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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Комедия 2024

Рейтинг американских фильмов в жанре комедия 2024 года

Соник 3 в кино 8.2
1 Соник 3 в кино Соник объединяется с врагами, чтобы спасти мир от суперзлодея
фантастика, приключения, комедия 2024, США
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Дэдпул и Росомаха 8.0
2 Дэдпул и Росомаха Дэдпул и Росомаха путешествуют во времени, чтобы спасти мир
фантастика, боевик, комедия 2024, США
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Плохие парни до конца 7.8
3 Плохие парни до конца
боевик, приключения, комедия 2024, США
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Приключения Паддингтона 3 7.7
4 Приключения Паддингтона 3 Забавный медвежонок и его человеческая семья исследуют джунгли Перу
приключения, анимация, комедия 2024, Франция / США
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Битлджус Битлджус 7.4
5 Битлджус Битлджус Комедийный хоррор Тима Бёртона о призраке-биоэкзорцисте
комедия, фэнтези, ужасы 2024, США
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Гадкий я 4 7.3
6 Гадкий я 4 Новые приключения Грю и желтых миньонов
приключения, анимация, комедия 2024, США
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Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули 7.3
7 Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули
боевик, триллер, комедия 2024, США
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Миссия «Красный» 7.1
8 Миссия «Красный» Дуэйн Джонсон и Крис Эванс спасают Рождество
боевик, приключения, комедия 2024, США
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Виды доброты 7.1
9 Виды доброты
комедия, драма 2024, Ирландия / Великобритания / США
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Гарфилд 7.1
10 Гарфилд
приключения, анимация, комедия 2024, США
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Ночь в зоопарке 6.9
11 Ночь в зоопарке Кролик-мутант держит в страхе всех зверей
анимация, комедия, ужасы 2024, Франция / США / Бельгия / Канада
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Формула популярности 6.8
12 Формула популярности Семейная комедия о школьнице, которая изобретает эликсир популярности
комедия, семейный 2024, США
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Отец года 6.6
13 Отец года Комедия с Майклом Китоном о том, как сложно быть отцом
комедия, драма 2024, США
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Герой наших снов 6.4
14 Герой наших снов Комедийный хоррор с Николасом Кейджем о мужчине, который всем снится
комедия, ужасы 2024, США
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Игра киллера 6.3
15 Игра киллера Комедийный боевик о киллере, который заказывает собственное убийство
боевик, комедия, триллер 2024, США
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Бордерлендс 5.8
16 Бордерлендс Комедийный боевик о циничной охотнице за головами, которая спасает мир
боевик, приключения, комедия 2024, США
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Моё прекрасное несчастье 2 5.2
17 Моё прекрасное несчастье 2 Романтическая комедия о трудностях поспешного брака
комедия, мелодрама 2024, США
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