Ширли, 2020

Молодая пара Фред и Рози Немсер переезжает в дом к профессору Стэнли Хайману и его супруге Ширли Джексон, известной писательнице. Фред помогает Стэнли с работой в Беннингтон-колледже, пока Роза постепенно сближается с загадочной хозяйкой дома. Не без помощи Рози Ширли выходит из затяжного творческого кризиса и начинает писать роман, вдохновленный историей девушки, которая не так давно пропала из студенческого кампуса.

Это четвертый полнометражный фильм американки Жозефин Декер, получившей признание в кинематографическом сообществе после выхода экспериментальной драмы «Мадлен, Мадлен». Биографическая драма «Ширли» вошла в программу фестиваля независимого американского кино «Сандэнс», где была удостоена специального приза жюри. Фильм также попал в смотр прошедшего Берлинского кинофестиваля. Роль писательницы Ширли Джексон исполнила американская актриса Элизабет Мосс, лауреат премии «Эмми» за лучшую женскую роль в сериале «Рассказ служанки». Главную мужскую роль сыграл Майкл Стулбарг, лауреат SAG Awards и многократный номинант на «Золотой глобус». Многим зрителям он знаком по ролям в картинах «Серьезный человек» и «Зови меня своим именем».

Вчерашние молодожены Фред и Рози Немсер селятся в доме профессора Стэнли Хаймана и его жены Ширли Джексон, известной писательницы, страдающей психическим расстройством. Фред получает должность преподавателя в Беннингтон-колледже и помогает Хайману в его работе со студентами. В это время Рози хозяйничает по дому и помогает Ширли постепенно прийти в себя. Ситуацию в доме омрачают отношения между хозяевами: Стэнли откровенно презирает жену, которая перестала следить за собой и выходить на улицу. Благодаря дружбе с Рози писательница возвращается к печатной машинке, преисполненная готовности написать новый гениальный роман. Особенно ее интересует история пропажи молодой женщины, которая бесследно исчезает из студенческого общежития в Беннингтоне.