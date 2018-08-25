Странники терпенья, 2019

Владимир Алеников экранизировал свой роман «Странники терпенья». Мировая премьера картины состоялась на Монреальском международном кинофестивале еще в 2018 году и была тепло принята критиками. Режиссер не относит картину к конкретному жанру, в ней сочетаются сразу два — любовный роман и триллер.

По сюжету фильма петербургский фотограф Андрей Берг готовится к выставке в Венеции. Эта выставка имеет важное значение в его жизни — он мечтает поразить публику своим талантом. Андрей опьянен идеей создать шедевр, который принесет ему славу и известность по всему миру.

Андрей ищет модель, которая помогла бы ему воссоздать самые смелые идеи. На одной из вечеринок он встречает Марину — юную модель с необычной внешностью. Андрей выясняет, что Марина глухонемая, может читать по губам. Вскоре девушка покоряет сердце фотографа, и он, долго не раздумывая, приглашает ее к себе в гости, чтобы сделать несколько снимков. Марина соглашается, потому что ей тоже нравится Андрей.

Дом фотографа находится в уединенном месте. Все напоминает девушке романтическую сказку, но постепенно она замечает странности в Андрее. Он уже не такой нежный и галантный, а скорее требовательный и жестокий. Она пытается сбежать, но оказывается в ловушке, а Андрей все еще недоволен снимками. Ради идеального кадра Андрей готов на все – даже причинить Марине боль.