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Постер фильма Мать Мария
6.4
Мать Мария - Финальный трейлер
Киноафиша Фильмы Мать Мария
6.4

Мать Мария

, 2026
Mother Mary
Германия, США / драма, музыка / 18+
Поп-звезда Энн Хэтэуэй прерывает турне и воссоединяется со своей художницей по костюмам. Музыкальная драма от студии A24
Трейлеры
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Постер фильма Мать Мария
6.4
Пойду 11
Не пойду 0
Мать Мария - Финальный трейлер
Мать Мария  Финальный трейлер

Причины посмотреть

О фильме

В центре сюжета — вымышленная поп-звезда, выступающая под псевдонимом Мать Мария (Энн Хэтэуэй). После череды скандалов, нервного срыва и отмены масштабного тура она оказывается на перепутье: карьера рушится, а личная жизнь оставляет желать лучшего. Чтобы вернуться на сцену с триумфом, Мария обращается к единственному человеку, которому когда-то доверяла безоговорочно, — своей бывшей лучшей подруге и талантливому модельеру Сэм (Михаэла Коэл). Сэм ведет уединенный образ жизни в загородном особняке, одевая самых богатых клиентов мира, но стараясь держаться в тени. Появление Марии вскрывает старые раны и неразрешенные конфликты. 

Среди актеров второго плана задействованы молодые звезды: Хантер Шафер («Эйфория»), Кайя Гербер («Американская история ужасов»), Алба Баптишта («Ночь с психопатом»), FKA Twigs («Ворон»).

Впервые в карьере Энн Хэтэуэй не просто играет певицу, а действительно исполняет семь оригинальных песен, вошедших в саундтрек. Композиции для фильма создали поп-звезда Charli XCX и продюсер Джек Антонофф, работавший с Ланой Дель Рей и Тейлор Свифт. 

Режиссер Дэвид Лоури, снявший «Историю призрака» и «Легенду о Зеленом рыцаре» , известен умением создавать визуально завораживающие и эмоционально глубокие истории, где форма органично дополняет содержание. Здесь он выступил не только режиссером, но и автором сценария.

Давние раны всплывают на поверхность, когда культовая поп-звезда Мать Мария воссоединяется со своей отчужденной лучшей подругой и бывшим дизайнером костюмов Сэмом Анселмом накануне своего возвращения на сцену.

В ролях

Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Mother Mary
Михаэла Коэл
Михаэла Коэл
Sam Anselm
Хантер Шафер
Хантер Шафер
Hilda
Афина Фриззелл
Афина Фриззелл
Emily
Кайя Гербер
Кайя Гербер
Nikki
Джессика Браун-Финдли
Джессика Браун-Финдли
Tessa
Альба Баптиста
Альба Баптиста
Miel Contrera
Сиан Клиффорд
Сиан Клиффорд
Jade
FKA Twigs
FKA Twigs
Изаура Барб-Браун
Изаура Барб-Браун
Kyla
Тейлор Сиев
Тейлор Сиев
Red Woman
FKA twigs
Imogen
Режиссер Дэвид Лоури
Сценарист Дэвид Лоури
Композитор Дэниэл Харт, Charli XCX
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 19 мая 2026
Премьера в мире 20 марта 2026
Дата выхода
14 мая 2026 Австралия
24 апреля 2026 Великобритания
15 мая 2026 Вьетнам
21 мая 2026 Германия
16 апреля 2026 Греция
14 мая 2026 Израиль
8 мая 2026 Индонезия
24 апреля 2026 Ирландия
31 июля 2026 Испания
14 мая 2026 Италия
17 апреля 2026 Канада
20 марта 2026 Латвия (none)
3 апреля 2026 Литва
14 мая 2026 Нидерланды 16
14 мая 2026 Новая Зеландия R16
21 мая 2026 Португалия
26 апреля 2026 США R
14 мая 2026 Сингапур
7 мая 2026 Таиланд
17 апреля 2026 Тайвань
17 апреля 2026 Турция
22 апреля 2026 Филиппины
16 апреля 2026 Хорватия ab 15
17 апреля 2026 Эстония
Сборы в мире $3 059 094
Производство Homebird Productions, Topic Studios, Access Entertainment
Другие названия
Mother Mary, Entre Notas e Costuras, Māte Marija, Mother Mary: Hào Quang Đơn Độc, Motina Marija, Мати Марія, Мать Мария, 魅影巨星, Obsession, אמא מרי, มาเธอร์ แมรี่, מאדר מרי, David Lowery's Mother Mary

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 15 голосов
5.4 IMDb
Обновлено 13 августа 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Мать Мария - Финальный трейлер
Мать Мария Финальный трейлер
Мать Мария - Трейлер 2
Мать Мария Трейлер 2
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Отзывы о фильме

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Новости о фильме

Поп-дива Энн Хэтэуэй переживает экзистенциальный кризис в трейлере драмы «Мать Мария»
2 декабря 2025 18:57 Поп-дива Энн Хэтэуэй переживает экзистенциальный кризис в трейлере драмы «Мать Мария» Новый авторский фильм Дэвида Лоури.
Звезда «Эйфории» Хантер Шафер сыграет с Энн Хэтэуэй в мюзикле от студии A24
26 мая 2023 15:07 Звезда «Эйфории» Хантер Шафер сыграет с Энн Хэтэуэй в мюзикле от студии A24 Фильм о взаимоотношениях певицы и ее дизайнера.
Энн Хэтэуэй снимется в новом фильме от режиссера «Легенды о Зеленом Рыцаре»
22 марта 2023 11:12 Энн Хэтэуэй снимется в новом фильме от режиссера «Легенды о Зеленом Рыцаре» Производством проекта занимается студия A24.

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