Российская кинолента основана на исторических событиях и рассказывает о знаменитом памятнике Петру Первому – Медном всаднике, украшающем Санкт-Петербург. В центре сюжета – автор скульптуры, француз Этьен-Морис Фальконе, которого Екатерина специально пригласила в Россию. Главному герою предстоит открытое противостояние с графом Бецким, главой Императорской художественной академии. Кинолента рассказывает о сложном творческом пути, который проходит скульптор при поддержке императрицы во время создания монумента.
Исторический фильм Василия Ливанова перенесет зрителя в 18 век и расскажет историю создания памятника Петру I, благодаря поэме Александра Сергеевича Пушкина известного как «Медный всадник». По приглашению императрицы Екатерины II скульптор Этьен-Морис Фальконе приезжает из Франции для создания монумента. Благодаря кропотливой работе и мучительным творческим поискам мастера памятник становится не просто произведением искусства, но одним из символов России