Странники терпенья, 2019

Владимир Алеников экранизировал свой роман «Странники терпенья». Мировая премьера картины состоялась на Монреальском международном кинофестивале еще в 2018 году и была тепло принята критиками. Режиссер не относит картину к конкретному жанру, в ней сочетаются сразу два — любовный роман и триллер.
По сюжету фильма петербургский фотограф Андрей Берг готовится к выставке в Венеции. Эта выставка имеет важное значение в его жизни — он мечтает поразить публику своим талантом. Андрей опьянен идеей создать шедевр, который принесет ему славу и известность по всему миру.
Андрей ищет модель, которая помогла бы ему воссоздать самые смелые идеи. На одной из вечеринок он встречает Марину — юную модель с необычной внешностью. Андрей выясняет, что Марина глухонемая, может читать по губам. Вскоре девушка покоряет сердце фотографа, и он, долго не раздумывая, приглашает ее к себе в гости, чтобы сделать несколько снимков. Марина соглашается, потому что ей тоже нравится Андрей.
Дом фотографа находится в уединенном месте. Все напоминает девушке романтическую сказку, но постепенно она замечает странности в Андрее. Он уже не такой нежный и галантный, а скорее требовательный и жестокий. Она пытается сбежать, но оказывается в ловушке, а Андрей все еще недоволен снимками. Ради идеального кадра Андрей готов на все – даже причинить Марине боль.
Съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге, в основном на одной локации. Все сцены снимались практически полностью в хронологическом порядке.
Картина «Странники терпенья» участвовала в международном фестивале в Монреале и была фильмом закрытия. Получила несколько наград, в том числе за «Лучшую женскую роль». Мировая премьера состоялась 31 августа 2018 года.
На Сочинском международном кинофестивале картина «Странники терпенья» выиграла приз «Лучший режиссер».
Константин Лавроненко стал первым российским актером, удостоенным приза Каннского фестиваля за лучшую мужскую роль за работу в фильме «Изгнание».
В основу фильма лег роман «Странники терпенья», который написал Владимир Алеников. Это не первая книга режиссера, которую он экранизировал. Большинство его фильмов сняты по его же романам. В одном из интервью режиссер признался, что, как правило, он сначала пишет книгу, затем пишет на ее основе сценарий и приступает к съемкам.
Для актрисы Май Шопы роль Марины в «Странниках терпенья» стала дебютной.
Картина является совместным проектом киностудии «Ленфильм» и кинокомпании «Спутник».
Константин Лавроненко уходил из профессии на пять лет, но все-таки вернулся в большой кинематограф.
Талантливый фотограф делает пленницей юную модель, не подозревая о её сильном характере. Несколько дней, проведённых в его доме, меняют их обоих.