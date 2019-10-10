Варда глазами Аньес, 2019

Аньес Варда поднимается на театральную сцену. Профессиональный фотограф, художник инсталляции и основоположник французской «новой волны», она безусловный законодатель во французском кино и одновременно — яростный противник любого вида институционального мышления. В этом фильме она предлагает взглянуть на ее творчество, включая фрагменты своих работ — скорее в ассоциативном, чем в хронологическом порядке — в повествование о своем художественном видении и замыслах. Этот живой, наполненный забавными историями, умный рассказ делится на две части. В первой — Аньес Варда рассказывает о своем «аналоговом» периоде с 1954 по 2000 год, и прежде всего о работе режиссера. Мы видим молодую женщину, готовую совершить революцию в кинематографе, которая всегда стремится к документальности даже в художественном кино, и чей стиль повествования меняется с каждым новым фильмом. Во второй части Варда говорит о 2000‒2018 годах, показывая, как она использует цифровые технологии, чтобы передать свой особый, уникальный взгляд на мир. Это время — начало ее новой жизни в визуальном искусстве, когда она создает произведения, которых никогда раньше не видели кинозрители. В кадре или за камерой, Аньес Варда всегда остается визуальным рассказчиком, избегая условностей и общепринятых подходов к драматургии — она отправляет зрителей в путешествие по ее миру неординарных образов.