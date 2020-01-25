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Ширли Ширли
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Shirley

Ширли, 2020

2020 / США
5.5 Оцените
13 голосов
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Психически неуравновешенная писательница пойдет на все ради создания нового хоррора.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодая пара Фред и Рози Немсер переезжает в дом к профессору Стэнли Хайману и его супруге Ширли Джексон, известной писательнице. Фред помогает Стэнли с работой в Беннингтон-колледже, пока Роза постепенно сближается с загадочной хозяйкой дома. Не без помощи Рози Ширли выходит из затяжного творческого кризиса и начинает писать роман, вдохновленный историей девушки, которая не так давно пропала из студенческого кампуса.

Это четвертый полнометражный фильм американки Жозефин Декер, получившей признание в кинематографическом сообществе после выхода экспериментальной драмы «Мадлен, Мадлен». Биографическая драма «Ширли» вошла в программу фестиваля независимого американского кино «Сандэнс», где была удостоена специального приза жюри. Фильм также попал в смотр прошедшего Берлинского кинофестиваля. Роль писательницы Ширли Джексон исполнила американская актриса Элизабет Мосс, лауреат премии «Эмми» за лучшую женскую роль в сериале «Рассказ служанки». Главную мужскую роль сыграл Майкл Стулбарг, лауреат SAG Awards и многократный номинант на «Золотой глобус». Многим зрителям он знаком по ролям в картинах «Серьезный человек» и «Зови меня своим именем».

Вчерашние молодожены Фред и Рози Немсер селятся в доме профессора Стэнли Хаймана и его жены Ширли Джексон, известной писательницы, страдающей психическим расстройством. Фред получает должность преподавателя в Беннингтон-колледже и помогает Хайману в его работе со студентами. В это время Рози хозяйничает по дому и помогает Ширли постепенно прийти в себя. Ситуацию в доме омрачают отношения между хозяевами: Стэнли откровенно презирает жену, которая перестала следить за собой и выходить на улицу. Благодаря дружбе с Рози писательница возвращается к печатной машинке, преисполненная готовности написать новый гениальный роман. Особенно ее интересует история пропажи молодой женщины, которая бесследно исчезает из студенческого общежития в Беннингтоне.

 

Мировая премьера фильма прошла на фестивале «Сандэнс» 25 января 2020 года.

Исполнительным продюсером картины выступил Мартин Скорсезе.

Основные съемки прошли в 2018 году в Джефферсон-Хайнс, штат Нью-Йорк. Некоторые сцены также были сняты в колледже Вассар, который заменил Беннингтон.

Сын писательницы Ширли Джексон, Лоуренс Джексон Хайман, раскритиковал образы своих родителей, представленные в фильме. По его словам, авторам также не удалось передать необычное чувство юмора его матери.

В основу сюжета фильма лег одноименный роман Сьюзен Скарф Меррелл.

В поисках вдохновения для написания очередного хорроршедевра Ширли Джексон приглашает пожить в свой особняк молодую пару, которая оказывается втянута в сложную и опасную игру-манипуляцию на грани жизни и смерти.

5.5 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 3 декабря 2020
Премьера онлайн 5 июня 2020
Премьера в мире 25 января 2020
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Жозефин Декер
Жозефин Декер
В ролях
Элизабет Мосс
Элизабет Мосс
Логан Лерман
Логан Лерман
Майкл Стулбарг
Майкл Стулбарг
Одесса Янг
Одесса Янг
Виктория Педретти
Виктория Педретти
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Картина «Ширли» является адаптацией одноименного романа Сьюзен Скарф Меррелл, которая создала вымышленную историю о реальной писательнице Ширли Джексон. То есть перед нами не байопик в чистом виде, лишенный всяческой оригинальности. Режиссерка Жозефин Декер исследует этот жанр с особой изобретательностью, вовлекая зрителей в чертоги разума величайшей писательницы под сопровождение тревожных музыкальных аккордов. Ширли Джексон заработала себе репутацию в середине ХХ века после…
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Эльдар Гусейнов 7 декабря 2020, 22:04
Здоровый человек этот фильм не снял бы,конченный фильм,я не понял этот фильм 👎
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13 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Эротизм и феминизм»: критики назвали триллер «Ширли» с Элизабет Мосс шедевром С 5 июня фильм можно будет посмотреть на цифровых площадках.
Написать
4 июня 2020 12:31
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