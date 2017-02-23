Одноклассницы #Новый поворот, 2017

Картина «Одноклассницы #Новый поворот» - это продолжение отечественной комедии «Одноклассницы», снятой Дмитрием Суворовым («Суперплохие»). К своим ролям вернулись такие актёры, как Екатерина Вилкова («Батальонъ»), Светлана Ходченкова («Викинг», «Метро»), Валентина Мазунина («Реальные пацаны», «Самый лучший день»), Ольга Кузьмина («Призрак», «Гагарин: Первый в космосе»), Ян Цапник («Путь к себе»), Дмитрий Хрусталёв («Ставка на любовь», «Гороскоп на удачу»), Илья Любимов («Неадекватные люди»).

Лента «Одноклассницы #Новый поворот» продолжит историю безбашенных подруг, которые отчаянно пытались выдать замуж Катю. Операция по бракосочетанию прошла успешно, и теперь настал черёд Даши, которая влюблена в банковского сотрудника Мишу. Однако, как это бывает, всё идёт совсем не по плану, а потому девушкам вновь придётся спасать подругу от козней судьбы.