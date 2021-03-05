Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Естественный свет Естественный свет
Киноафиша Фильмы Естественный свет
Természetes fény

Естественный свет, 2021

2021 / Венгрия / Латвия / Франция / Германия
5.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
Военная драма о венгерском фермере, вынужденном вершить судьбы пленных
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 5
Не пойду 3
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Естественный свет»

«Естественный свет» — один из ярчайших представителей венгерского кинематографа за долгие годы. Несмотря на статус дебютанта, Денеш Надь справился с непростым материалом о темном прошлом своего народа, не только достоверно передав ужас военного времени, но и наполнив картину метафоричностью.

Редкая возможность взглянуть на игру актеров-непрофессионалов, прежде никогда не появлявшихся на экране. Кинорежиссер и сценарист «Естественного света» Денеш Надь задействовал таких же новичков, как и он сам, блистательно справившихся с поставленной задачей.

Лента «Естественный свет» является одним из главных открытий Берлинале. Тихая военная драма, разделившая прессу, выиграла приз за лучшую режиссуру. Денеш Надь, впервые севший в кресло постановщика, обошел таких мастеров, как Рюсукэ Хамагути, Хон Сан-су и Раду Жуде.

Обилие живописных и одновременно пугающих кадров, нередко лишенных слов. В качестве натуры использованы реальные венгерские деревни, сохранившиеся в практически неизменном виде.

Демонстрация работы гитлеровских карательных отрядов без прикрас. Зрителей ждет мрачное, пугающее кино, посвященное обыденности, профессиональной привычности совершаемого зла.

Кинокартина основана на романе «Наше чужое тело» венгерского писателя и социолога Пала Завады. Но если в книге история одного семейства разворачивается на протяжении тридцати лет, то в фильме представлены лишь три дня из жизни капрала Иштвана Шеметки.

В качестве источников авторами использовались дневники из Военного архива.

Полнометражный игровой дебют режиссера и сценариста Денеша Надя.

Премьера состоялась на 71-м кинофестивале в Берлине. Лента получила «Серебряного медведя» за режиссуру.

Сюжет посвящен теме венгерской оккупации СССР, которая практически не освещалась на большом экране. По словам Денеша Надя, память о войне всегда присутствовала в его семье. Дед постановщика участвовал в походе на Восток, во время которого ему однажды приказали расстрелять партизана. Несмотря на то, что исполнять жуткое поручение родственнику режиссера не пришлось, Надь так и не смог добиться от него подробного рассказа о том, как воспринималась и понималась простым венгром война в лесах. Эта безвестность и сподвигла его на съемки «Естественного света».

Первая кинороль Ференца Сабо, сыгравшего капрала Шеметку. Все остальные участники актерского состава тоже являются дебютантами.

Вторая мировая война. На территории оккупированного Советского Союза простой венгерский фермер Шеметка служит капралом в специальном подразделении по поиску партизан. На пути в отдалённую деревню подразделение попадает под обстрел. Командир убит, и теперь Шеметка должен преодолеть страх и взять командование на себя. Его затягивает водоворот событий, которые он не в состоянии контролировать.

5.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 11 ноября 2021
Премьера онлайн 12 ноября 2021
Премьера в мире 5 марта 2021
Возраст 16+
Прокатчик INSIDE PROMOTION
Режиссер
Денеш Надь
Денеш Надь
В ролях
Ференц Сабо
Ласло Байко
Тамаш Гарбач
Гюла Франция
Эрно Штуль
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Естественный свет 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В рамках кинофестиваля «Послание к человеку 2021» прошла премьера фильма «Естественный свет» о венгерском отряде фашистов, который занят поиском советских партизан. Киноафиша пытается разобраться, чем выделяется эта картина на фоне привычных фильмов о Второй мировой войне. Вторая мировая война. СССР. Брянская область. Специальный фашистский отряд, состоящий из венгров, занимается поиском местных партизан. Встретив на своей дороге бедную деревню, солдаты захватывают ее…
Читать
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Приложение киноафиши