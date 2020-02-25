Женщина, которая убежала, 2020

История женщины, у которой наконец появилось время отдохнуть от супружеской жизни.
Сюжет «Женщины, которая убежала» крутится вокруг героини Гам Хи, которая в течение трех дней навещает трех знакомых женщин. Муж Гам Хи уехал из города в командировку, и она (в первый раз за пять лет их брака!) наконец может побыть вдали от своего супруга. За годы супружества у Гам Хи не было причин сомневаться в своем счастье, однако после разговоров с подругами героиня остается в замешательстве. По мере того как Гам Хи переходит от одной встречи к другой, меняется ее взгляд на окружающий мир и собственный брак.
Первая остановка Гам Хи — встреча с давней подругой, которая совсем недавно развелась и переехала на окраину, где у нее теперь есть даже свой огород. Вторая часть следует аналогичной схеме: Гам Хи встречается с другой подругой, преподавателем пилатеса и танцев. Во время ужинов героиня обсуждает со своими старыми знакомыми самые разные темы: любовь, недвижимость, соседей, вегетарианство. Казалось бы, нет причин для беспокойства, но любой разговор может так или иначе затронуть вопросы прошлого, настоящего и будущего главной героини. Эти приятные непосредственные беседы заставляют Гам Хи снова вспомнить, что она ни разу не расставалась со своим мужем в течение пяти лет.
Если первые два акта фильма относительно легкие, то третья встреча станет решающей, кульминационной. Ведь после двух бесед неясно, почему женщина убежала.
Данная работа знаменитого корейского режиссера Хон Сан-су — это триптих загадочных разговоров между женщинами, где почти каждая сцена работает одинаково, но держит зрителя в напряжении.
Фильм «Женщина, которая убежала» вошёл в конкурсную программу 70-го Берлинского кинофестиваля и был удостоен «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру. Также фильм получил премию «Сабалтеги-Табакалера — специальное упоминание» на кинофестивале в Сан-Себастьяне в 2020 году.
Картина является 24-й работой режиссера Хона Сан-су за 24 года в индустрии кино.
Хон Сан-су выступил не только режиссером «Женщины, которая убежала», но также и сценаристом, продюсером, композитором и даже монтажером ленты.
Главную роль сыграла актриса Ким Мин-хи — неизменная муза и соавтор режиссера. Она уже снялась в семи его работах. В 2017 году актриса получила «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль в фильме «Ночью у моря одна», режиссером которого также является Хон Сан-су.
Режиссера часто называют «корейским Вуди Алленом», так как для фильмов Хона Сан-су, как и для работ американского режиссера, характерны длинные непосредственные диалоги, во время которых персонажи едят, пьют и курят. Также некоторые сравнивают его с французом Эриком Ромером.
Хон Сан-су известен своим минималистическим подходом в кино. В его картинах преобладает естественный свет, дневное освещение, используются простые спокойные мелодии. Киноработа «Женщина, которая убежала» тоже снята в этой традиции.
Пока муж в командировке, Гам Хи едет в пригород Сеула навестить трех своих подруг. За непринужденным общением приятельницы пытаются скрыть свои проблемы, только у Гам Хи все хорошо — за пять лет счастливого брака она впервые разлучилась с мужем. Но тогда от чего она убежала?