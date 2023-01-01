Антивоенные фильмы

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Скоро в прокате "Яга и книга заклинаний"
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Сопротивление
Смотрите за 1
6.0
военный, драма
2021, США
Естественный свет
5.0
драма
2021, Венгрия / Латвия / Франция / Германия
Шугалей
Смотрите на
7.0
драма, боевик
2020, Россия / Тунис
Явление
6.0
драма
2020, Португалия / США
Шугалей 2
Смотрите на
5.0
боевик, приключения
2020, Россия
Братство
5.0
военный, драма
2019, Россия
Анна Франк. Параллельные истории
6.0
документальный, семейный
2019, Италия
В плену у сакуры
5.0
драма, мелодрама, исторический
2019, Япония
Идеальная мишень
Смотрите за 1
4.0
боевик
2019, США
Четвёртая мировая война
Смотрите на
3.0
боевик, фантастика, триллер
2019, Новая Зеландия / США
Птицелов
Смотрите на
6.0
драма, исторический, триллер
2019, Норвегия
Сердца и кости
6.0
драма
2019, Австралия
Не время любить
7.0
драма
2019, Венгрия
Солдатик
Смотрите за 1
6.0
драма, военный
2018, Россия
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
Смотрите на
7.0
драма, мелодрама, исторический
2018, США
Закат
Смотрите онлайн
6.0
драма
2018, Венгрия
Парк развлечений
7.0
мелодрама
2018, Швеция
Частная война
Смотрите за 1
6.0
биография, драма, военный
2018, Великобритания / США
Мальчик русский
Смотрите на
5.0
драма, военный
2018, Россия
Однажды в Германии
Смотрите за 1
6.0
комедия
2017, Германия / Люксембург / Бельгия
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