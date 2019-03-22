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В плену у сакуры В плену у сакуры
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Sorokin no Mita Sakura

В плену у сакуры, 2019

2019 / Япония
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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История любви русского офицера и медсестры из Японии
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Действие фильма «В плену у сакуры» происходит в городе Мацуяме в префектуре Эхиме на японском острове Сикоку на фоне русско-японской войны. В центре сюжета – роман между русским офицером, военнопленным Мацуямы, и японской медсестрой, которые оказались на противоположных сторонах военного конфликта. Это своего рода «Ромео и Джульетта» о русско-японской войне.

Наши дни. Сакурако работает на местном телевидении. Она исследует кладбище русских военнопленных, которое местные студенты содержат в чистоте. Ее босс Широ Курата рассказывает о письме российского офицера Сорокина, адресованном Юи Такэде, ее прапрабабке. Они едут в Россию, чтобы заглянуть в дневник Сорокина.

В 1904 году, во время русско-японской войны, Юи ухаживает за раненным русским офицером Сорокиным в лагере для военнопленных в Мацуяме. Юи Такеда – молодая японка, которая, несмотря на потерю брата на войне, решает стать медсестрой в военной тюрьме в Мацуяме. Сначала Юи ненавидит Сорокина, потому что ее младший брат погиб из-за войны. Но по мере развития сюжета Юи и российский лейтенант Александр Сорокин сближаются и влюбляются друг в друга. Ситуация осложняется тем, что военнопленный, которого играет российский актер Родион Галюченко, планирует свой побег, чтобы присоединиться к русской революции. Но его жизнь превращается в душераздирающую историю любви. Юи же столкнулась с трудной дилеммой, так как, несмотря на сильные чувства к Сорокину, члены семьи против этих отношений, и к тому же она чувствует, что несет ответственность перед своей страной.  

Оригинальное название картины – «Сакура, увиденная Сорокиным».

Это пятая режиссерская работа Масаки Иноуэ.

Хотя часть фильма снималась в Санкт-Петербурге, большинство сцен с участием Юи разворачивается в Мацуяме, префектуре Эхиме, в месте лагеря для военнопленных, который стал известен во время русско-японской войны из-за гуманного обращения с заключенными. Согласно официальным документам, эти пленные солдаты рассматривались не как преступники, а как достойные люди, служащие своей стране. Они получали хорошую еду, в том числе много говядины, что в то время было редкостью, и могли покупать алкоголь у местных торговцев. Под наблюдением можно было отправиться в город, посмотреть сумо, принять участие в местных фестивалях и искупаться в горячих источниках Дого Онсэн. Романтические связи между российскими солдатами и медсестрами Красного Креста Японии якобы имели место, но история любви Сорокина и Юи – вымышленная.

Роль Юи и Сакурако сыграла японская актриса Дзюнко Абэ. Она известна по роли в фильме «Тихие воды», который в 2014 году был номинирован на Золотую пальмовую ветвь. Тогда она была известна под своим сценическим псевдонимом Джун Ёсинага и считалась одной из самых ярких молодых актрис страны. После этого она решила сделать перерыв в карьере и, неожиданно бросив свое агентство, улетела на год в США, чтобы изучать английский язык и драматургию в Нью-Йоркском университете

Дзюнко Абэ в одном из интервью выразила надежду, что фильм «В плену у сакуры» поможет укрепить японско-российские отношения, которые несколько испортились в послевоенные годы из-за четырех спорных островов. По мнению актрисы, «кино обладает способностью преодолевать разрыв между народами», и именно поэтому она решила в будущем сниматься в большем количестве кросс-культурных фильмов. Следующий международный фильм, в котором появится Абэ, – «Мисс Осака», выход которого запланирован на 2021 год. Это будет совместное производство Японии, Дании и Норвегии.

Роль Александра Сорокина сыграл Родион Галюченко, известный благодаря таким сериалам, как «Екатерина. Взлет» и «Екатерина. Самозванцы». Его также можно увидеть в фильмах «Август. Восьмого» и «Привычка расставаться». В картине «В плену у сакуры» также снялись российские актеры Александр Домогаров, Иван Громов и Андрей Дементьев. 

Действие фильма происходит в городе Мацуяма на японском острове, во время русско-японской войны. Герои фильма русский офицер Сорокин (Родион Галюченко) и японская медсестра Юй (Дзюнко Абэ) принадлежат к двум враждующим лагерям. Сакурако работает на местном телевидении и, по иронии судьбы, оказывается праправнучкой Юй. Из дневника она узнает о жизни русских военнопленных в первом лагере на территории Японии и о красивой, но трагичной истории любви к Сорокину.

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2019
Премьера в России 18 июня 2020
Премьера в мире 22 марта 2019
Возраст 16+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Масаки Иноуэ
Масаки Иноуэ
В ролях
Дзюнко Абэ
Дзюнко Абэ
Иссэй Огата
Иссэй Огата
Александр Домогаров
Александр Домогаров
Такуми Саито
Такуми Саито
Андрей Дементьев
Андрей Дементьев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В плену у сакуры 2 постера
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В плену у сакуры смотреть онлайн

В плену у сакуры
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В сложные для всего мира времена на российские экраны выходит японская картина «В плену у сакуры», вторая работа режиссера Масаки Иноуэ, где культура Страны восходящего солнца переплетается с традициями русского народа. Молодую журналистку отправляют в Мацуяму на кладбище русских военнопленных, чтобы снять интересный сюжет. Ее напарник давно интересуется этой темой и предлагает ей поехать вместе с ним в Санкт-Петербург за дополнительной информацией. Оказывается, на кладбище…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Лавстори во время войны: интервью с режиссером Масаки Иноуэ 10 декабря в прокат вышел новый фильм Масаки Иноуэ «В плену у сакуры» – история любви русского офицера Александра Сорокина и сестры милосердия Юи во время русско-японской войны. Накануне премьеры мы встретились с режиссером и поговорили о съемках в Санкт-Петербурге, правде и вымысле в фильме, а также о культурных различиях Востока и Запада.
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10 декабря 2020 15:12
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