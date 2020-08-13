Явление, 2020

Фильм основан на реальной истории трех детей, по уверениям которых, в 1917 году в городе Фатима в Португалии они видели женщину, которую позже стали ассоциировать с Девой Марией.

В 2017 году, через 100 лет после Фатимских явлений Девы Марии, папа римский Франциск провел в Фатиме мессу, на которой все свидетели событий 1917 года были причислены к лику святых. Кадры этой мессы были засняты съемочной группой «Явления» и использованы в финале фильма.

Актер Харви Кейтель не был знаком с Фатимскими явлениями, когда начались съемки, так как сам он — еврей и с историей христианства знаком плохо. Но после съемок одной из своих первых сцен он занялся изучением произошедшего в Фатиме, осознав важность и духовность этой истории.

Итальянский певец Андреа Бочелли, исполнивший один из саундтреков фильма, Gratia plena, сам является католиком и потому сразу же согласился записать для «Явления» песню.

Первоначально задумывался как ремейк фильма «Чудо Богоматери в Фатиме» Джона Брама.

Режиссер Марко Понтекорво многие годы работал в качестве оператора на таких известных проектах, как «Игра престолов» и «Письма к Джульетте». Он также был режиссером нескольких италоязычных продакшнов, а «Явление» стало его первой работой на английском языке.

Многие дома в поселении Сидаделье в Португалии, где проходила часть съемок фильма, давно стоят разрушенными, несмотря на то, что там до сих пор проживает небольшое число людей. Съемочной группе пришлось либо выстраивать их заново, либо восстанавливать с помощью визуальных эффектов в постпродакшне.

Одна из продюсеров, Роуз Гангузза, говорила о том, что одной из причин, по которым она согласилась принять участие в проекте, стали ее детские воспоминания: когда она училась в католической школе, монахини каждый год показывали детям фильм «Чудо Богоматери в Фатиме».

Франсишку и Жасинта Марту, двоюродные братья Лусии, были канонизированы Папой Римским Франциском в 2017 году.