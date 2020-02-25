Женщина, которая убежала, 2020

История женщины, у которой наконец появилось время отдохнуть от супружеской жизни.

Сюжет «Женщины, которая убежала» крутится вокруг героини Гам Хи, которая в течение трех дней навещает трех знакомых женщин. Муж Гам Хи уехал из города в командировку, и она (в первый раз за пять лет их брака!) наконец может побыть вдали от своего супруга. За годы супружества у Гам Хи не было причин сомневаться в своем счастье, однако после разговоров с подругами героиня остается в замешательстве. По мере того как Гам Хи переходит от одной встречи к другой, меняется ее взгляд на окружающий мир и собственный брак.

Первая остановка Гам Хи — встреча с давней подругой, которая совсем недавно развелась и переехала на окраину, где у нее теперь есть даже свой огород. Вторая часть следует аналогичной схеме: Гам Хи встречается с другой подругой, преподавателем пилатеса и танцев. Во время ужинов героиня обсуждает со своими старыми знакомыми самые разные темы: любовь, недвижимость, соседей, вегетарианство. Казалось бы, нет причин для беспокойства, но любой разговор может так или иначе затронуть вопросы прошлого, настоящего и будущего главной героини. Эти приятные непосредственные беседы заставляют Гам Хи снова вспомнить, что она ни разу не расставалась со своим мужем в течение пяти лет.

Если первые два акта фильма относительно легкие, то третья встреча станет решающей, кульминационной. Ведь после двух бесед неясно, почему женщина убежала.

Данная работа знаменитого корейского режиссера Хон Сан-су — это триптих загадочных разговоров между женщинами, где почти каждая сцена работает одинаково, но держит зрителя в напряжении.