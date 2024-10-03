«Другой человек»: Рецензия Киноафиши

…И вот Белль признается в любви Зверю, а он превращается в прекрасного принца — финальная фраза «Жили долго и счастливо», правда, уже не звучит. Театральный занавес опускается. Но любовь и добродетель, способные победить любое проклятье, уступают место злому сердцу, уродству и пороку в нью-йоркской версии сказки «Красавица и чудовище».

«Другой человек» Аарона Шимберга — как раз тот самый случай, когда хэппи-энд уже с самого начала «сказки» кажется невозможным. Там есть пугающие кадры со стерильной операционной, как в боди-хорроре в духе «Связанных насмерть» Дэвида Кроненберга, не предвещающие ничего хорошего. Потом связь с творчеством канадского режиссера — любителя гротескных мутаций — становится еще более очевидной, когда от лица персонажа начинает отваливаться кусками кожа со всеми физиологическими подробностями. Подобные сюжеты обычно добром не кончаются. Тем более, когда они скрещиваются с комедией, в которой городской невротик, столь напоминающий Вуди Аллена в его свободных брючках с высокой талией и панаме, пытается построить актерскую или писательскую карьеру и ищет любовь, обсуждая при этом со своим объектом обожания что-то очень интеллектуальное. Достаточно вспомнить, например, актрису Нору из «Матч-пойнта» или Айзека из «Манхэттена» в исполнении самого Аллена.

Ранее Шимберг уже обращался в драме «Связанные по жизни» к теме взаимоотношений людей творческих профессий — участливой красавицы и мужчины с деформациями лица. В роли второго появился актер Адам Пирсон, страдающий наследственным заболеванием, радикально изменившим его внешность из-за многочисленных опухолей. В «Другом человеке», в отличие от «Связанных по жизни», Пирсон сыграл второстепенного героя. Главного же персонажа с тем же заболеванием исполняет Себастиан Стэн со сложным гримом на лице. Кстати, над внешностью Стэна работал талантливый художник Майк Марино, создавший грим также для Пингвина в исполнении Колина Фаррелла в новой франшизе «Бэтмен». При этом Стэн показал пока лучшую актерскую игру в карьере, что подтверждает получение «Серебряного медведя» на Берлинском международном кинофестивале ранее в этом году.

По сюжету начинающий актер Эдвард живет в небольшой нью-йоркской квартире с разрастающимся черным пятном на потолке, из которого сначала капает вода, а в один прекрасный день и вовсе выпадает дохлая крыса. По соседству живет открытая и симпатичная девушка-драматург Ингрид, которой он с удовольствием дарит красную печатную машинку, ведь она — «настоящий» писатель. Ингрид в красных нарядах становится ярким пятном в весьма тоскливой жизни Эдварда, раскрашивая даже его дверь в красный. Сам персонаж тоже начинает разбавлять свой вудиалленовский гардероб яркими элементами. Однако опустошенность и неуверенность в себе Эдварда мешает развитию их отношений, так что он решается на радикальное хирургическое вмешательство. В результате он обретает по-голливудски прекрасную внешность. Однако новое лицо разрушает мечты актера, который теперь яростно одержим вернуть то, чего он лишился. К этому Эдварда подталкивает знакомство с открытым и живущим полноценной жизнью Освальдом, который страдает тем же заболеванием, что и Эдвард. Герою Стэна кажется, что Освальд занял его место.

Эдвард — это своего рода симбиоз Квазимодо из «Собора Парижской Богоматери» Виктора Гюго и Дориана Грея из романа Оскара Уайльда. Ненавидящий свое уродство герой затем начинает нарциссически любоваться собственным отражением в каждом зеркале, встречающемся на пути. А потом вновь выглядит неуверенным, злым и страдающим, что отменно отыгрывает Стэн. Высказывание Шимберга кажется простой и избитой истиной о том, что внешняя красота — не главное, и без внутренней уверенности в себе счастья не будет даже с самой прекрасной внешностью. Напротив, стоит пробовать заниматься разными вещами, собирать вокруг себя много друзей, не бояться влюбляться и показывать свои чувства. Пожалуй, столь банальная идея может раздражать тех, у кого уже глаз дергается от наиболее частотного совета из психологических тренингов «принимай себя таким, какой ты есть».

Тем не менее эта тема явно все еще требует осмысления среди кинематографистов и зрителей. Неслучайно на престижных фестивалях в Берлине и Каннах в этому году показали фильмы, затрагивающие одну и ту же проблематику. В российских кинотеатрах сейчас можно посмотреть сразу две эти картины — «Другой человек» и боди-хоррор «Субстанция» Корали Фаржа, в котором главная героиня, недовольная своей внешностью, тоже приобретает желанную красоту благодаря инновационному препарату. Идеальная жизнь из соцсетей все еще мучает людей, не способных любить себя, как бы просвещенные блогеры их этому ни учили. А один из главных визуальных приемов в «Другом человеке» — резкие наезды камеры — отражает субъективный взгляд таких, как Эдвард, которые выхватывают чужие счастливые мгновения вместо наслаждения своими собственными.

Эти картины, как и «Чудо» Стивена Чбоски о мальчике с редкой деформацией лица, направлены также на общество, которое, возможно, станет чуточку добрее к стареющим дивам или «не таким, как все». Современный кинематограф продолжает бороться с трендом на улучшайзинг. Насколько удачными будут результаты этой борьбы, покажет время. Ведь даже с лицом Себастиана Стэна, новой должностью и роскошной квартирой, как выяснилось, можно оставаться несчастным, забрав с собой в новую-старую жизнь те же комплексы, крыс и тараканов.