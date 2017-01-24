Фильм «Последнее слово» - это новый проект Марка Пеллингтона («Детектив Раш», «Человек-мотылёк»). В главных ролях в картине снялись небезызвестные актёры, среди которых Аманда Сейфред («Отверженные», «Время», «Дорогой Джон»), Ширли МакЛейн («Язык нежности», «Детский час»), Энн Хеч («Плутовство»), Адина Портер («Настоящая кровь») и другие.

В центре сюжета картины «Последнее слово» окажется пожилая бизнесвумен по имени Хэриетт, которая всю жизнь отталкивала от себя людей из-за чрезмерного контроля любых мелочей. Она решает заранее написать свой некролог, для чего находит молодую журналистку. Однако та, принявшись за это дело, обнаруживает, что в жизни Хэриетт нет ни одного человека, который мог бы сказать о ней хотя бы одно хорошее слово. В итоге в процессе написания девушка начинает ближе узнавать главную героиню, что меняет их обеих.