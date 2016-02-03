По млечному пути, 2016

Режиссёр и известный музыкант из Югославии Эмир Кустурица уже давно обзавёлся армией преданных фанатов, с большим нетерпением ожидающих его новые творения. В его фильмах всегда с поразительной точностью и чувственностью отражена жизнь цыган. Именно после таких картин, как «Чёрная кошка, белый кот» и «Время цыган» он стал популярен во всём мире. В его новой ленте «По млечному пути» в главной роли выступил он сам, что для Кустурицы не редкость. Также в картине снялась Моника Белуччи («Братство волка», «Страсти Христовы»).
Сюжет фильма «По млечному пути» поделен на три части, в каждой из которых герой Эмира переживает определённый период в жизни. В первой он является простым молочником в довоенную эпоху. Вторая проливает свет на удивительную историю любви. А третья повествует о его отшельническом образе жизни и подводит итог двум предыдущим.
- В 2014 году в свет вышел своеобразный киноальманах, в котором один из фрагментов принадлежал авторству Кустурицы. Фильм назывался «Разговоры с богами», и он положил начало полнометражной картине «По млечному пути»
- Фильм «По млечному пути» попал в список номинантов на «Золотого Льва» Венецианского кинофестиваля 2016
- В начале фильма говорится, что он «основан на трех реальных историях и множестве фантазий»
- После картины «Марадона» 2008 г. «По млечному пути» – первая полнометражная работа режиссера
- Мики Манойлович и Байрам Севердзан уже играли у Кустурицы в картине «Чёрная кошка, белый кот»
История о любви, происходящая в период боснийской войны.
Грустный.
Нет - войне! - такой посыл. Каждая травинка, тварь животная, воды и ветры, - всё на стороне героев картины, - против… Читать дальше…