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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Триллер 2005

Рейтинг фильмов в жанре триллер 2005 года

Гарри Поттер и кубок огня
1 Гарри Поттер и кубок огня
семейный, приключения, триллер, фэнтези, сказка 2005, США / Великобритания
8.4
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Мистер и миссис Смит
2 Мистер и миссис Смит
триллер, приключения, боевик, мелодрама 2005, США
8.3
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Константин: повелитель тьмы
3 Константин: повелитель тьмы
триллер, боевик, сказка, драма 2005, США / Германия
8.2
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Дом восковых фигур
4 Дом восковых фигур
ужасы, триллер 2005, Австралия / США
8.0
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Бэтмен: начало
5 Бэтмен: начало
криминал, триллер, приключения, сказка, боевик 2005, США
7.9
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Город грехов
6 Город грехов
криминал, триллер, драма, боевик 2005, США
7.8
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Мюнхен: Возмездие
7 Мюнхен: Возмездие
драма, триллер 2005, США
7.7
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Шесть демонов Эмили Роуз
8 Шесть демонов Эмили Роуз
ужасы, драма, триллер 2005, США
7.6
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Война миров
9 Война миров
триллер, фантастика, драма 2005, США
7.5
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Звонок 2
10 Звонок 2
ужасы, триллер, мистика, драма 2005, США
7.5
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Остров
11 Остров
драма, триллер, фантастика 2005, США
7.5
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Револьвер
12 Револьвер
триллер, драма, криминал 2005, Франция / Великобритания
7.4
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Пила 2
13 Пила 2
ужасы, триллер 2005, США
7.4
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«V» значит Вендетта
14 «V» значит Вендетта
фантастика, драма, триллер, боевик 2005, США / Великобритания / Германия
7.3
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Братья Гримм
15 Братья Гримм
триллер, ужасы, комедия, приключения, фантастика 2005, США / Великобритания / Чехия
7.2
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Дневной дозор
16 Дневной дозор
мистика, триллер, боевик, фантастика 2005, Россия
6.9
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