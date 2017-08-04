Очень плохие мамочки 2, 2017

Фильм «Очень плохие мамочки» отлично показал себя в прокате, потому было решено снимать продолжение. Режиссёрами комедии «Очень плохие мамочки 2» выступили всё те же Джон Лукас и Скотт Мур, снявшие первую часть и написавшие сценарии ко всем частям «Мальчишника в Вегасе». В главных ролях вновь снялись Мила Кунис («Третий лишний», «Чёрный лебедь»), Кэтрин Хан («Мисс Переполох», «Визит») и Кристен Белл («Вероника Марс»). Кроме того, в фильме можно увидеть Джастина Хартли («Тайны Смолвилля») и других.

В центре сюжета фильма «Очень плохие мамочки 2» окажутся всё те же три героини, которым удалось найти самый лучший подход к материнству и справится со всеми сложностями. Однако научившись отрываться по полной, Эми, Кики и Карла теперь время от времени устраивают себе безумные выходные. В этот раз они планируют грандиозное Рождество, которое омрачается приездом их собственных «плохих» мам.