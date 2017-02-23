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Одноклассницы #Новый поворот Одноклассницы #Новый поворот
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Одноклассницы #Новый поворот, 2017

2017 / Россия
4.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Картина «Одноклассницы #Новый поворот» - это продолжение отечественной комедии «Одноклассницы», снятой Дмитрием Суворовым («Суперплохие»). К своим ролям вернулись такие актёры, как Екатерина Вилкова («Батальонъ»), Светлана Ходченкова («Викинг», «Метро»), Валентина Мазунина («Реальные пацаны», «Самый лучший день»), Ольга Кузьмина («Призрак», «Гагарин: Первый в космосе»), Ян Цапник («Путь к себе»), Дмитрий Хрусталёв («Ставка на любовь», «Гороскоп на удачу»), Илья Любимов («Неадекватные люди»). 

Лента «Одноклассницы #Новый поворот» продолжит историю безбашенных подруг, которые отчаянно пытались выдать замуж Катю. Операция по бракосочетанию прошла успешно, и теперь настал черёд Даши, которая влюблена в банковского сотрудника Мишу. Однако, как это бывает, всё идёт совсем не по плану, а потому девушкам вновь придётся спасать подругу от козней судьбы.

- Комедия «Одноклассницы #Новый поворот» является продолжением картины Дмитрия Суворова 2016 года

- Фильм «Одноклассницы #Новый поворот» выходит в прокат спустя 8 месяцев после первой части. В промежуток между релизами картин Дмитрий Суворов также выпустил ленты «Суперплохие» и «Созвездие Марии»

- В фильме вернутся главные героини, которых сыграли Екатерина Вилкова, Светлана Ходченкова, Валентина Мазунина и Ольга Кузьмина

- Сценарий к картине вновь написал Василий Ровенский

- Ольга Кузьмина и Ян Цапник также играли вместе в фильме «Призрак»

Спустя год после свадьбы Кати, обручальное кольцо спешит примерить Даша, нашедшая свою судьбу в лице банковского работника «короля кредитов» Миши.
Но как водится, гладко все не бывает. Смогут ли лучше подруги спасти свадьбу Даши?

4.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 23 февраля 2017
Премьера в мире 23 февраля 2017
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Дмитрий Суворов
Дмитрий Суворов
В ролях
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
Екатерина Вилкова
Екатерина Вилкова
Валентина Мазунина
Валентина Мазунина
Ольга Кузьмина
Ольга Кузьмина
Арарат Кещян
Арарат Кещян
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Одноклассницы #Новый поворот 2 постера
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Первое впечатление, которое оставляет после себя трейлер новой ленты Дмитрия Суворова «Одноклассницы 2: #Новый поворот» — соблазнительная пышная грудь девушки, предстающей перед зрителем в далеко не соблазнительном виде. Последнее же впечатление, которое остаётся после просмотра полнометражного фильма — пытаешься вспомнить хотя бы грудь, но даже это не спасает. Кадр из фильма «Одноклассницы #Новый поворот» Несмотря на то, что перед зрителем…
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Александр 23 февраля 2017, 19:30
Не "Ах" .. Но и не "ГОВ....". 7 баллов. Для тех кому понравилась 1-я часть ...
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