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Биографические мелодрамы
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Биографические мелодрамы

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Верю в любовь
Верю в любовь
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7.0
мелодрама
2020, США
Код «Красный»
Код «Красный»
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6.0
триллер, детектив
2019, Великобритания
Величайший шоумен
Величайший шоумен
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8.0
мюзикл, биография, драма
2018, США
Вита и Вирджиния
Вита и Вирджиния
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6.0
драма, мелодрама, биография
2018, Великобритания / Ирландия
Работа без авторства
Работа без авторства
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7.0
триллер, драма, мелодрама
2018, Германия / Италия
Прощай, Кристофер Робин
Прощай, Кристофер Робин
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7.0
семейный, биография, исторический
2017, США
Роден
Роден
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4.0
биография, драма
2017, Франция / Бельгия
Молодой Годар
Молодой Годар
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6.0
мелодрама, биография
2017, Франция
Дыши ради нас
Дыши ради нас
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7.0
драма
2017, Великобритания
Красавица для чудовища
Красавица для чудовища
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4.0
драма, мелодрама, биография
2017, США
Роковое влечение
Роковое влечение
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5.0
драма
2016, Франция
Битва за Севастополь
Битва за Севастополь
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7.0
военный, мелодрама, боевик
2015, Россия / Украина
Девушка из Дании
Девушка из Дании
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7.0
драма, биография
2015, США
Принцесса Монако
Принцесса Монако
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6.0
драма, биография
2014, Франция / США / Бельгия / Италия
Ив Сен-Лоран
Ив Сен-Лоран
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7.0
драма
2014, Франция
Вселенная Стивена Хокинга
Вселенная Стивена Хокинга
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7.0
биография, драма
2014, Великобритания
Диана. История любви
Диана. История любви
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7.0
биография, драма
2013, Великобритания
Убей своих любимых
Убей своих любимых
7.0
мелодрама, биография, драма, триллер
2013, США
Белль
Белль
Смотреть за 1 рубль
8.0
драма
2013, Великобритания
Мечты сбываются!
Мечты сбываются!
Смотреть за 1 рубль
6.0
биография, комедия, мюзикл
2013, Великобритания
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Мелодраматичные истории о внутренних конфликтах, сложных чувствах и любовных переживаниях всегда трогают душу зрителя. Но еще более проникновенны киноленты этого жанра, если знать, что главные герои – реально существовавшие люди. Фильм сразу обретает новые грани и смыслы для человека, способного к эмпатии.

Лучше, чем в реальности: пять биографических мелодрам, обязательных к просмотру

Порой переплетения человеческой судьбы оказываются более удивительными, чем любой фантастический вымысел. История насчитывает немало персонажей, жизнь которых спустя время легла в основу трогательных сюжетов о сложном выборе, любви, долге и привязанности.

Королевский роман

События рассказывают о Дании 1770-х. Король Кристиан VII страдает психическим расстройством, которое мешает ему править государством. К возмущению своей молодой жены, Каролины Матильды, ночами он пропадает в борделях, а не в супружеской постели. Однажды среди придворных появляется немецкий доктор, Иоганн Фридрих Струэнзе, который со временем входит в приближенный круг короля и становится близким другом королевы.

Во дворце разгорается интригующая, запутанная, увлекательная и скандальная история, полная предательств, роковых решений и секретов.

Диана: История любви

Диана Спенсер, самая известная леди своего времени, которую обожали миллионы, прошла немало испытаний на своем недолгом веку. Ее брак с принцем Чарльзом, сыном английской королевы, был несчастлив и привел к разводу. После расставания, которое было самым скандальным за несколько десятилетий происшествием в истории королевского рода, Диана посвятила жизнь благотворительности и общественной деятельности. Драматический фильм рассказывает историю леди Ди вплоть до ее трагической гибели. В сюжет вошли поездки Дианы в Париж, Пакистан, Анголу, множество других городов и стран, а также роковое знакомство с Доди аль-Файедом.

Принцесса Монако

Фильм рассказывает зрителю биографию Грейс Келли – голливудской звезды, которая однажды оставила карьеру в кинематографе, чтобы стать настоящей принцессой. Она вышла замуж за Ренье III и стала княгиней Монако, крохотной страны по соседству с Францией. Но жизнь с прекрасным принцем, сначала казавшаяся сказкой, оказалась вовсе не безоблачной. Шарль де Голль захотел оккупировать Монако, и Ренье с головой нырнул в борьбу за независимость своей земли, а ситуация заинтересовала Альфреда Хичкока, музой которого была Келли.

Перед актрисой встал мучительный выбор: вернуться в любимую профессию или поддержать супруга в непростой момент и остаться.

Роковое влечение

Жан Фирмино – начальник женской колонии, которая стала образцово-показательным учреждением. Он сделал блестящую карьеру, удовлетворив свои амбиции. Поддерживая строгую дисциплину и будучи необыкновенно проницательным, он смог снизить количество нарушений в тюрьме до минимального. У Жана прекрасная семья: красавица-жена и милая дочка. В жизни Фирмино все было прекрасно, пока в колонию не попала Анна Амари, юная преступница, которая ослушалась закона еще до совершеннолетия. Она вдвое моложе Жана, но роковое влечение между ними не знает преград.

Девушка из Дании

Фильм рассказывает о первом в истории открытом транссексуале Лили Эльбе. Герда Вегенер – счастливая в браке художница, чья профессиональная деятельность переживает глубокий кризис: ее полотна считают посредственными и неохотно покупают. Однажды Герда в шутку просит мужа надеть платье и парик, чтобы позировать для картины.

Игра в переодевание внезапно становится для нее источником невероятного вдохновения, созданному образу дают имя, а вскоре мужчина понимает, что Лили – не просто человек на портретах, а его истинная личность.

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