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Киноафиша Фильмы Шугалей

Шугалей

Shugaley 18+
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О фильме

«Шугалей» не был придуман творческими людьми от начала до конца, как это происходит с большинством художественных фильмов. Эта история реальна, и события, рассказанные в ней, происходят прямо сейчас не так далеко от нас с вами. «Шугалей» несёт в себе серьёзную, даже суровую атмосферу страны, которая живёт в страхе и в постоянной борьбе с террором.

Максим Шугалей, социолог и политтехнолог из России, едет в Ливию для того, чтобы исследовать и проанализировать настоящее положение дел внутри страны, в которой идёт война. Вместе с ним на эту миссию отправляются Александр Прокофьев и Самер Суэйфан в качестве переводчика.

Максиму удаётся докопаться до информации, которая несёт реальную опасность всей их группе. Как только они это понимают, сразу решают выехать из страны, но делает это только один из них — Александр Прокофьев. Максим же с его переводчиком попадают в плен к «Раде», одной из группировок исламистских боевиков в Ливии, и оказываются в тюрьме, печально известной своими жуткими условиями для жизни тех, кто в ней содержится.

Максима и Самера пытаются вызволить из плена дипломаты из России, вступив в переговоры с ливийским правительством. Но результатов это не приносит, так как в стране господствуют военные действия на фоне разделения власти. Премьер-министр выдвигает требование о признании его безусловной власти и предоставлении ему оружия. Русские отвечают отказом, аргументируя свой ответ тем, что для них неприемлем тот факт, что Саррадж ведёт дела с террористами.

Тем временем русским пленникам приходится терпеть в тюрьме пытки и издевательства. Их пытаются заставить обратиться к своему правительству с просьбой не отказывать властям Триполи в их требованиях, но пленники не соглашаются и продолжают страдать от унижений.

К концу фильма на тюрьму, где содержатся Максим и Самер, совершается нападение со стороны оппонента Сарраджа. Пленникам в какой-то суматошный момент перестрелки удаётся вырваться, но в самом конце мы видим, что сбежать у них так и не получилось.

Максим Шугалей и Самер Суэйфан продолжают находиться в плену.

Фильм сняли за максимально возможное короткое время — сорок восемь дней, так как сделать всё быстро и выпустить ленту как можно раньше было очень важно.

Продюсеры фильма тоже принимали участие в съёмочном процессе, приходя на помощь режиссёру и всей группе, во всём, в чём эта помощь требовалась, что тоже очень поспособствовало скорому завершению и выходу картины.

Фильм снимался в России и Тунисе, что спровоцировало дополнительные сложности на съёмках, ведь менталитеты и подход к рабочим моментам арабских и русских представителей съемочной группы сильно отличались. Одним из примеров таких отличий была продолжительность рабочего дня. У арабов она составляла пять часов, тогда как русские привыкли к ненормированному рабочему дню в условиях аврала.

Создание фильма инициировал Фонд, защищающий национальные ценности. Он также оказывал поддержку в процессе съемок.

Кинокомпания «Триикс Медиа», создавшая фильм, надеется, что его выход поможет Максиму Шугалею и его спутнику Самеру Суэйфану вернуться, наконец, домой.

Продюсер «Триикс Медиа» Сергей Щеглов сказал в интервью, что художественные отклонения в фильме минимальны, он назвал «Шугалей» художественной документалистикой и отметил, что до них такое не снимал ещё никто.

Так как финал у фильма получился открытым, и сама история, лежащая в основе, тоже ещё не закончена, сюжетная линия «Шугалея» продолжится во втором фильме.

Российские социологи, Максим Шугалей и его спутник и переводчик Самер Суэйфан, отправляются в страну, разрываемую на части воинствующими группировками, по официальному приглашению. Их задача — проведение социологического исследования среди мирного населения. Однако в ходе работы в их руки попадает информация, которая может дорого стоить «марионеточному» правительству и не должна просочиться за пределы Ливии. В результате похищения русские оказываются в частной тюрьме и больше года, переживая пытки и унижения, ждут хотя бы обвинения. Дипломатические попытки мирно решить вопрос заходят в тупик.

Шугалей - трейлер
Шугалей  трейлер
Страна Россия / Тунис
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 11 мая 2020
Премьера в мире 1 мая 2020
Дата выхода
1 мая 2020 Россия 18+
Производство Naas Films Society, Триикс Медиа , Tunisian International Studios
Другие названия
Shugaley, Шугалей
Режиссер
Денис Нейманд
В ролях
Кирилл Полухин
Кирилл Полухин
Олег Абалян
Сергей Яценюк
Олег Метелев
Халед Хуисса
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.1
Оцените 14 голосов
4.8 IMDb
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Шугалей

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Агния Берлунова 1 мая 2020, 20:13
Признаюсь, непривычно смотреть фильм на реальных событиях про то, что происходит сейчас, в данный момент времени. Приходится свое отношение к… Читать дальше…
Сергей Волков 5 мая 2020, 13:47
Не очень люблю фильмы по реальным событиям, но тут вышло отлично. И атмосфера передана натурально. Местами даже забывал, что кино смотрю, как в инете… Читать дальше…
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