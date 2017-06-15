Очень плохие девчонки, 2017

«Очень плохие девчонки» - это дебютная картина Люсии Аньелло, которая до этого работала только на телевидении. Актёрский состав картины не требует представления, ведь тут собрались очень известные представительницы прекрасного пола в Голливуде: Скарлетт Йохансон («Мстители», «Девушка с жемчужной серёжкой», «Призрак в доспехах»), Зои Кравиц («Безумный Макс: Дорога ярости», «Дивергент»), Деми Мур («Привидение», «Кто вы, Мистер Бэнкс?»), Кейт МакКинон («Охотники за привидениями», 2016) и другие.
Фильм «Очень плохие девчонки» расскажет о невероятно смешной, но при этом очень щекотливой истории, в которой оказались главные героини. Наиболее запоминающимся событием в жизни девушки, кроме её свадьбы, может стать только девичник с лучшими подругами. Прекрасные дамы решают закатить безумную вечеринку в Майами. Но всё идёт под откос, когда по нелепой случайности умирает стриптизёр. Теперь праздник быстро превратился в неуклюжую и очень смешную попытку замести следы и не попасться при этом в поле зрения полиции.
- Фильм «Очень плохие девчонки» является "женским" ремейком известной комедии 1998 года «Очень диике штучки»
- Актрисы Джиллиан Белл и Кейт МакКинон обе принимали участие в известном телешоу «Субботним вечером в прямом эфире», а также в фильме «Новогодний корпоратив». Обе они озвучивали персонажей мультфильма «Angry Birds в кино»
- Название фильма «Очень плохие девчонки» упоминалось в одном из эпизодов телешоу «Субботним вечером в прямом эфире» 2017 года, в котором снималась Скарлетт Йохансон
- Фильм «Очень плохие девчонки» является полнометражным дебютом для режиссёра ТВ Люсии Аньелло
- В 2015-ом году фильм попал в Чёрный список лучших нереализованных сценариев
- Фильм «Очень плохие девчонки» снимался в Сандл Рок и Маунт-Верноне, штат Нью-Йорк
- Люсиль Аньелло написала сценарий к фильму совместно с Полом В. Даунсом, который также сыграл одну из ролей в картине
Что может омрачить развеселый и безбашенный девичник в Майами? Наверное, только нелепая смерть стриптизера. Теперь подружкам предстоит выпутаться из дурацкой истории и как-то замести следы, пока они не попали в руки к копам.