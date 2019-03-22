В плену у сакуры, 2019

Действие фильма «В плену у сакуры» происходит в городе Мацуяме в префектуре Эхиме на японском острове Сикоку на фоне русско-японской войны. В центре сюжета – роман между русским офицером, военнопленным Мацуямы, и японской медсестрой, которые оказались на противоположных сторонах военного конфликта. Это своего рода «Ромео и Джульетта» о русско-японской войне.
Наши дни. Сакурако работает на местном телевидении. Она исследует кладбище русских военнопленных, которое местные студенты содержат в чистоте. Ее босс Широ Курата рассказывает о письме российского офицера Сорокина, адресованном Юи Такэде, ее прапрабабке. Они едут в Россию, чтобы заглянуть в дневник Сорокина.
В 1904 году, во время русско-японской войны, Юи ухаживает за раненным русским офицером Сорокиным в лагере для военнопленных в Мацуяме. Юи Такеда – молодая японка, которая, несмотря на потерю брата на войне, решает стать медсестрой в военной тюрьме в Мацуяме. Сначала Юи ненавидит Сорокина, потому что ее младший брат погиб из-за войны. Но по мере развития сюжета Юи и российский лейтенант Александр Сорокин сближаются и влюбляются друг в друга. Ситуация осложняется тем, что военнопленный, которого играет российский актер Родион Галюченко, планирует свой побег, чтобы присоединиться к русской революции. Но его жизнь превращается в душераздирающую историю любви. Юи же столкнулась с трудной дилеммой, так как, несмотря на сильные чувства к Сорокину, члены семьи против этих отношений, и к тому же она чувствует, что несет ответственность перед своей страной.
Оригинальное название картины – «Сакура, увиденная Сорокиным».
Это пятая режиссерская работа Масаки Иноуэ.
Хотя часть фильма снималась в Санкт-Петербурге, большинство сцен с участием Юи разворачивается в Мацуяме, префектуре Эхиме, в месте лагеря для военнопленных, который стал известен во время русско-японской войны из-за гуманного обращения с заключенными. Согласно официальным документам, эти пленные солдаты рассматривались не как преступники, а как достойные люди, служащие своей стране. Они получали хорошую еду, в том числе много говядины, что в то время было редкостью, и могли покупать алкоголь у местных торговцев. Под наблюдением можно было отправиться в город, посмотреть сумо, принять участие в местных фестивалях и искупаться в горячих источниках Дого Онсэн. Романтические связи между российскими солдатами и медсестрами Красного Креста Японии якобы имели место, но история любви Сорокина и Юи – вымышленная.
Роль Юи и Сакурако сыграла японская актриса Дзюнко Абэ. Она известна по роли в фильме «Тихие воды», который в 2014 году был номинирован на Золотую пальмовую ветвь. Тогда она была известна под своим сценическим псевдонимом Джун Ёсинага и считалась одной из самых ярких молодых актрис страны. После этого она решила сделать перерыв в карьере и, неожиданно бросив свое агентство, улетела на год в США, чтобы изучать английский язык и драматургию в Нью-Йоркском университете
Дзюнко Абэ в одном из интервью выразила надежду, что фильм «В плену у сакуры» поможет укрепить японско-российские отношения, которые несколько испортились в послевоенные годы из-за четырех спорных островов. По мнению актрисы, «кино обладает способностью преодолевать разрыв между народами», и именно поэтому она решила в будущем сниматься в большем количестве кросс-культурных фильмов. Следующий международный фильм, в котором появится Абэ, – «Мисс Осака», выход которого запланирован на 2021 год. Это будет совместное производство Японии, Дании и Норвегии.
Роль Александра Сорокина сыграл Родион Галюченко, известный благодаря таким сериалам, как «Екатерина. Взлет» и «Екатерина. Самозванцы». Его также можно увидеть в фильмах «Август. Восьмого» и «Привычка расставаться». В картине «В плену у сакуры» также снялись российские актеры Александр Домогаров, Иван Громов и Андрей Дементьев.
Действие фильма происходит в городе Мацуяма на японском острове, во время русско-японской войны. Герои фильма русский офицер Сорокин (Родион Галюченко) и японская медсестра Юй (Дзюнко Абэ) принадлежат к двум враждующим лагерям. Сакурако работает на местном телевидении и, по иронии судьбы, оказывается праправнучкой Юй. Из дневника она узнает о жизни русских военнопленных в первом лагере на территории Японии и о красивой, но трагичной истории любви к Сорокину.