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Танец с саблями Танец с саблями
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Танец с саблями, 2018

2018 / Россия
5.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Город Молотов, зима 1942 года. Находясь в эвакуации, Ленинградский академический театр оперы и балеты имени Кирова готовится к премьере балета “Гаянэ”. Накануне последнего прогона композитор Арам Хачатурян получает директиву с приказом в срочном порядке дополнить финал постановки еще одним танцем.

  • На создание сценария к фильму ушло пять лет.
  • В постановке картины помогали Министерство культуры Армении, сын композитора Карен Арамович Хачатурян, дом-музей Хачатуряна в Ереване и Театр оперы и балета им. Спендиарова.
  • На главную роль было более 30 претендентов.
  • “Танец с саблями” открывал Международный фестиваль кино и музыки в Южной Корее, а также принимал участие в конкурсной программе фестиваля российского кино “Окно в Европу” и Шанхайского международного фестиваля.
  • Главный антагонист – гэбэшник Пушков – является выдуманным персонажем. Роль Пушкова стала последней для актера Александра Кузнецова.
  • Как и Арам Хачатурян, сыгравший композитора Амбарцум Кабанян родился не в Армении.
  • Изначально создатели проекта задумывали снять четырехсерийный фильм, в который вошли был эпизоды о юности Хачатуряна, его отношениям с Прокофьевым и Шостаковичем и другие сюжеты.
  • “Танец с саблями” стала первой российско-армянской картиной, вышедшей в кинопрокат в Японии.

История создания известного шедевра, «непокорного и шумливого дитя» Арама Ильича Хачатуряна «Танец с саблями».  Холодная осень 1942 года. Второй год войны. Город Молотов –  переименованная  перед самой войной Пермь. Сюда эвакуирован Ленинградский академический театр оперы и балета имени Кирова. Мир театра в эвакуации – призрачный,  голодный, холодный. Жизнь глубокого тыла со всеми приметами военного времени. Полуголодные балерины, кордебалет, преображающиеся на сцене в дивных «розовых девушек».  Спектакли, выступления в госпиталях, оборонных заводах  и репетиции, репетиции.

Финальные усилия по созданию спектакля «Гаянэ» совпадают с написанием первых тактов Симфонии №2, часто перекрещиваются. Перед последней репетицией Хачатурян неожиданно получает приказ дирекции  – создать ещё один танец в финальную часть уже готового балета. За 8 часов композитор напишет своё самоё исполняемое произведение.

5.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2018
Премьера в России 30 января 2020
Премьера онлайн 18 ноября 2021
Премьера в мире 18 июня 2019
Возраст 16+
Прокатчик Magic Film Company
Режиссер
Юсуп Разыков
Юсуп Разыков
В ролях
Амбарцум Кабанян
Амбарцум Кабанян
Александр Кузнецов
Александр Кузнецов
Сергей Юшкевич
Сергей Юшкевич
Вероника Кузнецова
Вероника Кузнецова
Инна Степанова
Инна Степанова
Все актеры и съемочная группа
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Осенью 1942 года эвакуированный на Урал Ленинградский академический театр оперы и балета имени Кирова готовится к премьере балета «Гаянэ». Композитор Арам Хачатурян (Амбарцум Кабанян) вынужден постоянно переделывать партитуру: этого требует сначала строгая балетмейстер (Инна Степанова), а потом и прибывший из столицы цензор (Александр Кузнецов), который когда-то тоже хотел стать великим музыкантом, но из-за недостатка таланта вынужден был отказаться от мечты и пойти по партийной…
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