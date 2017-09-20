Дикарь, 2017

Биографическая лента «Дикарь» - это второй полнометражный проект режиссёра Эдуарда Делюка после фильма «Свадьба в Мендосе». Главную роль в картине исполнил один из самых известных французских актёров - Венсан Кассель («Мой король», «Багровые реки»). Также в фильме сыграли Йен МакКэми («Любовь на кончиках пальцев»), Малик Зиди («Капли дождя на раскалённых камнях») и другие.
Действие фильма «Дикарь» развернётся в 1891 году. В центре сюжета - великий художник Поль Гоген, который отправляется в добровольное изгнание на Таити. Там он хочет в полной мере осознать и испытать на себе значение истинной свободы вдали от привычного и опостылевшего мира. Всё больше погружаясь в своё одиночество, он внезапно встречает местную девушку Техуру, которая станет его женой и главной музой.
- Венсан Кассель о своём герое: «Мы знаем много великих художников, которые были очень сложными людьми, имели недостатки - в общем, не считались "ангелами". Но мы же снимаем фильмы не только о хороших людях". Кассель добавил, что его герой полон противоречий: "С одной стороны, он эстет, удивительный художник, в с другой - человек, который сильно рискует, в том числе, и своими близкими людьми»
- Фильм снимался в Океании - в городе Таутира и на острове Муреа
- На съёмках было задействовано 600 статистов
- Помимо рассказа о жизни великого художника, создатели фильма включили в сюжет также историю Таити
- Один из актёров картины «Дикарь» Малик Зиди имеет четыре номинации на премию «Сезар»
Устав от богемной жизни Парижа, Поль Гоген отправляется на другой конец света. В поисках вдохновения и новых красок жизни он оказывается на Таити. Там он встречает Техуру - дикарку, богиню, объект непреодолимой страсти и испепеляющей ревности, музу, которой мир обязан появлением гениальных творений великого художника.