«Шугалей» не был придуман творческими людьми от начала до конца, как это происходит с большинством художественных фильмов. Эта история реальна, и события, рассказанные в ней, происходят прямо сейчас не так далеко от нас с вами. «Шугалей» несёт в себе серьёзную, даже суровую атмосферу страны, которая живёт в страхе и в постоянной борьбе с террором.

Максим Шугалей, социолог и политтехнолог из России, едет в Ливию для того, чтобы исследовать и проанализировать настоящее положение дел внутри страны, в которой идёт война. Вместе с ним на эту миссию отправляются Александр Прокофьев и Самер Суэйфан в качестве переводчика.

Максиму удаётся докопаться до информации, которая несёт реальную опасность всей их группе. Как только они это понимают, сразу решают выехать из страны, но делает это только один из них — Александр Прокофьев. Максим же с его переводчиком попадают в плен к «Раде», одной из группировок исламистских боевиков в Ливии, и оказываются в тюрьме, печально известной своими жуткими условиями для жизни тех, кто в ней содержится.

Максима и Самера пытаются вызволить из плена дипломаты из России, вступив в переговоры с ливийским правительством. Но результатов это не приносит, так как в стране господствуют военные действия на фоне разделения власти. Премьер-министр выдвигает требование о признании его безусловной власти и предоставлении ему оружия. Русские отвечают отказом, аргументируя свой ответ тем, что для них неприемлем тот факт, что Саррадж ведёт дела с террористами.

Тем временем русским пленникам приходится терпеть в тюрьме пытки и издевательства. Их пытаются заставить обратиться к своему правительству с просьбой не отказывать властям Триполи в их требованиях, но пленники не соглашаются и продолжают страдать от унижений.

К концу фильма на тюрьму, где содержатся Максим и Самер, совершается нападение со стороны оппонента Сарраджа. Пленникам в какой-то суматошный момент перестрелки удаётся вырваться, но в самом конце мы видим, что сбежать у них так и не получилось.

Максим Шугалей и Самер Суэйфан продолжают находиться в плену.