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Королева Королева
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Королева, 2020

2020 / Россия
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодежная комедия рассказывает историю подростка Насти. Девушка – первая красавица в школе, успешная спортсменка и блогер со множеством подписчиков. Она всегда получает то, чего хочет. Однажды в ее класс приходит новый ученик. Настя сразу положила глаз на симпатичного новичка. Но она наталкивается на полное безразличие с его стороны. Девушка не понимает, в чем дело, но не оставляет попыток завоевать его сердце.

  • Съемки картины велись в Москве, а также в Подмосковье. Группа работала над проектом летом 2019 года.
  • Эта лента была создана при поддержке Министерства культуры России.
  • Актриса Татьяна Струженкова впервые снялась в полнометражном фильме в главной роли. Ранее она была задействована в театральных постановках. Актриса воплотила на экране образ школьницы, хотя самой ей на момент съемок было почти 25 лет.
  • Это четвертый по счету полнометражный проект режиссера Таисии Игуменцевой. Известность пришла к ней после работы над проектом «Отдать концы». В фильме снялся популярный актер Максим Виторган. Он получил роль и в «Королеве».
  • В картине есть множество отсылок к блогерам и их деятельности.

 

В центре сюжета талантливая спортсменка Настя – популярный блогер и первая красавица школы. Когда в класс приходит новенький, она ставит перед собой цель завоевать его внимание, но наталкивается на безразличие с его стороны.

мало голосов Оцените
2 голоса
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2020
Возраст 12+
Режиссер
Таисия Игуменцева
Таисия Игуменцева
В ролях
Татьяна Струженкова
Татьяна Струженкова
Данил Акутин
Полина Кутепова
Полина Кутепова
Максим Виторган
Максим Виторган
Александр Демидов
Александр Демидов
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Постер фильма Королева 1 постер
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Королева смотреть онлайн

Королева
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Слава Крулатов 2 сентября 2020, 13:51
По трейлеру могу сказать, что фильм бодрый. Плюс Демидов с Виторганом - это всегда хорошо
Вероника Горшкова 12 сентября 2020, 21:00
Я поставила 10 баллов. Все супер, а на пацанов из Квартета И всегда приятно посмотреть!
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