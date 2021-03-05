Естественный свет, 2021

5 причин посмотреть фильм «Естественный свет»
«Естественный свет» — один из ярчайших представителей венгерского кинематографа за долгие годы. Несмотря на статус дебютанта, Денеш Надь справился с непростым материалом о темном прошлом своего народа, не только достоверно передав ужас военного времени, но и наполнив картину метафоричностью.
Редкая возможность взглянуть на игру актеров-непрофессионалов, прежде никогда не появлявшихся на экране. Кинорежиссер и сценарист «Естественного света» Денеш Надь задействовал таких же новичков, как и он сам, блистательно справившихся с поставленной задачей.
Лента «Естественный свет» является одним из главных открытий Берлинале. Тихая военная драма, разделившая прессу, выиграла приз за лучшую режиссуру. Денеш Надь, впервые севший в кресло постановщика, обошел таких мастеров, как Рюсукэ Хамагути, Хон Сан-су и Раду Жуде.
Обилие живописных и одновременно пугающих кадров, нередко лишенных слов. В качестве натуры использованы реальные венгерские деревни, сохранившиеся в практически неизменном виде.
Демонстрация работы гитлеровских карательных отрядов без прикрас. Зрителей ждет мрачное, пугающее кино, посвященное обыденности, профессиональной привычности совершаемого зла.
Кинокартина основана на романе «Наше чужое тело» венгерского писателя и социолога Пала Завады. Но если в книге история одного семейства разворачивается на протяжении тридцати лет, то в фильме представлены лишь три дня из жизни капрала Иштвана Шеметки.
В качестве источников авторами использовались дневники из Военного архива.
Полнометражный игровой дебют режиссера и сценариста Денеша Надя.
Премьера состоялась на 71-м кинофестивале в Берлине. Лента получила «Серебряного медведя» за режиссуру.
Сюжет посвящен теме венгерской оккупации СССР, которая практически не освещалась на большом экране. По словам Денеша Надя, память о войне всегда присутствовала в его семье. Дед постановщика участвовал в походе на Восток, во время которого ему однажды приказали расстрелять партизана. Несмотря на то, что исполнять жуткое поручение родственнику режиссера не пришлось, Надь так и не смог добиться от него подробного рассказа о том, как воспринималась и понималась простым венгром война в лесах. Эта безвестность и сподвигла его на съемки «Естественного света».
Первая кинороль Ференца Сабо, сыгравшего капрала Шеметку. Все остальные участники актерского состава тоже являются дебютантами.
Вторая мировая война. На территории оккупированного Советского Союза простой венгерский фермер Шеметка служит капралом в специальном подразделении по поиску партизан. На пути в отдалённую деревню подразделение попадает под обстрел. Командир убит, и теперь Шеметка должен преодолеть страх и взять командование на себя. Его затягивает водоворот событий, которые он не в состоянии контролировать.