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4 лица Моны Лизы 4 лица Моны Лизы
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Identità Monna Lisa

4 лица Моны Лизы, 2019

2019 / Италия
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Мона Лиза – одно из самых знаменитых и таинственных художественных произведений в истории. Джоконда, великое творение да Винчи, волнует исследователей и искусствоведов уже несколько столетий. Самый загадочный вопрос – посвящение картины. До сих пор никто не может точно сказать, кого запечатлела кисть Леонардо. Документальный фильм демонстрирует четверых предположительных моделей художника, перенося зрителя в эпоху, когда они жили, в города от Флоренции до Базиликата.

  • На данный момент картина великого живописца хранится в отдельном зале Лувра, в котором нет других экспонатов, и не покидает пределы музея из-за неудовлетворительного состояния: из-за возраста на полотне появились трещины.
  • Окончательная версия о личности натурщицы на данный момент – Лиза Герардини, супруга торговца из Флоренции. Запись о ней найдена в заметках Веспуччи, лично знакомого с Леонардо: на полях книги он упоминает, что да Винчи работает над несколькими картинами, одна из которых изображает Герардини.
  • В среде искусствоведов изучалась теория, согласно которой портрет изображает самого Леонардо, но в женском обличье.

Какую тайну скрывает самый известный портрет в истории? Четыре женщины, четыре удивительные истории – кто из них вдохновил Леонардо? Зрителей ждет вдохновляющее художественное путешествие по итальянскому Ренессансу и четырем городам, где жили девушки, ставшие прототипами Джоконды: Флоренции, Милану, Урбино и, наконец, региону Базиликата, где находится неизвестная могила самой Моны Лизы.

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 16 апреля 2020
Премьера в мире 24 апреля 2019
Возраст 12+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Лука Тровеллези Чезана
Все актеры и съемочная группа
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4 лица Моны Лизы
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Кадры из фильма Все кадры
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