Деревенская жительница Дуся Кузина переезжает в город, где устраивается на мебельную фабрику. Здесь она знакомится с красавцем Юрием и заводит с ним роман. Забеременев, Дуся делает аборт, но заканчивается он неудачно – отныне женщина больше не сможет иметь детей. Спустя несколько лет она помогает односельчанке Але получить место на фабрике. Лишь Дуся знает, что Алевтина – мать-одиночка, оставившая малолетнего сына в деревне с бабушкой. Когда девушка начинает встречаться с сыном председательницы фабкома, Дуся не выдерживает и открывает ей Алин секрет…
Одним из тяжелых последствий войны явилась нехватка мужского населения, и, соответственно, трудная судьба простых тружениц-женщин. О трёх поколениях женщин — работниц мебельной фабрики — об их любви, о простых радостях и печалях рассказывает фильм.
|6 июня 1965
|Россия
|0+
|6 июня 1965
|СССР
|11 ноября 1965
|США