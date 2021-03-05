Естественный свет, 2021

5 причин посмотреть фильм «Естественный свет»

«Естественный свет» — один из ярчайших представителей венгерского кинематографа за долгие годы. Несмотря на статус дебютанта, Денеш Надь справился с непростым материалом о темном прошлом своего народа, не только достоверно передав ужас военного времени, но и наполнив картину метафоричностью.

Редкая возможность взглянуть на игру актеров-непрофессионалов, прежде никогда не появлявшихся на экране. Кинорежиссер и сценарист «Естественного света» Денеш Надь задействовал таких же новичков, как и он сам, блистательно справившихся с поставленной задачей.

Лента «Естественный свет» является одним из главных открытий Берлинале. Тихая военная драма, разделившая прессу, выиграла приз за лучшую режиссуру. Денеш Надь, впервые севший в кресло постановщика, обошел таких мастеров, как Рюсукэ Хамагути, Хон Сан-су и Раду Жуде.

Обилие живописных и одновременно пугающих кадров, нередко лишенных слов. В качестве натуры использованы реальные венгерские деревни, сохранившиеся в практически неизменном виде.

Демонстрация работы гитлеровских карательных отрядов без прикрас. Зрителей ждет мрачное, пугающее кино, посвященное обыденности, профессиональной привычности совершаемого зла.