Королева, 2020

Молодежная комедия рассказывает историю подростка Насти. Девушка – первая красавица в школе, успешная спортсменка и блогер со множеством подписчиков. Она всегда получает то, чего хочет. Однажды в ее класс приходит новый ученик. Настя сразу положила глаз на симпатичного новичка. Но она наталкивается на полное безразличие с его стороны. Девушка не понимает, в чем дело, но не оставляет попыток завоевать его сердце.