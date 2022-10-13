Собака на сене, 1977

Диана де Бельфлер, своенравная и независимая вдовствующая графиня, – самая завидная невеста Неаполя, в очередь к которой выстраиваются знатные женихи со всего города. Сама же Диана, узнав о романе своей горничной Марселы и секретаря Теодоро, обнаруживает в себе чувства по отношению к молодому человеку.

Любовь Дианы к Теодоро оказывается взаимной, но пропасть между графиней и безродным секретарем слишком велика, и Теодоро в отчаянии решается оставить дом возлюбленной, чтобы отправиться в Испанию. Спасти положение и сделать Теодоро равным хозяйке берется хитрый и острый на язык слуга Тристан.

Двухсерийную ленту по мотивам одноименной пьесы испанца Лопе де Вега снял Ян Фрид, мастер музыкальной комедии и режиссер картин “Двенадцатая ночь” (1955), “Летучая мышь” (1978), “Благочестивая Марта” (1980), “Сильва” (1981), и “Дон Сезар де Базан”. Фрид сам написал сценарий к картине, а стихи к песням на музыку Геннадия Гладкова перевел Михаил Донской. Роли двух влюбленных исполнили Маргарита Терехова и Михаил Боярский. Актерский ансамбль дополнили Армен Джигарханян, Николай Караченцов, Игорь Дмитриев, Елена Проклова, Зинаида Шарко, Виктор Ильичев и Эрнст Романов.