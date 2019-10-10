Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Варда глазами Аньес Варда глазами Аньес
Киноафиша Фильмы Варда глазами Аньес
Varda par Agnès / Varda by Agnès

Варда глазами Аньес, 2019

2019 / Франция
7.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Аньес Варда – легендарный деятель французского кино. На ее счету десятки короткометражек и полнометражных лент, над которыми она работала в роли режиссера, сценариста, продюсера. Свой творческий путь женщина начала с журналистики и работы фотографом. В ленте, которую она сняла незадолго до смерти, Варда подводит итоги профессиональной деятельности и рассуждает, почему вообще занялась кино.

  • Это последняя картина, над которой работала Аньес. Ее премьера состоялась на Международном кинофестивале в Берлине, а через месяц автор скончалась.
  • В картине режиссер сама рассказывает о своей жизни и творческом пути. Она ведет повествование не в хронологическом порядке и примерами из своих фильмов иллюстрирует то, как видит мир.
  • Сценарий Варда писала сама. Над фильмом она работала совместно с режиссером Дидье Роже.
  • В январе 2020 года картину транслировали на Международном зрительском фестивале авторского кино в Москве. А премьера в России состоялась в октябре 2019 года в Новой Третьяковке.
  • В 1994 году режиссер опубликовала книгу с одноименным названием. Спустя 25 лет свет увидел ее фильм.
  • Повествование разделено на 2 части. В первой Аньес рассказывает о начале карьеры, во второй говорит о цифровых технологиях.

Аньес Варда поднимается на театральную сцену. Профессиональный фотограф, художник инсталляции и основоположник французской «новой волны», она безусловный законодатель во французском кино и одновременно — яростный противник любого вида институционального мышления. В этом фильме она предлагает взглянуть на ее творчество, включая фрагменты своих работ — скорее в ассоциативном, чем в хронологическом порядке — в повествование о своем художественном видении и замыслах. Этот живой, наполненный забавными историями, умный рассказ делится на две части. В первой — Аньес Варда рассказывает о своем «аналоговом» периоде с 1954 по 2000 год, и прежде всего о работе режиссера. Мы видим молодую женщину, готовую совершить революцию в кинематографе, которая всегда стремится к документальности даже в художественном кино, и чей стиль повествования меняется с каждым новым фильмом. Во второй части Варда говорит о 2000‒2018 годах, показывая, как она использует цифровые технологии, чтобы передать свой особый, уникальный взгляд на мир. Это время — начало ее новой жизни в визуальном искусстве, когда она создает произведения, которых никогда раньше не видели кинозрители. В кадре или за камерой, Аньес Варда всегда остается визуальным рассказчиком, избегая условностей и общепринятых подходов к драматургии — она отправляет зрителей в путешествие по ее миру неординарных образов.

7.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2019
Возраст 16+
Прокатчик Центр документального кино
Режиссер
Аньес Варда
Аньес Варда
В ролях
Аньес Варда
Аньес Варда
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Биографические фильмы про реальных людей Биографические фильмы про реальных людей
Французские биографические фильмы Французские биографические фильмы
Фильмы про искусство Фильмы про искусство
Постер фильма Варда глазами Аньес 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Варда глазами Аньес смотреть онлайн

Варда глазами Аньес
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Приложение киноафиши