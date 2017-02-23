Одноклассницы #Новый поворот, 2017

Картина «Одноклассницы #Новый поворот» - это продолжение отечественной комедии «Одноклассницы», снятой Дмитрием Суворовым («Суперплохие»). К своим ролям вернулись такие актёры, как Екатерина Вилкова («Батальонъ»), Светлана Ходченкова («Викинг», «Метро»), Валентина Мазунина («Реальные пацаны», «Самый лучший день»), Ольга Кузьмина («Призрак», «Гагарин: Первый в космосе»), Ян Цапник («Путь к себе»), Дмитрий Хрусталёв («Ставка на любовь», «Гороскоп на удачу»), Илья Любимов («Неадекватные люди»).
Лента «Одноклассницы #Новый поворот» продолжит историю безбашенных подруг, которые отчаянно пытались выдать замуж Катю. Операция по бракосочетанию прошла успешно, и теперь настал черёд Даши, которая влюблена в банковского сотрудника Мишу. Однако, как это бывает, всё идёт совсем не по плану, а потому девушкам вновь придётся спасать подругу от козней судьбы.
- Комедия «Одноклассницы #Новый поворот» является продолжением картины Дмитрия Суворова 2016 года
- Фильм «Одноклассницы #Новый поворот» выходит в прокат спустя 8 месяцев после первой части. В промежуток между релизами картин Дмитрий Суворов также выпустил ленты «Суперплохие» и «Созвездие Марии»
- В фильме вернутся главные героини, которых сыграли Екатерина Вилкова, Светлана Ходченкова, Валентина Мазунина и Ольга Кузьмина
- Сценарий к картине вновь написал Василий Ровенский
- Ольга Кузьмина и Ян Цапник также играли вместе в фильме «Призрак»
Спустя год после свадьбы Кати, обручальное кольцо спешит примерить Даша, нашедшая свою судьбу в лице банковского работника «короля кредитов» Миши.
Но как водится, гладко все не бывает. Смогут ли лучше подруги спасти свадьбу Даши?