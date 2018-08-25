Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Странники терпенья Странники терпенья
Киноафиша Фильмы Странники терпенья

Странники терпенья, 2019

2019 / Россия
5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Владимир Алеников экранизировал свой роман «Странники терпенья». Мировая премьера картины состоялась на Монреальском международном кинофестивале еще в 2018 году и была тепло принята критиками. Режиссер не относит картину к конкретному жанру, в ней сочетаются сразу два — любовный роман и триллер.

По сюжету фильма петербургский фотограф Андрей Берг готовится к выставке в Венеции. Эта выставка имеет важное значение в его жизни — он мечтает поразить публику своим талантом. Андрей опьянен идеей создать шедевр, который принесет ему славу и известность по всему миру.

Андрей ищет модель, которая помогла бы ему воссоздать самые смелые идеи. На одной из вечеринок он встречает Марину — юную модель с необычной внешностью. Андрей выясняет, что Марина глухонемая, может читать по губам. Вскоре девушка покоряет сердце фотографа, и он, долго не раздумывая, приглашает ее к себе в гости, чтобы сделать несколько снимков. Марина соглашается, потому что ей тоже нравится Андрей.

Дом фотографа находится в уединенном месте. Все напоминает девушке романтическую сказку, но постепенно она замечает странности в Андрее. Он уже не такой нежный и галантный, а скорее требовательный и жестокий. Она пытается сбежать, но оказывается в ловушке, а Андрей все еще недоволен снимками. Ради идеального кадра Андрей готов на все – даже причинить Марине боль.  

Съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге, в основном на одной локации. Все сцены снимались практически полностью в хронологическом порядке.

Картина «Странники терпенья» участвовала в международном фестивале в Монреале и была фильмом закрытия. Получила несколько наград, в том числе за «Лучшую женскую роль». Мировая премьера состоялась 31 августа 2018 года.  

На Сочинском международном кинофестивале картина «Странники терпенья» выиграла приз «Лучший режиссер». 

Константин Лавроненко стал первым российским актером, удостоенным приза Каннского фестиваля за лучшую мужскую роль за работу в фильме «Изгнание».

В основу фильма лег роман «Странники терпенья», который написал Владимир Алеников. Это не первая книга режиссера, которую он экранизировал. Большинство его фильмов сняты по его же романам. В одном из интервью режиссер признался, что, как правило, он сначала пишет книгу, затем пишет на ее основе сценарий и приступает к съемкам.  

Для актрисы Май Шопы роль Марины в «Странниках терпенья» стала дебютной.

Картина является совместным проектом киностудии «Ленфильм» и кинокомпании «Спутник».

Константин Лавроненко уходил из профессии на пять лет, но все-таки вернулся в большой кинематограф.

Талантливый фотограф делает пленницей юную модель, не подозревая о её сильном характере. Несколько дней, проведённых в его доме, меняют их обоих.

5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 14 мая 2020
Премьера в мире 25 августа 2018
Возраст 16+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Владимир Алеников
Владимир Алеников
В ролях
Константин Лавроненко
Константин Лавроненко
Майя Шопа
Александр Рапопорт
Александр Рапопорт
Наталия Фиссон
Наталия Фиссон
Ольга Страда
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Лучшие отечественные триллеры Лучшие отечественные триллеры
Фильмы про искусство Фильмы про искусство
Постер фильма Странники терпенья 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Ирина Андреева 13 мая 2020, 21:07
По-моему,фильм представляет интерес уже потому,что в нем есть эстетика воспроизведения,безжалостность поиска ,взвешивание поступка и расплаты. Ища… Читать дальше…
Отзывы Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Монреальский кинофестиваль: «Странники терпенья» Кинолента «Странники терпенья» режиссера Владимира Аленикова попала в конкурс Монреальского международного кинофестиваля. Премьера фильма состоится уже в эту пятницу, 31 августа.
Написать
30 августа 2018 23:30
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Приложение киноафиши