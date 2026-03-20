В центре сюжета — вымышленная поп-звезда, выступающая под псевдонимом Мать Мария (Энн Хэтэуэй). После череды скандалов, нервного срыва и отмены масштабного тура она оказывается на перепутье: карьера рушится, а личная жизнь оставляет желать лучшего. Чтобы вернуться на сцену с триумфом, Мария обращается к единственному человеку, которому когда-то доверяла безоговорочно, — своей бывшей лучшей подруге и талантливому модельеру Сэм (Михаэла Коэл). Сэм ведет уединенный образ жизни в загородном особняке, одевая самых богатых клиентов мира, но стараясь держаться в тени. Появление Марии вскрывает старые раны и неразрешенные конфликты.

Среди актеров второго плана задействованы молодые звезды: Хантер Шафер («Эйфория»), Кайя Гербер («Американская история ужасов»), Алба Баптишта («Ночь с психопатом»), FKA Twigs («Ворон»).

Впервые в карьере Энн Хэтэуэй не просто играет певицу, а действительно исполняет семь оригинальных песен, вошедших в саундтрек. Композиции для фильма создали поп-звезда Charli XCX и продюсер Джек Антонофф, работавший с Ланой Дель Рей и Тейлор Свифт.

Режиссер Дэвид Лоури, снявший «Историю призрака» и «Легенду о Зеленом рыцаре» , известен умением создавать визуально завораживающие и эмоционально глубокие истории, где форма органично дополняет содержание. Здесь он выступил не только режиссером, но и автором сценария.