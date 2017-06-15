Очень плохие девчонки, 2017

«Очень плохие девчонки» - это дебютная картина Люсии Аньелло, которая до этого работала только на телевидении. Актёрский состав картины не требует представления, ведь тут собрались очень известные представительницы прекрасного пола в Голливуде: Скарлетт Йохансон («Мстители», «Девушка с жемчужной серёжкой», «Призрак в доспехах»), Зои Кравиц («Безумный Макс: Дорога ярости», «Дивергент»), Деми Мур («Привидение», «Кто вы, Мистер Бэнкс?»), Кейт МакКинон («Охотники за привидениями», 2016) и другие.

Фильм «Очень плохие девчонки» расскажет о невероятно смешной, но при этом очень щекотливой истории, в которой оказались главные героини. Наиболее запоминающимся событием в жизни девушки, кроме её свадьбы, может стать только девичник с лучшими подругами. Прекрасные дамы решают закатить безумную вечеринку в Майами. Но всё идёт под откос, когда по нелепой случайности умирает стриптизёр. Теперь праздник быстро превратился в неуклюжую и очень смешную попытку замести следы и не попасться при этом в поле зрения полиции.