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Анна Франк. Параллельные истории Анна Франк. Параллельные истории
Киноафиша Фильмы Анна Франк. Параллельные истории
#AnneFrank. Parallel Stories

Анна Франк. Параллельные истории, 2019

2019 / Италия
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Итальянская документальная драма режиссерского дуэта в лице Сабины Федели и Анны Миготто основана на дневниковых записях еврейской девочки Анны Франк, ставшей жертвой фашистского геноцида. В фильме также присутствуют достоверные истории пяти героинь, которым удалось пережить ужасающее заточение в концлагерях. Как могла бы сложиться судьба Анны Франк? И каким образом пережитые ею события связаны с поколениями-преемниками?

  • В оригинале название фильма выглядит так – «#AnneFrank – Parallel Stories». Хэштег указывает на взаимосвязь страшного прошлого с событиями современности.
  • Английская актриса Хелен Миррен, исполнившая главную роль, является обладательницей премии «Оскар» за лучшую женскую роль (Елизавета II) в кинокартине 2006 года под названием «Королева».
  • Выпуск фильма (2019 год) был неофициально приурочен к девяностолетию Анны Франк (приблизительные сведения, ведь точная дата смерти не установлена).
  • В исторической киноленте фигурируют имена девочек с аналогичными взглядами, попавших в страшные жизненные обстоятельства, но оставшихся в живых. Это Арианна Шерени, Хельга Вайс, а также сестры Татьяна и Андра Буччи, Сара Лихтштейн-Монтар.

Актриса Хелен Миррен, обладательница премии «Оскар» за лучшую роль в фильме «Королева», станет проводником в этой картине о судьбе Анны Франк — еврейской девочки, чье имя стало одним из символов Холокоста. Какой была бы судьба Анны Франк, если бы она выжила в лагере Берген-Бельзен? Могли ли сбыться ее надежды и мечты, о которых она писала в своем дневнике? Каким был бы ее послевоенный рассказ о зле, маршах смерти и концлагерях? И что до сих пор заставляет миллионы подростков видеть в этой девочке себя, понимать ее страхи и страдания и сочувствовать ей? В фильме три линии повествования. Хелен Миррен знакомит зрителей с историей Анны, читая заметки из знаменитого дневника этой девочки, мечтавшей стать писательницей, — произведения, которое рассказывает о преступлениях нацизма миллионам людей во всем мире. Декорациями фильма стала комната, где Анна Франк скрывалась в секретном убежище в Амстердаме, — точная реконструкция интерьера переносит нас в 1942 год. В параллельной линии — истории пяти женщин, переживших ужасы Холокоста. Они делятся с нами воспоминаниями о самых страшных годах их жизни. Это Арианна Сёриньи, Сара Лихтштейн-Монтар, Хельга Вайс и сестры Андра и Татьяна Буччи. Как и Анна Франк, они были лишены счастливой и беззаботной юности, потеряли близких и друзей в концлагерях. Истории героинь фильма, выживших во время Холокоста, заполняют пустые страницы дневника Анны там, где заканчиваются ее собственные заметки после ареста в Амстердаме 4 августа 1944 года, и чередуются с размышлениями их детей и внуков. Третья линия повествования — о современной девушке, которая исследует историю Анны Франк и нацизма как величайшей катастрофы 20-го века. Ее играет Мартина Гатти. Она ведет зрителей по местам недолгой жизни девочки: это убежище семьи Анны Франк в Амстердаме, концлагерь Берген-Бельзен в Германии, где умерла Анна и ее сестра Марго, и Мемориал Холокоста в Париже. В качестве безмолвного наблюдателя, общающегося со своими сверстниками через социальные сети, девушка помогает представить трагедию прошлого в контексте настоящего времени и понять, где искать противоядие от всех форм расизма, дискриминации и антисемитизма.

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Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2019
Возраст 12+
Прокатчик Центр документального кино
Режиссер
Сабина Федели
В ролях
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Мартина Гатти
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Анна Франк. Параллельные истории 2 постера
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Анна Франк. Параллельные истории смотреть онлайн

Анна Франк. Параллельные истории
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за 1 рубль
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саундтрек фильма Анна Франк. Параллельные истории
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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