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Французские биографические фильмы
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Французские биографические фильмы

Все 39 Онлайн
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Генерал Де Голль
Генерал Де Голль
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5.0
драма, биография, исторический
2020, Франция
Варда глазами Аньес
Варда глазами Аньес
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7.0
документальный
2019, Франция
Шахматист
Шахматист
7.0
драма, комедия, биография
2019, Франция
Обещание на рассвете
Обещание на рассвете
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7.0
биография, драма
2018, Франция
Сирано. Успеть до премьеры
Сирано. Успеть до премьеры
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8.0
исторический
2018, Бельгия / Франция
Жизнь на повторе
Жизнь на повторе
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6.0
комедия, драма
2018, Франция
Идеальный дворец Фердинанда Шеваля
Идеальный дворец Фердинанда Шеваля
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7.0
драма, биография, исторический
2018, Бельгия / Франция
Роден
Роден
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4.0
биография, драма
2017, Франция / Бельгия
Дикарь
Дикарь
5.0
биография
2017, Франция
Любовь и страсть. Далида
Любовь и страсть. Далида
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6.0
мелодрама, биография
2017, Франция
Молодой Годар
Молодой Годар
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6.0
мелодрама, биография
2017, Франция
Мария до Каллас
Мария до Каллас
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7.0
документальный
2017, Франция
Сноуден
Сноуден
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6.0
драма, триллер, биография
2016, Германия / США
Шоколад
Шоколад
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7.0
драма
2016, Франция
Роковое влечение
Роковое влечение
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5.0
драма
2016, Франция
Одиссея
Одиссея
7.0
приключения, семейный, мелодрама
2016, Франция
Танцовщица
Танцовщица
6.0
драма, биография, мюзикл
2016, Франция / Бельгия
Антон Чехов
Антон Чехов
6.0
исторический, биография
2015, Франция
Маргарита
Маргарита
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7.0
драма
2015, Франция / Чехия / Бельгия
Принцесса Монако
Принцесса Монако
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6.0
драма, биография
2014, Франция / США / Бельгия / Италия
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Французский кинематограф известен тенденцией к тонкому психологизму и драматичным сюжетам. Высокохудожественные, стильные киноленты, рассказывающие истории о персонажах, существовавших в реальности и ставших известными, – направление, которого мало кого оставит равнодушным.

С приветом из Франции: пять лучших французских биографических фильмов

Французы умеют сочетать жанры так изящно, чтобы наиболее точно и качественно доносить до зрителя глубинный смысл своей задумки. Биографические киноленты основаны на жизни реальных людей и откликаются в душе зрителя, вызывая, кроме интереса, понимание и искреннее сопереживание.

Генерал де Голль

В мае 1940 года немецкая армия оккупирует Францию. Шарль де Голль наотрез отказывается вести любые переговоры с нацистами и идти с ними на сделки. Он категорически против курса Филиппа Петена, ведущего к неминуемому поражению. После визита в Лондон, переговоров с Черчиллем и знаменитого июньского радиовыступления, когда государство находилось на краю пропасти перед войском Гитлера, Шарль пытается воззвать к своим соотечественникам и вдохновить их на борьбу.

Он становится предводителем французского сопротивления, а его жена, оказавшись на оккупированной стороне, пытается спастись и поддержать супруга.

Жизнь в розовом цвете

Эдит Пиаф росла в нищей семье низкопробной актрисы и акробата-фронтовика. Ей была уготована незавидная участь: прозябать в безденежье и грязи до конца жизни или повторить судьбу своих наставниц – работниц борделя, который стал ее приютом. Но из несчастной малышки выросла настоящая звезда, которая прославилась на весь мир. Только за успехом, талантом и всеобщим признанием все равно стоит живая женщина, которая тянется к счастью и раз за разом натыкается на его невозможность.

Обещание на рассвете

Нина Кацев самостоятельно воспитывает сына Ромена и знает, что он – непростой мальчик. Она, несмотря на хохот окружающих, называет его будущим гением, которого ждут великие свершения. Она рьяно борется за возможность дать Ромену образование, ради этого переезжает из польского городка в Ниццу, где восторженно наблюдает за его первыми попытками писать рассказы. Потенциальный вундеркинд растет обычным парнем, который стесняется неугомонной матери.

Но как бы наивно ни звучали слова Нины, со временем ее предсказания начинают сбываться.

Леди

Аун Сан Су Чжи – дочь общественного деятеля, который вел Мьянму к независимости и был убит эскадроном смерти, когда девочке было два года. Повзрослев, она уехала в Англию, где вышла замуж и счастливо жила со своей семьей. Но в 1988 году она вынуждена поехать на родину, чтобы навестить больную мать. В больнице она видит раненых при протестах и понимает, что этой стране необходимы изменения. Су Чжи становится членом демократического движения, а затем и основателем собственной партии, которая в 1990 году с огромным отрывом побеждает на выборах. Кажется, что успех близко, но бирманская военная власть не признает результат и начинает третировать женщину, разлучая ее с семьей и отправляя под домашний арест. Семья Су Чжи начинает борьбу за справедливость.

Танцовщица

Мария-Луиза – девушка, которая мечтает покорить американскую сцену своей актерской игрой. В очередной раз исполняя роль во второстепенном эпизоде, актриса, запутавшись в своем сценическом наряде, едва не падает и чудом удерживается на ногах посредством серии нелепых движений. Момент становится историческим и кладет начало танцевальному модерну. Главная героиня берет имя Лои Фуллер и начинает создавать новое искусство, изящное и экстравагантное.

Однажды она встретится с молодой Айседорой Дункан, и эта встреча двух талантов станет судьбоносной.

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