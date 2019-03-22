В плену у сакуры, 2019

Действие фильма «В плену у сакуры» происходит в городе Мацуяме в префектуре Эхиме на японском острове Сикоку на фоне русско-японской войны. В центре сюжета – роман между русским офицером, военнопленным Мацуямы, и японской медсестрой, которые оказались на противоположных сторонах военного конфликта. Это своего рода «Ромео и Джульетта» о русско-японской войне.

Наши дни. Сакурако работает на местном телевидении. Она исследует кладбище русских военнопленных, которое местные студенты содержат в чистоте. Ее босс Широ Курата рассказывает о письме российского офицера Сорокина, адресованном Юи Такэде, ее прапрабабке. Они едут в Россию, чтобы заглянуть в дневник Сорокина.

В 1904 году, во время русско-японской войны, Юи ухаживает за раненным русским офицером Сорокиным в лагере для военнопленных в Мацуяме. Юи Такеда – молодая японка, которая, несмотря на потерю брата на войне, решает стать медсестрой в военной тюрьме в Мацуяме. Сначала Юи ненавидит Сорокина, потому что ее младший брат погиб из-за войны. Но по мере развития сюжета Юи и российский лейтенант Александр Сорокин сближаются и влюбляются друг в друга. Ситуация осложняется тем, что военнопленный, которого играет российский актер Родион Галюченко, планирует свой побег, чтобы присоединиться к русской революции. Но его жизнь превращается в душераздирающую историю любви. Юи же столкнулась с трудной дилеммой, так как, несмотря на сильные чувства к Сорокину, члены семьи против этих отношений, и к тому же она чувствует, что несет ответственность перед своей страной.