Братья Гримм, 2005

В начале XIX века Уилл и Джейк Гримм отправляются в путешествие по Германии, пытаясь заработать деньги мошенничеством: они ездят по деревням, убеждая жителей, что на их мельнице поселилась ведьма, а под мостом завелся тролль. За вознаграждение братья успешно "изгоняют" эту нечисть. Слава об "экзорсистах" доходит до наполеоновских властей, которые приказывают Уиллу и Джейку расследовать серию загадочных исчезновений юных девушек в лесу на границе Франции и Германии. В случае неудачи горе-детективов ждет гильотина. В итоге же братья, оказавшиеся в заколдованном лесу, вынуждены противостоять настоящему магическому проклятию.