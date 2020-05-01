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Шугалей 2 Шугалей 2
Киноафиша Фильмы Шугалей 2

Шугалей 2, 2020

2020 / Россия
5.8 Оцените
15 голосов
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Максим Шугалей – социолог, который вместе с ассистентом-переводчиком Самером Суэйфаном едет в Ливию для исследования давнего конфликта. У него есть официальное приглашение, но из гостя Максим становится пленным. Ученый внезапно оказывается свидетелем событий, которые не должен был увидеть. Максима и его помощника обвиняют в попытке повлиять на выборы и отправляют в частную тюрьму, чтобы избежать утечки информации. Попытки дипломатов уладить ситуацию мирно и вытащить ученых из заключения не приводят к успеху, а главные герои вынуждены выживать в зверских условиях.

  • Боевик создан по мотивам реальной истории. Сюжет продолжает события нашумевшего первого фильма, вышедшего на полгода раньше.
  • Съемки первого фильма длились меньше двух месяцев. Создатели старались как можно быстрее показать миру трагическую историю.
  • Работа над кинолентой велась в России и Тунисе.
  • Жанр документального боевика – достаточно новое направление в кинематографе, и «Шугалей» – один из наиболее ярких представителей.
  • Максим и Самер провели в ливийской тюрьме более полутора лет, и вернулись в Россию уже после выхода второго фильма, в декабре 2020.

Российский социолог Максим Шугалей и его коллега-переводчик Самер Суэйфан до сих пор содержатся в ливийской тюрьме. Уже больше года они ежедневно подвергаются пыткам и психологическому насилию. Находясь в заключении, Максим Шугалей сталкивается с разными людьми, которые оказываются, иногда неосознанно, источниками информации о ситуации в Триполи. Слушая их истории, социолог буквально по крупицам собирает ценную информацию, которая может стать решающей для всего мирового сообщества.

5.8 Оцените
15 голосов
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 1 мая 2020
Премьера онлайн 11 мая 2020
Премьера в мире 1 мая 2020
Возраст 18+
Режиссер
Максим Бриус
Максим Бриус
В ролях
Кирилл Полухин
Кирилл Полухин
Олег Абалян
Сергей Яценюк
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
jina.laya 7 сентября 2020, 20:19
По постеру думала, что будет какой-то библейский мотив. Скептически отношусь к подобного рода картинам, но "обертка" в этот раз обманула.… Читать дальше…
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