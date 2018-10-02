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Киноафиша Фильмы Мимино

Мимино

Mimino 18+
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О фильме

Валико Мизандари - пилот вертолета, живущий в небольшом грузинском горном селе Телави. Его работа заключается, в основном, в перевозке почты, продуктов и домашнего скота. Однажды Валико встречает своего бывшего однокурсника, который летает на международных линиях на самолете Ту-144 в сопровождении красавиц-стюардесс. В одну из них, Ларису, Валико влюбляется с первого взгляда. Чтобы завоевать ее сердце, он отправляется в Москву с намерением попасть в большую авиацию, несмотря на свой солидный возраст.

  • Судя по оранжевому цвету кузова, Рубику достался автомобиль, предназначенный для использования на севере страны.
  • Многие из фраз, ставших крылатыми, Фрунзик Мкртчян сымпровизировал. Полностью импровизацией является и сцена допроса свидетеля Хачикяна в суде. 
  • Сцены в Москве снимали в тридцатиградусный мороз. Георгий Данелия приводил Кикабидзе и Мкртчана к себе домой, что актеры могли согреться и пообедать. 
  • К 30-летию фильма в Москве на Чистых прудах планировалось установить памятник героям картины. Сначала Комиссия по культуре Московской думы одобрила эту инициативу, но затем было решено, что район Чистых прудов и без того перенасыщен памятниками.
  • 5 июля 2011 года в Дилижане был установлен памятник, изображающий Валико, Рубика и Волохова. На открытии памятника присутствовал Вахтанг Кикабидзе.

Мимино - по-грузински «сокол». Так называют друзья летчика Валико Мизандари, то и дело попадающего в смешные, грустные, а порой драматические ситуации. Работая в родном горном селении, Мимино перевозит на вертолете почту, фрукты, овец, но он давно мечтает о настоящей большой авиации. Наконец ему удается воплотить свою мечту в жизнь.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1978
Премьера в мире 6 июня 1977
Дата выхода
2 ноября 1978 Венгрия
27 марта 1978 СССР
11 ноября 1977 США
31 августа 1979 Финляндия
MPAA PG
Производство Georgia-Film, Мосфильм
Другие названия
Mimino, Мимино, Haukka, O aetos tou horiou, Șoimul, Міміно, ミミノ
Режиссер
Георгий Данелия
Георгий Данелия
В ролях
Вахтанг Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе
Фрунзик Мкртчян
Фрунзик Мкртчян
Елена Проклова
Елена Проклова
Евгений Леонов
Евгений Леонов
Руслан Микаберидзе
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

8.2
Оцените 21 голос
8.1 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  175 В жанре «комедия»  33 В фильмах СССР  18
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Мимино

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