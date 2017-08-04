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Очень плохие мамочки 2 Очень плохие мамочки 2
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Bad Mom's Christmas

Очень плохие мамочки 2, 2017

2017 / США
6.4 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Продолжение истории про безумных мамочек
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Фильм «Очень плохие мамочки» отлично показал себя в прокате, потому было решено снимать продолжение. Режиссёрами комедии «Очень плохие мамочки 2» выступили всё те же Джон Лукас и Скотт Мур, снявшие первую часть и написавшие сценарии ко всем частям «Мальчишника в Вегасе». В главных ролях вновь снялись Мила Кунис («Третий лишний», «Чёрный лебедь»), Кэтрин Хан («Мисс Переполох», «Визит») и Кристен Белл («Вероника Марс»). Кроме того, в фильме можно увидеть Джастина Хартли («Тайны Смолвилля») и других.

В центре сюжета фильма «Очень плохие мамочки 2» окажутся всё те же три героини, которым удалось найти самый лучший подход к материнству и справится со всеми сложностями. Однако научившись отрываться по полной, Эми, Кики и Карла теперь время от времени устраивают себе безумные выходные. В этот раз они планируют грандиозное Рождество, которое омрачается приездом их собственных «плохих» мам.

- Фильм «Очень плохие мамочки 2» является продолжением комедии 2016 года

- В оригинале картина называется Bad mom's Christmas, что переводится, как «Рождество очень плохих мамочек»

- Это первый сиквел, в котором снялась Мила Кунис

- Кристен Белл и Шерил Хайнс вместе снимались в фильме «Это развод!»

- Мила Кунис и Кристен Белл вместе снимались в фильме «В пролете»

Большой дом, любящий мужчина, талантливые дети и карьера в гору. Мы уже взрослые и сами принимаем решения? Как бы не так! Любимые родители до сих пор не оставляют нас без «ценных советов», особенно, когда неожиданно нагрянут на Новый год. Правда, отрываться они тоже научат по-взрослому! Другими словами, праздник подкрался незаметно…

6.4 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 7 декабря 2017
Премьера онлайн 27 января 2018
Премьера в мире 4 августа 2017
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Джон Лукас
Джон Лукас
В ролях
Мила Кунис
Мила Кунис
Кристен Белл
Кристен Белл
Кэтрин Хан
Кэтрин Хан
Кристин Барански
Кристин Барански
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Очень плохие мамочки 2 10 постеров
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Очень плохие мамочки 2 смотреть онлайн

Очень плохие мамочки 2
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Наша рецензия
Несмотря на то, что это новый проект от создателей одной из самых беспардонных и безумных комедий «Мальчишник в Вегасе», «Очень плохие мамочки 2» получились не то чтобы «очень» и не такими уж и «плохими», скорее… уставшими. Снова. Первый фильм больше напоминает подростковые комедии о школьницах-неудачницах, которые решили отбить свое место под солнцем у фиф в розовом. Вторая часть будто снята с той же…
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Женя Глущенко 10 декабря 2017, 22:35
Первая часть мне понравилась, а на второй я просто местами засыпал. Даже прозевал кусок фильма. Очень много болтают о проблемах матерей и дочерей. Шутки есть, но не очень много.
Antony Vog 13 декабря 2017, 15:11
Очень Крутой Фильм Советую Всем сходить Не пожалеете!
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