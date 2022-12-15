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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Комедия

Рейтинг американских фильмов в жанре комедия

Король Лев
1 Король Лев
мюзикл, приключения, драма, семейный, комедия, анимация 1994, США
9.0
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Как приручить дракона 3
2 Как приручить дракона 3
анимация, семейный, комедия, приключения 2018, США
8.8
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Душа
3 Душа
анимация, семейный, приключения, комедия 2020, США
8.8
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Шан-Чи и легенда десяти колец
4 Шан-Чи и легенда десяти колец
фэнтези, боевик, комедия 2021, США
8.8
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Круэлла
5 Круэлла
комедия 2021, США
8.8
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Соник 2 в кино
6 Соник 2 в кино
боевик, комедия, приключения 2022, США
8.7
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Пираты Карибского моря: На странных берегах
7 Пираты Карибского моря: На странных берегах
боевик, комедия, приключения 2011, США
8.6
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Форрест Гамп
8 Форрест Гамп
комедия, мелодрама, драма 1994, США
8.6
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Назад в будущее
9 Назад в будущее
приключения, фантастика, комедия, боевик 1985, США
8.6
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Достать ножи
10 Достать ножи
детектив, драма, криминал, комедия 2019, США
8.6
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Назад в будущее 3
11 Назад в будущее 3
приключения, фантастика, вестерн, комедия, боевик 1990, США
8.6
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Пираты Карибского моря: На краю света
12 Пираты Карибского моря: На краю света
сказка, боевик, комедия, приключения 2007, США
8.6
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Главный герой
13 Главный герой
фантастика, боевик, комедия, приключения 2021, США
8.5
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Зверополис
14 Зверополис
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия 2016, США
8.5
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Ледниковый период
15 Ледниковый период
комедия, приключения, анимация, семейный 2002, США
8.5
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Рапунцель: Запутанная История
16 Рапунцель: Запутанная История
семейный, мюзикл, анимация, комедия 2010, США
8.5
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Чего хотят женщины
17 Чего хотят женщины
мелодрама, комедия 2000, США
8.5
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Джуманджи
18 Джуманджи
семейный, триллер, комедия, приключения, фантастика, драма 1995, США
8.5
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Привидение
19 Привидение
драма, фэнтези, триллер, мистика, комедия 1990, США
8.5
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Жизнь, как она есть
20 Жизнь, как она есть
комедия 2010, США
8.4
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Шрэк
21 Шрэк
анимация, семейный, комедия 2001, США
8.4
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Полицейский из Беверли-Хиллз 4
22 Полицейский из Беверли-Хиллз 4
боевик, триллер, комедия , США
8.4
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Кунг-Фу Панда
23 Кунг-Фу Панда
комедия, анимация 2008, США
8.4
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Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
24 Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
комедия, фэнтези, боевик, приключения 2017, США
8.4
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Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
25 Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
боевик, сказка, комедия, приключения 2006, США
8.4
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Рататуй
26 Рататуй
комедия, семейный, анимация 2007, США
8.4
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Поймай меня, если сможешь
27 Поймай меня, если сможешь
комедия 2002, США
8.4
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Хэнкок
28 Хэнкок
комедия, фантастика, боевик 2008, США
8.4
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День сурка
29 День сурка
комедия, мелодрама, фантастика 1993, США
8.4
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Энканто
30 Энканто
приключения, анимация, комедия 2021, США / Колумбия
8.4
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Университет монстров
31 Университет монстров
комедия, семейный, фэнтези, приключения, анимация 2013, США
8.3
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Телохранитель киллера
32 Телохранитель киллера
боевик, комедия 2017, США
8.3
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РЭД
33 РЭД
комедия, боевик 2010, США
8.3
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Рио
34 Рио
комедия, семейный, анимация, приключения 2011, США
8.3
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Притворись моей женой
35 Притворись моей женой
мелодрама, комедия 2011, США
8.3
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Шрэк 2
36 Шрэк 2
сказка, комедия, анимация, приключения, семейный 2004, США
8.3
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Ледниковый период 3: Эра динозавров
37 Ледниковый период 3: Эра динозавров
приключения, анимация, семейный, комедия 2009, США
8.3
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Аладдин
38 Аладдин
сказка, мюзикл, семейный, анимация, комедия, приключения 1992, США
8.3
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Мумия
39 Мумия
триллер, комедия, боевик, сказка, ужасы, приключения 1999, США
8.3
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Корпорация Монстров
40 Корпорация Монстров
семейный, сказка, комедия, анимация 2001, США
8.3
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Маска
41 Маска
фэнтези, криминал, комедия 1994, США
8.3
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Всегда говори
42 Всегда говори "Да"
комедия 2008, США
8.3
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Вперёд
43 Вперёд
анимация, семейный, приключения, комедия, фэнтези 2019, США
8.2
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Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок
44 Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок
комедия 2011, США
8.2
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Голая правда
45 Голая правда
мелодрама, комедия 2009, США
8.2
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Мадагаскар 2
46 Мадагаскар 2
сказка, семейный, анимация, комедия, приключения 2008, США
8.2
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Предложение
47 Предложение
мелодрама, комедия 2009, США
8.2
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Семья по-быстрому
48 Семья по-быстрому
комедия 2018, США
8.2
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Ральф против интернета
49 Ральф против интернета
анимация, комедия, фантастика, приключения, семейный 2018, США
8.2
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Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
50 Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
комедия, анимация, семейный, приключения 2012, США
8.2
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Вольт
51 Вольт
анимация, комедия, семейный 2008, США
8.2
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Собачья жизнь
52 Собачья жизнь
драма, комедия 2017, США
8.2
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Значит, война
53 Значит, война
комедия, боевик, мелодрама 2011, США
8.2
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Впритык
54 Впритык
комедия 2010, США
8.2
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Час пик 2
55 Час пик 2
триллер, комедия, приключения, боевик 2001, США
8.2
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Кунг-Фу Панда 2
56 Кунг-Фу Панда 2
комедия, анимация 2011, США
8.2
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Ледниковый период 2: Глобальное потепление
57 Ледниковый период 2: Глобальное потепление
комедия, семейный, анимация 2006, США
8.2
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Рыцарь дня
58 Рыцарь дня
боевик, комедия 2010, США
8.1
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Добро пожаловать в Зомбилэнд
59 Добро пожаловать в Зомбилэнд
комедия, ужасы 2009, США
8.1
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Джуманджи: Новый уровень
60 Джуманджи: Новый уровень
приключения, комедия 2019, США
8.1
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Шрэк навсегда
61 Шрэк навсегда
сказка, приключения, семейный, анимация, комедия 2010, США
8.1
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Плохие парни навсегда
62 Плохие парни навсегда
боевик, криминал, комедия 2020, США
8.1
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Час пик
63 Час пик
триллер, боевик, комедия 1998, США
8.1
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Брюс Всемогущий
64 Брюс Всемогущий
сказка, комедия 2003, США
8.1
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Секретарша
65 Секретарша
комедия, мелодрама 2002, США
8.1
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Гадкий я 3
66 Гадкий я 3
приключения, комедия, анимация 2017, США
8.1
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Семейка Крудс
67 Семейка Крудс
анимация, комедия, приключения, семейный 2013, США
8.1
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Вечное сияние чистого разума
68 Вечное сияние чистого разума
драма, комедия, мелодрама 2004, США
8.1
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Монстры на каникулах 3: Море зовет
69 Монстры на каникулах 3: Море зовет
анимация, семейный, комедия 2018, США
8.1
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Тайная жизнь домашних животных 2
70 Тайная жизнь домашних животных 2
анимация, комедия 2019, США
8.1
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Мегамозг
71 Мегамозг
комедия, семейный, анимация 2010, США
8.1
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Кот в сапогах
72 Кот в сапогах
фэнтези, комедия, анимация, приключения 2011, США
8.1
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Семейка Аддамс: Горящий тур
73 Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный 2021, США / Великобритания / Канада
8.1
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В погоне за счастьем
74 В погоне за счастьем
комедия, драма 2006, США
8.0
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Шоколад
75 Шоколад
драма, комедия, мелодрама 2000, Великобритания / США
8.0
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Лакричная пицца
76 Лакричная пицца
комедия, драма 2021, США
8.0
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Дэдпул 2
77 Дэдпул 2
боевик, приключения, комедия, фантастика 2018, США
8.0
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Город героев
78 Город героев
комедия, боевик, анимация, семейный 2014, США
8.0
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Рождество на двоих
79 Рождество на двоих
мелодрама, комедия 2019, США
8.0
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Правдивая ложь
80 Правдивая ложь
боевик, комедия, триллер, приключения, мелодрама 1994, США
8.0
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Монстры на каникулах
81 Монстры на каникулах
комедия, анимация, семейный 2012, США
8.0
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С любовью, Рози
82 С любовью, Рози
комедия, мелодрама 2014, Великобритания / США
8.0
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Мальчишник в Вегасе
83 Мальчишник в Вегасе
комедия 2009, США
8.0
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За бортом
84 За бортом
мелодрама, комедия 2018, США
8.0
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Мы - Миллеры
85 Мы - Миллеры
комедия 2013, США
8.0
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История игрушек: Большой побег
86 История игрушек: Большой побег
драма, приключения, комедия, анимация, семейный 2010, США
8.0
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Охотники за привидениями
87 Охотники за привидениями
комедия, фантастика, боевик 1984, США
8.0
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Как приручить дракона 2
88 Как приручить дракона 2
комедия, фэнтези, анимация, боевик, приключения 2014, США
8.0
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Стажер
89 Стажер
комедия 2015, США
8.0
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Плохие парни 2
90 Плохие парни 2
боевик, комедия, триллер 2003, США
7.9
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Отличница легкого поведения
91 Отличница легкого поведения
комедия, мелодрама 2010, США
7.9
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Один дома
92 Один дома
криминал, комедия, семейный 1990, США
7.9
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Элвин и бурундуки 2
93 Элвин и бурундуки 2
фантастика, комедия, семейный, мюзикл 2009, США
7.9
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Сладкий ноябрь
94 Сладкий ноябрь
комедия, драма, мелодрама 2001, США
7.9
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Элвин и бурундуки 3
95 Элвин и бурундуки 3
семейный, мюзикл, комедия 2011, США
7.9
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Однажды в Вегасе
96 Однажды в Вегасе
комедия 2008, США
7.9
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Пипец
97 Пипец
боевик, драма, комедия 2009, США
7.9
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История Рыцаря
98 История Рыцаря
приключения, комедия, мелодрама, боевик 2001, США
7.9
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Хочу как ты
99 Хочу как ты
комедия 2011, США
7.8
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Эдвард руки-ножницы
100 Эдвард руки-ножницы
сказка, драма, мелодрама, комедия 1990, США
7.8
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