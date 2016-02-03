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По млечному пути По млечному пути
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On the Milky Road

По млечному пути, 2016

2016 / Сербия / Мексика / США / Великобритания
7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Режиссёр и известный музыкант из Югославии Эмир Кустурица уже давно обзавёлся армией преданных фанатов, с большим нетерпением ожидающих его новые творения. В его фильмах всегда с поразительной точностью и чувственностью отражена жизнь цыган. Именно после таких картин, как «Чёрная кошка, белый кот» и «Время цыган» он стал популярен во всём мире. В его новой ленте «По млечному пути» в главной роли выступил он сам, что для Кустурицы не редкость. Также в картине снялась Моника Белуччи («Братство волка», «Страсти Христовы»).

Сюжет фильма «По млечному пути» поделен на три части, в каждой из которых герой Эмира переживает определённый период в жизни. В первой он является простым молочником в довоенную эпоху. Вторая проливает свет на удивительную историю любви. А третья повествует о его отшельническом образе жизни и подводит итог двум предыдущим. 

- В 2014 году в свет вышел своеобразный киноальманах, в котором один из фрагментов принадлежал авторству Кустурицы. Фильм назывался «Разговоры с богами», и он положил начало полнометражной картине «По млечному пути»

- Фильм «По млечному пути» попал в список номинантов на «Золотого Льва» Венецианского кинофестиваля 2016

- В начале фильма говорится, что он «основан на трех реальных историях и множестве фантазий»

- После картины «Марадона» 2008 г. «По млечному пути» – первая полнометражная работа режиссера

- Мики Манойлович и Байрам Севердзан уже играли у Кустурицы в картине «Чёрная кошка, белый кот»

История о любви, происходящая в период боснийской войны.

7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 12 января 2017
Премьера в мире 3 февраля 2016
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Эмир Кустурица
Эмир Кустурица
В ролях
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Эмир Кустурица
Эмир Кустурица
Сергей Трифунович
Сергей Трифунович
Мики Манойлович
Мики Манойлович
Байрам Севердзан
Байрам Севердзан
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По млечному пути
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Молочник Костас (Эмир Кустурица) – чудак еще тот. Верхом на осле, с соколом на плече и под зонтиком – каждый день он возит молоко на линию фронта. И недовольно бурчит, когда пули пробивают канистры – впрочем, пролившимся молоком всегда можно напоить змею. Он же добрый, ему не жалко. Эмир Кустурица и Моника Беллуччи в фильме «По млечному пути» Странно, скажете вы? Так здешний мир вообще странен. Здесь часы ходят только назад – и это считается нормой.…
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alex 6 марта 2017, 00:51
Хороший фильм.
Грустный.
Нет - войне! - такой посыл. Каждая травинка, тварь животная, воды и ветры, - всё на стороне героев картины, - против… Читать дальше…
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