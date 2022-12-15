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Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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1
Король Лев
мюзикл, приключения, драма, семейный, комедия, анимация
1994, США
9.0
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2
Как приручить дракона 3
анимация, семейный, комедия, приключения
2018, США
8.8
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3
Душа
анимация, семейный, приключения, комедия
2020, США
8.8
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4
Шан-Чи и легенда десяти колец
фэнтези, боевик, комедия
2021, США
8.8
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5
Круэлла
комедия
2021, США
8.8
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6
Соник 2 в кино
боевик, комедия, приключения
2022, США
8.7
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7
Пираты Карибского моря: На странных берегах
боевик, комедия, приключения
2011, США
8.6
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8
Форрест Гамп
комедия, мелодрама, драма
1994, США
8.6
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9
Назад в будущее
приключения, фантастика, комедия, боевик
1985, США
8.6
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10
Достать ножи
детектив, драма, криминал, комедия
2019, США
8.6
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11
Назад в будущее 3
приключения, фантастика, вестерн, комедия, боевик
1990, США
8.6
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12
Пираты Карибского моря: На краю света
сказка, боевик, комедия, приключения
2007, США
8.6
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13
Главный герой
фантастика, боевик, комедия, приключения
2021, США
8.5
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14
Зверополис
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия
2016, США
8.5
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15
Ледниковый период
комедия, приключения, анимация, семейный
2002, США
8.5
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16
Рапунцель: Запутанная История
семейный, мюзикл, анимация, комедия
2010, США
8.5
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17
Чего хотят женщины
мелодрама, комедия
2000, США
8.5
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18
Джуманджи
семейный, триллер, комедия, приключения, фантастика, драма
1995, США
8.5
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19
Привидение
драма, фэнтези, триллер, мистика, комедия
1990, США
8.5
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20
Жизнь, как она есть
комедия
2010, США
8.4
Оцените
21
Шрэк
анимация, семейный, комедия
2001, США
8.4
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22
Полицейский из Беверли-Хиллз 4
боевик, триллер, комедия
, США
8.4
Оцените
23
Кунг-Фу Панда
комедия, анимация
2008, США
8.4
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24
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
комедия, фэнтези, боевик, приключения
2017, США
8.4
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25
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
боевик, сказка, комедия, приключения
2006, США
8.4
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26
Рататуй
комедия, семейный, анимация
2007, США
8.4
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27
Поймай меня, если сможешь
комедия
2002, США
8.4
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28
Хэнкок
комедия, фантастика, боевик
2008, США
8.4
Оцените
29
День сурка
комедия, мелодрама, фантастика
1993, США
8.4
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30
Энканто
приключения, анимация, комедия
2021, США / Колумбия
8.4
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31
Университет монстров
комедия, семейный, фэнтези, приключения, анимация
2013, США
8.3
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32
Телохранитель киллера
боевик, комедия
2017, США
8.3
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33
РЭД
комедия, боевик
2010, США
8.3
Оцените
34
Рио
комедия, семейный, анимация, приключения
2011, США
8.3
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35
Притворись моей женой
мелодрама, комедия
2011, США
8.3
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36
Шрэк 2
сказка, комедия, анимация, приключения, семейный
2004, США
8.3
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37
Ледниковый период 3: Эра динозавров
приключения, анимация, семейный, комедия
2009, США
8.3
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38
Аладдин
сказка, мюзикл, семейный, анимация, комедия, приключения
1992, США
8.3
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39
Мумия
триллер, комедия, боевик, сказка, ужасы, приключения
1999, США
8.3
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40
Корпорация Монстров
семейный, сказка, комедия, анимация
2001, США
8.3
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41
Маска
фэнтези, криминал, комедия
1994, США
8.3
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42
Всегда говори "Да"
комедия
2008, США
8.3
Оцените
43
Вперёд
анимация, семейный, приключения, комедия, фэнтези
2019, США
8.2
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44
Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок
комедия
2011, США
8.2
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45
Голая правда
мелодрама, комедия
2009, США
8.2
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46
Мадагаскар 2
сказка, семейный, анимация, комедия, приключения
2008, США
8.2
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47
Предложение
мелодрама, комедия
2009, США
8.2
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48
Семья по-быстрому
комедия
2018, США
8.2
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49
Ральф против интернета
анимация, комедия, фантастика, приключения, семейный
2018, США
8.2
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50
Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
комедия, анимация, семейный, приключения
2012, США
8.2
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51
Вольт
анимация, комедия, семейный
2008, США
8.2
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52
Собачья жизнь
драма, комедия
2017, США
8.2
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53
Значит, война
комедия, боевик, мелодрама
2011, США
8.2
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54
Впритык
комедия
2010, США
8.2
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55
Час пик 2
триллер, комедия, приключения, боевик
2001, США
8.2
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56
Кунг-Фу Панда 2
комедия, анимация
2011, США
8.2
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57
Ледниковый период 2: Глобальное потепление
комедия, семейный, анимация
2006, США
8.2
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58
Рыцарь дня
боевик, комедия
2010, США
8.1
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59
Добро пожаловать в Зомбилэнд
комедия, ужасы
2009, США
8.1
Оцените
60
Джуманджи: Новый уровень
приключения, комедия
2019, США
8.1
Оцените
61
Шрэк навсегда
сказка, приключения, семейный, анимация, комедия
2010, США
8.1
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62
Плохие парни навсегда
боевик, криминал, комедия
2020, США
8.1
Оцените
63
Час пик
триллер, боевик, комедия
1998, США
8.1
Оцените
64
Брюс Всемогущий
сказка, комедия
2003, США
8.1
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65
Секретарша
комедия, мелодрама
2002, США
8.1
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66
Гадкий я 3
приключения, комедия, анимация
2017, США
8.1
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67
Семейка Крудс
анимация, комедия, приключения, семейный
2013, США
8.1
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68
Вечное сияние чистого разума
драма, комедия, мелодрама
2004, США
8.1
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69
Монстры на каникулах 3: Море зовет
анимация, семейный, комедия
2018, США
8.1
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70
Тайная жизнь домашних животных 2
анимация, комедия
2019, США
8.1
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Смотреть за 1 рубль
71
Мегамозг
комедия, семейный, анимация
2010, США
8.1
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72
Кот в сапогах
фэнтези, комедия, анимация, приключения
2011, США
8.1
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73
Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный
2021, США / Великобритания / Канада
8.1
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74
В погоне за счастьем
комедия, драма
2006, США
8.0
Оцените
75
Шоколад
драма, комедия, мелодрама
2000, Великобритания / США
8.0
Оцените
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76
Лакричная пицца
комедия, драма
2021, США
8.0
Оцените
77
Дэдпул 2
боевик, приключения, комедия, фантастика
2018, США
8.0
Оцените
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78
Город героев
комедия, боевик, анимация, семейный
2014, США
8.0
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79
Рождество на двоих
мелодрама, комедия
2019, США
8.0
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80
Правдивая ложь
боевик, комедия, триллер, приключения, мелодрама
1994, США
8.0
Оцените
81
Монстры на каникулах
комедия, анимация, семейный
2012, США
8.0
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82
С любовью, Рози
комедия, мелодрама
2014, Великобритания / США
8.0
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83
Мальчишник в Вегасе
комедия
2009, США
8.0
Оцените
84
За бортом
мелодрама, комедия
2018, США
8.0
Оцените
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85
Мы - Миллеры
комедия
2013, США
8.0
Оцените
86
История игрушек: Большой побег
драма, приключения, комедия, анимация, семейный
2010, США
8.0
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87
Охотники за привидениями
комедия, фантастика, боевик
1984, США
8.0
Оцените
88
Как приручить дракона 2
комедия, фэнтези, анимация, боевик, приключения
2014, США
8.0
Оцените
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89
Стажер
комедия
2015, США
8.0
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90
Плохие парни 2
боевик, комедия, триллер
2003, США
7.9
Оцените
91
Отличница легкого поведения
комедия, мелодрама
2010, США
7.9
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92
Один дома
криминал, комедия, семейный
1990, США
7.9
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93
Элвин и бурундуки 2
фантастика, комедия, семейный, мюзикл
2009, США
7.9
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94
Сладкий ноябрь
комедия, драма, мелодрама
2001, США
7.9
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95
Элвин и бурундуки 3
семейный, мюзикл, комедия
2011, США
7.9
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96
Однажды в Вегасе
комедия
2008, США
7.9
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97
Пипец
боевик, драма, комедия
2009, США
7.9
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98
История Рыцаря
приключения, комедия, мелодрама, боевик
2001, США
7.9
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99
Хочу как ты
комедия
2011, США
7.8
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100
Эдвард руки-ножницы
сказка, драма, мелодрама, комедия
1990, США
7.8
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