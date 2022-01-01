Анна Франк. Параллельные истории, 2019

Актриса Хелен Миррен, обладательница премии «Оскар» за лучшую роль в фильме «Королева», станет проводником в этой картине о судьбе Анны Франк — еврейской девочки, чье имя стало одним из символов Холокоста. Какой была бы судьба Анны Франк, если бы она выжила в лагере Берген-Бельзен? Могли ли сбыться ее надежды и мечты, о которых она писала в своем дневнике? Каким был бы ее послевоенный рассказ о зле, маршах смерти и концлагерях? И что до сих пор заставляет миллионы подростков видеть в этой девочке себя, понимать ее страхи и страдания и сочувствовать ей? В фильме три линии повествования. Хелен Миррен знакомит зрителей с историей Анны, читая заметки из знаменитого дневника этой девочки, мечтавшей стать писательницей, — произведения, которое рассказывает о преступлениях нацизма миллионам людей во всем мире. Декорациями фильма стала комната, где Анна Франк скрывалась в секретном убежище в Амстердаме, — точная реконструкция интерьера переносит нас в 1942 год. В параллельной линии — истории пяти женщин, переживших ужасы Холокоста. Они делятся с нами воспоминаниями о самых страшных годах их жизни. Это Арианна Сёриньи, Сара Лихтштейн-Монтар, Хельга Вайс и сестры Андра и Татьяна Буччи. Как и Анна Франк, они были лишены счастливой и беззаботной юности, потеряли близких и друзей в концлагерях. Истории героинь фильма, выживших во время Холокоста, заполняют пустые страницы дневника Анны там, где заканчиваются ее собственные заметки после ареста в Амстердаме 4 августа 1944 года, и чередуются с размышлениями их детей и внуков. Третья линия повествования — о современной девушке, которая исследует историю Анны Франк и нацизма как величайшей катастрофы 20-го века. Ее играет Мартина Гатти. Она ведет зрителей по местам недолгой жизни девочки: это убежище семьи Анны Франк в Амстердаме, концлагерь Берген-Бельзен в Германии, где умерла Анна и ее сестра Марго, и Мемориал Холокоста в Париже. В качестве безмолвного наблюдателя, общающегося со своими сверстниками через социальные сети, девушка помогает представить трагедию прошлого в контексте настоящего времени и понять, где искать противоядие от всех форм расизма, дискриминации и антисемитизма.