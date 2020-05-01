Шугалей 2, 2020

Максим Шугалей – социолог, который вместе с ассистентом-переводчиком Самером Суэйфаном едет в Ливию для исследования давнего конфликта. У него есть официальное приглашение, но из гостя Максим становится пленным. Ученый внезапно оказывается свидетелем событий, которые не должен был увидеть. Максима и его помощника обвиняют в попытке повлиять на выборы и отправляют в частную тюрьму, чтобы избежать утечки информации. Попытки дипломатов уладить ситуацию мирно и вытащить ученых из заключения не приводят к успеху, а главные герои вынуждены выживать в зверских условиях.
Российский социолог Максим Шугалей и его коллега-переводчик Самер Суэйфан до сих пор содержатся в ливийской тюрьме. Уже больше года они ежедневно подвергаются пыткам и психологическому насилию. Находясь в заключении, Максим Шугалей сталкивается с разными людьми, которые оказываются, иногда неосознанно, источниками информации о ситуации в Триполи. Слушая их истории, социолог буквально по крупицам собирает ценную информацию, которая может стать решающей для всего мирового сообщества.