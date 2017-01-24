Последнее слово

, 2017
The Last Word
США / комедия / 18+
Причины посмотреть

Факты

О фильме

Фильм «Последнее слово» - это новый проект Марка Пеллингтона («Детектив Раш», «Человек-мотылёк»). В главных ролях в картине снялись небезызвестные актёры, среди которых Аманда Сейфред («Отверженные», «Время», «Дорогой Джон»), Ширли МакЛейн («Язык нежности», «Детский час»), Энн Хеч («Плутовство»), Адина Портер («Настоящая кровь») и другие.

В центре сюжета картины «Последнее слово» окажется пожилая бизнесвумен по имени Хэриетт, которая всю жизнь отталкивала от себя людей из-за чрезмерного контроля любых мелочей. Она решает заранее написать свой некролог, для чего находит молодую журналистку. Однако та, принявшись за это дело, обнаруживает, что в жизни Хэриетт нет ни одного человека, который мог бы сказать о ней хотя бы одно хорошее слово. В итоге в процессе написания девушка начинает ближе узнавать главную героиню, что меняет их обеих.

- Фильм «Последнее слово» является участником фестиваля «Сандэнс» 2017

- Фильм снимался в Лос-Анджелесе

- В американской системе картина имеет рейтинг R из-за лексики

В ролях

Аманда Сайфрид
Энн Хеч
Адина Портер
Ширли МакЛэйн
Аланна Юбак
Том Эверетт Скотт
Режиссер Марк Пеллингтон
Сценарист Stuart Ross Fink
Композитор Nathan Matthew David
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 14 апреля 2017
Премьера в мире 24 января 2017
Дата выхода
7 июля 2017 Великобритания
13 апреля 2017 Германия
11 мая 2017 Гонконг
4 мая 2017 Италия
22 июня 2017 Португалия
3 марта 2017 США
28 апреля 2017 Эстония
13 октября 2017 ЮАР

MPAA R
Сборы в мире $2 982 004
Производство Black Bear, Myriad Pictures, Parkside Pictures
Другие названия
The Last Word, Zu guter Letzt, A Última Palavra, Adorabile nemica, Adorables ennemies, Az utolsó szó, Galavārds, Ha'milla ha'akharona, In Memoriam, Mi última palabra, Ostatnie słowo, Poslednja reč, Son Kelime, Viimane sõna, Τίτλοι τέλους, Останнє слово, Последнее слово, あなたの旅立ち、綴ります, 她其實沒那麼壞

6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Цитаты

Harriet Пожалуйста, не желай просто хорошего дня. Пусть у тебя будет день, который что-то значит. День, который честен. День, который прямолинеен. День, который откровенен. Хороший день? Ммм, будешь несчастна. Пусть у тебя будет день, который важен.

