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Fatima

Явление, 2020

2020 / Португалия / США
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Религиозная драма, основанная на реальных событиях.
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В 1917 году в небольшом городе Фатима в Португалии трое детей узрели Деву Марию, которая сообщила им три тайны — три апокалиптических пророчества.

Любое кино, так или иначе связанное с религией, всегда вызывает бурную реакцию не только у зрителей, но и у критиков. Этим фильмам обычно не требуется никакая информационная поддержка: фанатично верующие сами устроят скандал, а любого режиссера подобного кино окрестят Антихристом. Есть и «Золотой век» Луиса Бунюэля, и «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе. Чтобы снимать кино о христианстве, нужна особая смелость, потому что всегда найдется «добрый христианин», для которого чужой взгляд на религию покажется оскорбительным.

Неподалеку от города Фатима в 1917 году десятилетней Лусии (Эстефания Джил) и ее двоюродным брату Франсишку (Хорхе Ламелас) и сестре Жасинте (Алехандра Ховард) явилась Дева Мария (Жуана Рибейру). Мир охвачен Первой мировой войной, и Мария говорит детям, что только молитва и жертвенность могут положить конец кровопролитию. Однако не только местное правительство, но и представители Церкви пытаются убедить детей сказать людям, что их встреча с Девой Марией не более чем выдумка. Молва о настоящем чуде вышла за пределы города, и теперь в Фатиму отовсюду стекаются верующие в надежде стать его свидетелями.

 

Фильм основан на реальной истории трех детей, по уверениям которых, в 1917 году в городе Фатима в Португалии они видели женщину, которую позже стали ассоциировать с Девой Марией.

В 2017 году, через 100 лет после Фатимских явлений Девы Марии, папа римский Франциск провел в Фатиме мессу, на которой все свидетели событий 1917 года были причислены к лику святых. Кадры этой мессы были засняты съемочной группой «Явления» и использованы в финале фильма.

Актер Харви Кейтель не был знаком с Фатимскими явлениями, когда начались съемки, так как сам он — еврей и с историей христианства знаком плохо. Но после съемок одной из своих первых сцен он занялся изучением произошедшего в Фатиме, осознав важность и духовность этой истории.

Итальянский певец Андреа Бочелли, исполнивший один из саундтреков фильма, Gratia plena, сам является католиком и потому сразу же согласился записать для «Явления» песню.

Первоначально задумывался как ремейк фильма «Чудо Богоматери в Фатиме» Джона Брама.

Режиссер Марко Понтекорво многие годы работал в качестве оператора на таких известных проектах, как «Игра престолов» и «Письма к Джульетте». Он также был режиссером нескольких италоязычных продакшнов, а «Явление» стало его первой работой на английском языке.

Многие дома в поселении Сидаделье в Португалии, где проходила часть съемок фильма, давно стоят разрушенными, несмотря на то, что там до сих пор проживает небольшое число людей. Съемочной группе пришлось либо выстраивать их заново, либо восстанавливать с помощью визуальных эффектов в постпродакшне.

Одна из продюсеров, Роуз Гангузза, говорила о том, что одной из причин, по которым она согласилась принять участие в проекте, стали ее детские воспоминания: когда она училась в католической школе, монахини каждый год показывали детям фильм «Чудо Богоматери в Фатиме».

Франсишку и Жасинта Марту, двоюродные братья Лусии, были канонизированы Папой Римским Франциском в 2017 году.

 

1917 год. Европа в огне Первой мировой войны. Близ португальского местечка Фатима трем детям-пастушкам является Дева Мария и открывает им три тайны о судьбах мира и России…

6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 3 сентября 2020
Премьера онлайн 28 августа 2020
Премьера в мире 13 августа 2020
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Марко Понтекорво
Марко Понтекорво
В ролях
Харви Кейтель
Харви Кейтель
Жоаким ди Алмейда
Жоаким ди Алмейда
Соня Брага
Соня Брага
Лусия Мониш
Жуана Рибейру
Все актеры и съемочная группа
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В 1989 году профессор Николс приезжает в монастырь, чтобы поговорить с немолодой монахиней Лусией Сантош. Та прославилась ещё в юном возрасте, когда ей и её двоюродным брату и сестре явилась Дева Мария. Николс считает, что провидцы на самом деле просто безумны. Сестра Лусия рассказывает ему историю своего детства, которое проходило в Португалии времён Первой мировой войны. Даже родная мать отказывалась верить, что у девочки были видения, обвиняя её во лжи. Но Лусия каждый месяц приходила на…
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саундтрек фильма Явление
Кадры из фильма Все кадры
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