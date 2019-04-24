4 лица Моны Лизы, 2019

Мона Лиза – одно из самых знаменитых и таинственных художественных произведений в истории. Джоконда, великое творение да Винчи, волнует исследователей и искусствоведов уже несколько столетий. Самый загадочный вопрос – посвящение картины. До сих пор никто не может точно сказать, кого запечатлела кисть Леонардо. Документальный фильм демонстрирует четверых предположительных моделей художника, перенося зрителя в эпоху, когда они жили, в города от Флоренции до Базиликата.