту-144 в сопровождении красавиц-стюардесс. В одну из них, Ларису, Валико влюбляется с первого взгляда. Чтобы завоевать ее сердце, он отправляется в Москву с намерением попасть в большую авиацию, несмотря на свой солидный возраст.