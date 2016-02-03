По млечному пути, 2016

Режиссёр и известный музыкант из Югославии Эмир Кустурица уже давно обзавёлся армией преданных фанатов, с большим нетерпением ожидающих его новые творения. В его фильмах всегда с поразительной точностью и чувственностью отражена жизнь цыган. Именно после таких картин, как «Чёрная кошка, белый кот» и «Время цыган» он стал популярен во всём мире. В его новой ленте «По млечному пути» в главной роли выступил он сам, что для Кустурицы не редкость. Также в картине снялась Моника Белуччи («Братство волка», «Страсти Христовы»).

Сюжет фильма «По млечному пути» поделен на три части, в каждой из которых герой Эмира переживает определённый период в жизни. В первой он является простым молочником в довоенную эпоху. Вторая проливает свет на удивительную историю любви. А третья повествует о его отшельническом образе жизни и подводит итог двум предыдущим.