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Медный всадник России

Medniy vsadnik Rossii 18+
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О фильме

Российская кинолента основана на исторических событиях и рассказывает о знаменитом памятнике Петру Первому – Медном всаднике, украшающем Санкт-Петербург. В центре сюжета – автор скульптуры, француз Этьен-Морис Фальконе, которого Екатерина специально пригласила в Россию. Главному герою предстоит открытое противостояние с графом Бецким, главой Императорской художественной академии. Кинолента рассказывает о сложном творческом пути, который проходит скульптор при поддержке императрицы во время создания монумента.

  • Василий Ливанов, известный зрителю как актер, исполнивший роль Шерлока Холмса, на этот раз выступил в качестве режиссера, главного продюсера и сценариста киноленты.
  • В работе над Медным всадником мастеру помогла тайно влюбленная в него ученица, Ари Анн Колло. Именно ей удалось создать из глины прообраз головы Петра, которая никак не получалась у скульптора.
  • Создатель фильма говорит, что история Медного всадника – исключительный пример в истории, где художник и власть действуют на одной стороне, а не воюют.
  • Пьедестал монумента для фильма постановщики изготовили из металлического каркаса и стекловолокна.

Исторический фильм Василия Ливанова перенесет зрителя в 18 век и расскажет историю создания памятника Петру I, благодаря поэме Александра Сергеевича Пушкина известного как «Медный всадник». По приглашению императрицы Екатерины II скульптор Этьен-Морис Фальконе приезжает из Франции для создания монумента. Благодаря кропотливой работе и мучительным творческим поискам мастера памятник становится не просто произведением искусства, но одним из символов России

Медный всадник России - трейлер
Медный всадник России  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2019
Другие названия
Medniy vsadnik Rossii, Бронзани коњаник Русије, Медный всадник России
Режиссер
Василий Ливанов
Василий Ливанов
В ролях
Евгений Редько
Валерия Ланская
Валерия Ланская
Евгений Стеблов
Евгений Стеблов
Борис Хвошнянский
Борис Хвошнянский
Андрей Соколов
Андрей Соколов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

3.7
Оцените 12 голосов
3.3 IMDb
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Медный всадник России

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Медный всадник России - трейлер
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