Шугалей 2, 2020

Максим Шугалей – социолог, который вместе с ассистентом-переводчиком Самером Суэйфаном едет в Ливию для исследования давнего конфликта. У него есть официальное приглашение, но из гостя Максим становится пленным. Ученый внезапно оказывается свидетелем событий, которые не должен был увидеть. Максима и его помощника обвиняют в попытке повлиять на выборы и отправляют в частную тюрьму, чтобы избежать утечки информации. Попытки дипломатов уладить ситуацию мирно и вытащить ученых из заключения не приводят к успеху, а главные герои вынуждены выживать в зверских условиях.