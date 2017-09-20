Дикарь, 2017

Биографическая лента «Дикарь» - это второй полнометражный проект режиссёра Эдуарда Делюка после фильма «Свадьба в Мендосе». Главную роль в картине исполнил один из самых известных французских актёров - Венсан Кассель («Мой король», «Багровые реки»). Также в фильме сыграли Йен МакКэми («Любовь на кончиках пальцев»), Малик Зиди («Капли дождя на раскалённых камнях») и другие.

Действие фильма «Дикарь» развернётся в 1891 году. В центре сюжета - великий художник Поль Гоген, который отправляется в добровольное изгнание на Таити. Там он хочет в полной мере осознать и испытать на себе значение истинной свободы вдали от привычного и опостылевшего мира. Всё больше погружаясь в своё одиночество, он внезапно встречает местную девушку Техуру, которая станет его женой и главной музой.