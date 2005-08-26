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Братья Гримм Братья Гримм
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The Brothers Grimm

Братья Гримм, 2005

2005 / США / Великобритания / Чехия
7.2 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Действие разворачивается в оккупированной наполеоновскими войсками Германии начала XIX века. Жулики-мистификаторы Уилл и Джейк Гримм промышляют тем, что якобы изгоняют «нечистые силы» из немецких деревушек. Однако вскоре братьям предстоит столкнуться с кое-чем более опасным, чем выдуманные ведьмы: по приказу французского генерала они отправляются в по-настоящему заколдованный лес на поиски таинственного похитителя молодых девушек. 

  • Изначально Мэтт Дэймон и Хит Леджер должны были играть Якоба и Уилла соответственно, но актерам удалось убедить режиссера Терри Гиллиама и продюсеров разрешить им поменяться ролями.
  • Консультантом кинематографистов по военным вопросам стал российский историк Олег Соколов.
  • Из соображений экономии фильм полностью был снят в Чехии, в том числе на пражской киностудии Barrandov Studios и в замке Кршивоклат. 
  • Терри Гиллиам рассчитывал добавить накладной нос к гриму Мэтта Деймона, однако продюсер Харви Вайнштейн активно воспротивился этой идее и не позволил Гиллиаму внести изменения.
  • Изначально для работы над музыкой к фильму Терри Гиллиам хотел пригласить Горана Бреговича, но впоследствии выбрал Дарио Марианелли для более традиционного музыкального оформления.
  • У принцессы, которая использует кровь молодых девушек для поддержания молодости, есть реальный прототип – трансильванская графиня Елизавета Батори.
  • Режиссер Терри Гиллиам и актер Мэтт Дэймон хотели, чтобы главную женскую роль сыграла Саманта Мортон, но продюсеры отвергли эту идею.

В начале XIX века Уилл и Джейк Гримм отправляются в путешествие по Германии, пытаясь заработать деньги мошенничеством: они ездят по деревням, убеждая жителей, что на их мельнице поселилась ведьма, а под мостом завелся тролль. За вознаграждение братья успешно "изгоняют" эту нечисть. Слава об "экзорсистах" доходит до наполеоновских властей, которые приказывают Уиллу и Джейку расследовать серию загадочных исчезновений юных девушек в лесу на границе Франции и Германии. В случае неудачи горе-детективов ждет гильотина. В итоге же братья, оказавшиеся в заколдованном лесу, вынуждены противостоять настоящему магическому проклятию.

7.2 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 15 сентября 2005
Премьера онлайн 3 января 2022
Премьера в мире 26 августа 2005
Возраст 12+
Прокатчик Вест
Режиссер
Терри Гиллиам
Терри Гиллиам
В ролях
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Хит Леджер
Хит Леджер
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Джонатан Прайс
Джонатан Прайс
Лина Хиди
Лина Хиди
Все актеры и съемочная группа
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Братья Гримм
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В «Братьях Гримм» два маститых германских фольклориста, основоположники мифологической школы и участники кружка гейдельбергских романтиков (именно потому их сборники немецких преданий так слабы в литературном отношении, что братья – в отличие, скажем, от Гауфа или Андерсена – не занимались писательством, а разыскивали материал для научного исследования народного сознания) превратились в отъявленных мошенников, которые побеждают несуществующую нечисть путем искусно сработанных цирковых…
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душка 2 апреля 2015, 12:51
Хотите Украду Йо гу рт Вам?!
что-то не радуют меня высказывания иноземцев на иноземных форумах(америкосовских) об этой картине Гиллиам!
говорят… Читать дальше…
Шушенька 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение слон-слон от 20/09/2005 - 19:05:12
Я просто в жутком восорге от Короля-рыбака, Страха и ненависти в Лас-Вегасе, Бразилии и др.… Читать дальше…
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«Братья Гримм» отправляются на тв-экраны Студия Miramax решила снять сериал по мотивам фэнтези Терри Гиллиама «Братья Гримм». Сценарист оригинального фильма 2005 года Эрен Крюгер напишет сюжет к новому тв-шоу. Действие сериала
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