Валико Мизандари - пилот вертолета, живущий в небольшом грузинском горном селе Телави. Его работа заключается, в основном, в перевозке почты, продуктов и домашнего скота. Однажды Валико встречает своего бывшего однокурсника, который летает на международных линиях на самолете Ту-144 в сопровождении красавиц-стюардесс. В одну из них, Ларису, Валико влюбляется с первого взгляда. Чтобы завоевать ее сердце, он отправляется в Москву с намерением попасть в большую авиацию, несмотря на свой солидный возраст.
Мимино - по-грузински «сокол». Так называют друзья летчика Валико Мизандари, то и дело попадающего в смешные, грустные, а порой драматические ситуации. Работая в родном горном селении, Мимино перевозит на вертолете почту, фрукты, овец, но он давно мечтает о настоящей большой авиации. Наконец ему удается воплотить свою мечту в жизнь.
|2 ноября 1978
|Венгрия
|27 марта 1978
|СССР
|11 ноября 1977
|США
|31 августа 1979
|Финляндия