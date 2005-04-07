«Звонок 2»: Рецензия Киноафиши

В последнее время стало слишком много «Звонков» (или «Кругов» – кому как больше нравится: оригинальное название равно допускает оба перевода). Уже были и японские «Звонки», и корейские, и американские, и сиквелы, и приквелы, и римейки. Теперь вот Хидео Наката, заваривший в 1998 году всю эту кашу, сделал продолжение американского римейка первого «Звонка». При том что никаких звонков в последнем фильме уже нет, если не считать вызывающего исключительно смех дурацкого пролога, где один добрый юноша, которому осталось жить около двух минут, безуспешно пытается заставить свою пассию посмотреть легендарную видеокассету, в то время как пассия столь же безуспешно пытается заставить доброго юношу скинуть нехитрое одеяние и заняться наконец делом. В сущности, второй американский «Звонок» – незаконнорожденное дитя скорее даже не ветвистой телефонной книги, опутавшей киномир своими длинными, черными и мокрыми волосами, а другого фильма Хидео Накаты, намного более тонкого, осмысленного и психологичного: «Темные воды». Именно из «Темных вод» перекочевало в The Ring Two неудержимое желание потусторонней отроковицы найти себе вполне живую маму, сопровождаемое повсеместным и неограниченным излиянием водной субстанции. Кроме этой по-человечески понятной страсти в фильме нет ничего логичного и понятного. Исхождение хмурой волосатой девы из телевизора, повторенное сто первый раз, вызывает только зевоту. Растянутые ужасом физиономии мертвецов, скадрированные под известное экспрессионистское полотно Эдварда Мунка «Крик», послужившее спусковым крючком для одноименной серии фильмов, не столько страшны, сколько элементарно нелепы. Нападение оленей-параноиков на автомобиль с героями – вообще вне конкуренции. Особо нужно сказать о финальном путешествии Рейчел (Наоми Уоттс) в мир видеокассеты. Тут сразу два привета Уэсу Крейвену: во-первых, «Шокеру» («Электрошоку») с его путешествиями в хоррор-реальность через телевизор, а во-вторых – седьмой части «Кошмара на улице Вязов», где главная героиня дорогой сна (другой нет) входит в мир главмонстра Фредди Крюгера, чей образ с демонологической виртуозностью обобщается до роли дьявола, и, победив зло силой воли, возвращается к живым. Однако Крейвен вкладывает в эти свои путешествия духовный смысл, не сводящийся к трюкам, кувыркам и пробежкам; Наката же простодушно отправляет Рейчел через телевизор в колодец к потусторонней прелестнице, где они обе тупо лезут по отвесной стене, одна вслед другой, и вся победа над кошмаром заключается в том, что даме-репортеру вовремя удается отпихнуть ногой свою колодезную падчерицу. Поистине жалок тот, кто всерьез думает, будто ужас можно остановить, плотно захлопнув крышку какого-то – пусть даже потустороннего – люка. Сам же сюжет с видеокассетой элементарно брошен на полпути. В начале фильма говорится, что в маленьком городишке, куда перебралась Рейчел с сынишкой Эйданом (Дэвид Дорфман), уже сделано несколько копий волшебной записи. И?.. Где глаза, полные мольбы и трепета? Где город, охваченный отчаянием? Где сладость, где нега, где восторг?! Где логика, пусть даже мистическая, и где «чеховские» (а точнее, немирович-данченковские) ружья, которые в голливудских фильмах стреляют чаще, чем ковбои в вестернах? Ведь если в прологах девицы выходят к людям из телевизоров, значит, это кому-нибудь нужно… Конечно, Наката вовсе не лишен таланта и время от времени демонстрирует блестящие визуализации – вроде, например, золотистого дерева, расцветающего сквозь дом. Но надо признать, что интрига телефонирования с того света – в данной, «звонково-круговой» версии – полностью выдохлась. Авторам определенно нечего сказать, и они, как богатые стажем алкоголики, сцеживают последние капли со дна опустевшего сюжета. Впрочем, что ж: каждому свое. Vlad Dracula