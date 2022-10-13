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Собака на сене Собака на сене
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Собака на сене, 1977

1977 / СССР
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Диана де Бельфлер, своенравная и независимая вдовствующая графиня, – самая завидная невеста Неаполя, в очередь к которой выстраиваются знатные женихи со всего города. Сама же Диана, узнав о романе своей горничной Марселы и секретаря Теодоро, обнаруживает в себе чувства по отношению к молодому человеку.

Любовь Дианы к Теодоро оказывается взаимной, но пропасть между графиней и безродным секретарем слишком велика, и Теодоро в отчаянии решается оставить дом возлюбленной, чтобы отправиться в Испанию. Спасти положение и сделать Теодоро равным хозяйке берется хитрый и острый на язык слуга Тристан.

Двухсерийную ленту по мотивам одноименной пьесы испанца Лопе де Вега снял Ян Фрид, мастер музыкальной комедии и режиссер картин “Двенадцатая ночь” (1955), “Летучая мышь” (1978), “Благочестивая Марта” (1980), “Сильва” (1981), и “Дон Сезар де Базан”. Фрид сам написал сценарий к картине, а стихи к песням на музыку Геннадия Гладкова перевел Михаил Донской. Роли двух влюбленных исполнили Маргарита Терехова и Михаил Боярский. Актерский ансамбль дополнили Армен Джигарханян, Николай Караченцов, Игорь Дмитриев, Елена Проклова, Зинаида Шарко, Виктор Ильичев и Эрнст Романов.

  • При съемках сцены, в которой героиня Тереховой бьет Теодоро веером по лицу, Михаил Боярский специально попросил актрису ударить его посильнее. В итоге от удара Маргариты Борисовны у Боярского действительно пошла кровь. По слухам, именно после этого эпизода молодой и неопытный Боярский и Маргарита Терехова, ставшая к тому времени настоящей звездой после “Зеркала” Тарковского, перешли на “ты”.
  • Натурные съемки были организованы в Ливадийском дворце, расположенном в Крыму, и парке при нем. На время съемочного процесса экскурсии по дворцу не отменялись, поэтому туристы могли быть свидетелями съемок, а местные жители – принять участие в фильме в качестве статистов. Так, например, в сцене с серенадой Рикардо его помощников сыграли артисты местной самодеятельной оперы.
  • Изначально Михаил Боярский должен был сыграть маркиза Рикардо. Позже роль отошла Николаю Караченцову.
  • На роль Теодоро рассматривали Олега Янковского, Гирта Яковлева и Олега Даля, на роль Дианы – Людмилу Чурсину и Ирину Мирошниченко, на роль графа Лудовико – Георгия Вицина, на роль графского слуги Камило – Евгения Моргунова. Марселу могла сыграть Ирина Акулова, Тристана – Леонид Каневский, а Фабио – Гелий Сысоев.
  • Камзол маркиза Рикардо можно также заметить на Атосе Вениамина Смехова в “Д’Артаньяне и трех мушкетерах” и на Поручике Олега Видова в “Благочестивой Марте”.
  • Одновременно с “Собакой на сене” Армен Джигарханян снимался еще в нескольких фильмах, поэтому в ряде сцен его подменял дублер. Сам Джигарханян записал для картины две песни, а третью композицию Тристана за актера исполнил Михаил Боярский. Кроме того, в фильме герой Джигарханяна на самом деле говорит голосом Игоря Ефимова.
  • В этой картине Николай Караченцев впервые в своей карьере запел на экране.
  • Помимо советского классического фильма существует также испано-португальская экранизация комедии Лопе де Веги “Собака на сене”. Фильм Пилар Миро вышел на экраны в 1996 году.
  • Название комедии Лопе де Веги является частью испанской поговорки, смысл которой близок к выражению “Собака на сене сама не ест и другим не дает”.
  • Премьера фильма состоялась в первый день Нового 1978 года.
  • Изначально по замыслу Яна Фрида и Диана, и Теодоро обладали несколько другими характерами, чем в финальной версии картины. По настоянию самих актеров в сценарий были внесены коррективы: персонаж Дианы стал более глубоким и драматичным, а Теодоро из комического героя превратился в романтического. Особенно много с Яном Борисовичем спорила Маргарита Терехова, которую Боярский в одном из интервью шутливо назвал “фурией”.

Богатая и знатная сеньора Диана терзается сомнениями: ей нужно выбрать между достойными ее руки женихами и личным секретарем – красавцем и ловеласом. А тот, в свою очередь, не может решить, кто ему больше по сердцу – его обворожительная хозяйка или ее прелестная служанка...

7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 1977
Премьера в мире 1 января 1977
Возраст 12+
Режиссер
Ян Фрид
В ролях
Маргарита Терехова
Маргарита Терехова
Михаил Боярский
Михаил Боярский
Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
Елена Проклова
Елена Проклова
Зинаида Шарко
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Собака на сене
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