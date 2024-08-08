«Бордерлендс»: Рецензия Киноафиши

Лилит — первоклассная наемница с таинственным прошлым, которая возвращается на родную планету Пандору, чтобы разыскать там пропавшую дочь бандита Атласа. Она объединяется с командой, состоящей из бывшего преступника Роланда, подрывницы Крошки Тины, ее защитника Крига и доктора Патриции Таннис. Кроме того, к ним присоединяется острый на язык робот Клэптрэп, готовый помочь отряду в этой опасной миссии. Всем им предстоит сразиться с инопланетными монстрами и вооруженными до зубов головорезами, чтобы найти девушку, которая, возможно, обладает ключом к невероятной силе.

Borderlands — одна из самых популярных видеоигровых серий современности. Первая часть шутера студии Gearbox вышла в 2009 году и с ходу покорила геймеров необычной стилистикой, созданной посредством сел-шейдинга — компьютерной графики, имитирующей рисунок от руки. Пестрый визуальный ряд прекрасно отражал бунтарский дух игры, отличавшейся грубостью и непристойностью. Игра Borderlands стала бестселлером и в конечном счете обзавелась не менее успешными сиквелами. Немудрено, что практически сразу возникли слухи об экранизации. В 2015 году студия Lionsgate объявила об этом официально, однако производство сдвинулось с мертвой точки лишь в 2020 году, тогда как до зрителя фильм добрался еще четыре года спустя.

За столь внушительный срок в киноиндустрии многое изменилось. Еще 15 лет назад сложно было представить столь хулиганский шутер на большом экране, да и в целом адаптации игр тогда считались признаком дурновкусия. Однако сейчас удачные проекты по мотивам видеоигр выходят один за другим и высоко котируются не только ценителями первоисточников, но и теми, кто с ними даже не знаком. Так, буквально недавно на Prime Video вышел сериал Fallout, возымевший успех и у критиков, и у широкой аудитории. Однако тенденция наметилась еще в 2022 году. Сначала на киноэкраны вышел добротный приключенческий боевик «Анчартед», а еще год спустя Sony выпустила экранизацию «Гран Туризмо» — другой своей игровой серии, признанной классикой. Аккурат между ними на стриминге Max прогремел постапокалиптический триллер «Одни из нас», полюбившийся, кажется, вообще всем. Также хитом мирового проката неожиданно стал хоррор «Пять ночей с Фредди», в то время как на Peacock демонстрировалась недорогая, но брутальная и очень динамичная версия Twisted Metal. И именно к последнему ближе всего по тону «Бордерлендс», где также доминируют юмор и задорный экшен. Так что релиз фильма, побывавшего в производственном аду, оказался более чем своевременным.

Впрочем, поклонники жанра хоть и ждали «Бордерлендс», но заведомо готовились к худшему. И на то были веские причины. Еще в 2021 году Элай Рот покинул режиссерское кресло ради слэшера «День благодарения», а на его место продюсеры взяли Тима Миллера, которому поручили снять дополнительные сцены. Что интересно, оба режиссера видятся идеальными кандидатами для такого рода проекта. Рот, известный своим умением эпатировать публику, пообещал зрителям что-то вроде взрывного сплава «Пятого элемента» и «Побега из Нью-Йорка». Миллер тоже, в общем-то, мастер по части провокаций и шуток на грани фола, о чем наглядно свидетельствует срежиссированный им «Дэдпул». Но в отличие от Рота, у него также приличный опыт в области постановки дорогого экшена, поэтому приглашение этого режиссера на досъемки вполне оправдано.

И все бы ничего, но экранизировать «Бордерлендс» Lionsgate отчего-то решили с рейтингом PG-13, вследствие чего из фильма исчезли и кровь, и словесная брань (вероятно, тем самым продюсеры хотели обезопасить себя от кассовой неудачи). Поэтому у Рота и пришедшего ему на помощь Миллера попросту не было шанса выкрутить градус безумия на требуемый максимум. И это, пожалуй, главная и единственная настоящая проблема экранизации. К счастью, с другими аспектами у «Бордерлендс» худо-бедно порядок. Кино радует и убедительной проработкой мира, и остроумными шутками, и, конечно же, эпичными схватками между разнообразными врагами. Очевидным референсом для создателей кинокартины выступили работы Джеймса Ганна. Подобно «Стражам Галактики», «Бордерлендс» знакомит зрителя с несколькими антигероями, выполняющими миссию на отдаленной планете. И то, что знаменитых героев играют артисты первого эшелона, — еще один несомненный плюс. Роль наемницы Лилит исполнила оскароносная актриса Кейт Бланшетт, традиционно играющая на все сто. Компанию ей составили Джейми Ли Кертис (еще одна голливудская легенда с «Оскаром»), восходящая звезда Ариана Гринблатт, боксер Флориан Мунтяну и комик Кевин Харт. Между тем болтливая железяка Клэптрэп говорит голосом Джека Блэка (хотя посетители российских кинотеатров его все равно не услышат). Между популярными актерами действительно возникает химия, поэтому следить за их приключениями не скучно. К тому же все, что касается спецэффектов, грима и костюмов, выше всяких похвал.

На выходе получился бодрый летний блокбастер с колоритными персонажами и неплохим экшеном. Безусловно, в один ряд с Fallout предельно несерьезному «Бордерлендсу» никогда не встать, но как развлечение на вечер фильм точно сойдет.