Братья Гримм, 2005

Действие разворачивается в оккупированной наполеоновскими войсками Германии начала XIX века. Жулики-мистификаторы Уилл и Джейк Гримм промышляют тем, что якобы изгоняют «нечистые силы» из немецких деревушек. Однако вскоре братьям предстоит столкнуться с кое-чем более опасным, чем выдуманные ведьмы: по приказу французского генерала они отправляются в по-настоящему заколдованный лес на поиски таинственного похитителя молодых девушек.
В начале XIX века Уилл и Джейк Гримм отправляются в путешествие по Германии, пытаясь заработать деньги мошенничеством: они ездят по деревням, убеждая жителей, что на их мельнице поселилась ведьма, а под мостом завелся тролль. За вознаграждение братья успешно "изгоняют" эту нечисть. Слава об "экзорсистах" доходит до наполеоновских властей, которые приказывают Уиллу и Джейку расследовать серию загадочных исчезновений юных девушек в лесу на границе Франции и Германии. В случае неудачи горе-детективов ждет гильотина. В итоге же братья, оказавшиеся в заколдованном лесу, вынуждены противостоять настоящему магическому проклятию.
что-то не радуют меня высказывания иноземцев на иноземных форумах(америкосовских) об этой картине Гиллиам!
говорят… Читать дальше…
Я просто в жутком восорге от Короля-рыбака, Страха и ненависти в Лас-Вегасе, Бразилии и др.… Читать дальше…