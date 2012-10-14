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Remember 18+
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О фильме

К 2150 году сбылись самые страшные прогнозы футурологов. Глобальный крах экономики, экологическая катастрофа и бесконечные войны окончательно истощили ресурсы Земли и поставили человечество на грань вымирания. Люди будущего вынуждены построить новое общество — толерантное и покорное. Больше не существует проблемы выбора, потому что выбора нет. Больше нет войн и конфликтов, потому что не за что бороться. Отныне люди вынуждены подавлять свои воспоминания и связанные с ними эмоции с помощью специальных таблеток. Главный герой картины Карл неожиданно выходит из забвения — к нему возвращается память о прошлом, и тогда герой-одиночка решает разрушить подавляющий человеческую личность правопорядок.

Страна Канада
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 14 октября 2012
Дата выхода
1 сентября 2015 США
Бюджет 4 000 CAD
Производство MovieMakers
Другие названия
Remember
Режиссер
Dallas Lammiman
В ролях
Роберт Кларк
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.6
Оцените 10 голосов
3.9 IMDb
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