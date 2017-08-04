Очень плохие мамочки 2, 2017

Фильм «Очень плохие мамочки» отлично показал себя в прокате, потому было решено снимать продолжение. Режиссёрами комедии «Очень плохие мамочки 2» выступили всё те же Джон Лукас и Скотт Мур, снявшие первую часть и написавшие сценарии ко всем частям «Мальчишника в Вегасе». В главных ролях вновь снялись Мила Кунис («Третий лишний», «Чёрный лебедь»), Кэтрин Хан («Мисс Переполох», «Визит») и Кристен Белл («Вероника Марс»). Кроме того, в фильме можно увидеть Джастина Хартли («Тайны Смолвилля») и других.
В центре сюжета фильма «Очень плохие мамочки 2» окажутся всё те же три героини, которым удалось найти самый лучший подход к материнству и справится со всеми сложностями. Однако научившись отрываться по полной, Эми, Кики и Карла теперь время от времени устраивают себе безумные выходные. В этот раз они планируют грандиозное Рождество, которое омрачается приездом их собственных «плохих» мам.
- Фильм «Очень плохие мамочки 2» является продолжением комедии 2016 года
- В оригинале картина называется Bad mom's Christmas, что переводится, как «Рождество очень плохих мамочек»
- Это первый сиквел, в котором снялась Мила Кунис
- Кристен Белл и Шерил Хайнс вместе снимались в фильме «Это развод!»
- Мила Кунис и Кристен Белл вместе снимались в фильме «В пролете»
Большой дом, любящий мужчина, талантливые дети и карьера в гору. Мы уже взрослые и сами принимаем решения? Как бы не так! Любимые родители до сих пор не оставляют нас без «ценных советов», особенно, когда неожиданно нагрянут на Новый год. Правда, отрываться они тоже научат по-взрослому! Другими словами, праздник подкрался незаметно…