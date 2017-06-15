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Очень плохие девчонки Очень плохие девчонки
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Rough Night

Очень плохие девчонки, 2017

2017 / США
5.9 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 5.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Очень плохие девчонки» - это дебютная картина Люсии Аньелло, которая до этого работала только на телевидении. Актёрский состав картины не требует представления, ведь тут собрались очень известные представительницы прекрасного пола в Голливуде: Скарлетт Йохансон («Мстители», «Девушка с жемчужной серёжкой», «Призрак в доспехах»), Зои Кравиц («Безумный Макс: Дорога ярости», «Дивергент»), Деми Мур («Привидение», «Кто вы, Мистер Бэнкс?»), Кейт МакКинон («Охотники за привидениями», 2016) и другие.

Фильм «Очень плохие девчонки» расскажет о невероятно смешной, но при этом очень щекотливой истории, в которой оказались главные героини. Наиболее запоминающимся событием в жизни девушки, кроме её свадьбы, может стать только девичник с лучшими подругами. Прекрасные дамы решают закатить безумную вечеринку в Майами. Но всё идёт под откос, когда по нелепой случайности умирает стриптизёр. Теперь праздник быстро превратился в неуклюжую и очень смешную попытку замести следы и не попасться при этом в поле зрения полиции.

- Фильм «Очень плохие девчонки» является "женским" ремейком известной комедии 1998 года «Очень диике штучки»

- Актрисы Джиллиан Белл и Кейт МакКинон обе принимали участие в известном телешоу «Субботним вечером в прямом эфире», а также в фильме «Новогодний корпоратив». Обе они озвучивали персонажей мультфильма «Angry Birds в кино»

- Название фильма «Очень плохие девчонки» упоминалось в одном из эпизодов телешоу «Субботним вечером в прямом эфире» 2017 года, в котором снималась Скарлетт Йохансон 

- Фильм «Очень плохие девчонки» является полнометражным дебютом для режиссёра ТВ Люсии Аньелло

- В 2015-ом году фильм попал в Чёрный список лучших нереализованных сценариев

- Фильм «Очень плохие девчонки» снимался в Сандл Рок и Маунт-Верноне, штат Нью-Йорк 

- Люсиль Аньелло написала сценарий к фильму совместно с Полом В. Даунсом, который также сыграл одну из ролей в картине

Что может омрачить развеселый и безбашенный девичник в Майами? Наверное, только нелепая смерть стриптизера. Теперь подружкам предстоит выпутаться из дурацкой истории и как-то замести следы, пока они не попали в руки к копам.

5.9 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 15 июня 2017
Премьера в мире 15 июня 2017
Возраст 18+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Люсия Аньелло
Люсия Аньелло
В ролях
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Кейт МакКиннон
Кейт МакКиннон
Зои Кравиц
Зои Кравиц
Джиллиан Белл
Джиллиан Белл
Илана Глейзер
Илана Глейзер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Очень плохие девчонки 11 постеров
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Очень плохие девчонки
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В далеком 2006 году четыре подружки-соседки, пьяные и нелепо одетые, отрывались на студенческих вечеринках. Школа осталась позади, а взрослая жизнь только маячила на горизонте, но Джесс (Скарлетт Йоханссон), Элис (Джиллиан Белл), Фрэнки (Илана Глейзер) и Блэр (Зои Кравиц) наивно полагали, что их дружба будет длиться вечно. Время вносит свои коррективы, девчонки повзрослели и редко видятся. Свадьба Джесс становится поводом для встречи давних подруг. К компании американок присоединяется…
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Александр 16 июня 2017, 09:25
Фу фу фу .... Полный "отстой". Все шутки "ниже пояса". Первые 15-20 мин полная грусть, потом чуть веселее. Зачем Скарлет на ЭТО Г.... подписалась? Непонятно ...
werstak22896 28 июня 2017, 21:43
+++, фильм действительно не очень
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