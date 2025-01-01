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Женщины

Zhenshchiny 18+
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О фильме

Деревенская жительница Дуся Кузина переезжает в город, где устраивается на мебельную фабрику. Здесь она знакомится с красавцем Юрием и заводит с ним роман. Забеременев, Дуся делает аборт, но заканчивается он неудачно – отныне женщина больше не сможет иметь детей. Спустя несколько лет она помогает односельчанке Але получить место на фабрике. Лишь Дуся знает, что Алевтина – мать-одиночка, оставившая малолетнего сына в деревне с бабушкой. Когда девушка начинает встречаться с сыном председательницы фабкома, Дуся не выдерживает и открывает ей Алин секрет…

  • Основой для сценария послужил одноименный рассказ Ирины Велембовской. Интересно, что фильм «Женщины» стал первой экранизацией произведений писательницы. 
  • В 1966 году картина вошла в десятку лидеров советского кинопроката, заняв в рейтинге шестую строчку. Всего фильм «Женщины» посмотрели свыше 36 миллионов зрителей. 
  • Режиссером фильма стал выпускник ВГИКа Павел Любимов. «Женщины» стали его дебютом в кинематографе. Впоследствии Любимов снял такие картины, как «Бегущая по волнам» (1967), «Школьный вальс» (1978), «Следопыт» (1987). 
  • Основные съемки проходили в Ярославле. В кадре можно увидеть такие достопримечательности города, как Спасо-Преображенский монастырь, Арсенальная башня, Волжская набережная.

Одним из тяжелых последствий войны явилась нехватка мужского населения, и, соответственно, трудная судьба простых тружениц-женщин. О трёх поколениях женщин — работниц мебельной фабрики — об их любви, о простых радостях и печалях рассказывает фильм.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1965
Премьера в мире 6 июня 1965
Дата выхода
6 июня 1965 Россия 0+
6 июня 1965 СССР
11 ноября 1965 США
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Zhenshchiny, Asszonyok, Kobiety, Naisten kohtalo, Women, Ženy, Женщины
Режиссер
Павел Любимов
Павел Любимов
В ролях
Нина Сазонова
Инна Макарова
Инна Макарова
Галина Яцкина
Виталий Соломин
Виталий Соломин
Надежда Федосова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
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Женщины

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