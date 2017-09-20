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Дикарь Дикарь
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Gauguin

Дикарь, 2017

2017 / Франция
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Фильм о знаменитом художнике Поле Гогене
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Причины посмотреть Факты О фильме

Биографическая лента «Дикарь» - это второй полнометражный проект режиссёра Эдуарда Делюка после фильма «Свадьба в Мендосе». Главную роль в картине исполнил один из самых известных французских актёров - Венсан Кассель («Мой король», «Багровые реки»). Также в фильме сыграли Йен МакКэми («Любовь на кончиках пальцев»), Малик Зиди («Капли дождя на раскалённых камнях») и другие.

Действие фильма «Дикарь» развернётся в 1891 году. В центре сюжета - великий художник Поль Гоген, который отправляется в добровольное изгнание на Таити. Там он хочет в полной мере осознать и испытать на себе значение истинной свободы вдали от привычного и опостылевшего мира. Всё больше погружаясь в своё одиночество, он внезапно встречает местную девушку Техуру, которая станет его женой и главной музой.

- Венсан Кассель о своём герое: «Мы знаем много великих художников, которые были очень сложными людьми, имели недостатки - в общем, не считались "ангелами". Но мы же снимаем фильмы не только о хороших людях". Кассель добавил, что его герой полон противоречий: "С одной стороны, он эстет, удивительный художник, в с другой - человек, который сильно рискует, в том числе, и своими близкими людьми»

- Фильм снимался в Океании - в городе Таутира и на острове Муреа

- На съёмках было задействовано 600 статистов

- Помимо рассказа о жизни великого художника, создатели фильма включили в сюжет также историю Таити

- Один из актёров картины «Дикарь» Малик Зиди имеет четыре номинации на премию «Сезар»

Устав от богемной жизни Парижа, Поль Гоген отправляется на другой конец света. В поисках вдохновения и новых красок жизни он оказывается на Таити. Там он встречает Техуру - дикарку, богиню, объект непреодолимой страсти и испепеляющей ревности, музу, которой мир обязан появлением гениальных творений великого художника.

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 2 ноября 2017
Премьера онлайн 30 января 2019
Премьера в мире 20 сентября 2017
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Эдуард Делюк
В ролях
Венсан Кассель
Венсан Кассель
Йен МакКэми
Йен МакКэми
Пернилль Бергедорфф
Пернилль Бергедорфф
Тухей Адамс
Тухей Адамс
Малик Зиди
Малик Зиди
Все актеры и съемочная группа
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Москино Фили
21:00 от 350 ₽
Полное расписание и билеты
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Наша рецензия
Мэтте (Пернилль Бергедорфф) и дети Поля Гогена были шокированы, когда увидели, в какой коморке живет отец семейства. Они брезгливо озирались по сторонам и кривились от неприятного запаха. Но уже скоро художник (Венсан Кассель) уедет из Парижа на Таити в надежде, что именно там он найдет рай. На острове он будет ждать писем от Мэтте, отказавшейся ехать за мужем и решившей остаться с детьми в Европе. Правда, в столь желанном раю мечты о жизни вне зависимости от денег не оправдались, и Гоген…
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Фестиваль французского кино «Le Cinema Français» пройдет в 20 городах России С 11 по 18 октября в избранных кинотеатрах нашей сети состоится IV Фестиваль французского кино LE CINEMA FRANCAIS при поддержке Посольства Франции, Французского Института в России и Альянс Франсез
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13 октября 2017 20:07
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«Дикарь» в кинотеатрах

вс 31
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Фили г. Москва, Б.Филевская, 22, стр. 8, парк «Фили»
2D
21:00 от 350 ₽
Полное расписание и билеты
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